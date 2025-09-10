Errores, fallos, preguntas - página 658
Tal vez sea el momento de introducir una definición de operadores estándar para las clases
tipos:
No perjudicará la seguridad, ya que la sustitución tiene lugar en la fase de compilación, pero simplificará la interfaz de usuario de forma significativa.
Si tuviéramos esa posibilidad, podríamos implementar aritmética compleja, aritmética matricial con alta precisión.
En otras palabras, resolvería una amplia gama de problemas, y MQL5 podría convertirse en un lenguaje bastante fácil de usar.
Quería probar experto que sin problemas funcionó 2011 Campeonato ATC , pero ya no funciona, devuelve error: falló instante vender 1,00 EURUSD a 1,30898 sl: 1,33961 tp: 1,30287 [Solicitud no válida].
Creo que esto se debe a una actualización. ¿Qué tengo que cambiar en el programa?
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page575#comment_118621
ZeroMemory que utilizamos.
Llevo mucho tiempo esperándolo, Slava me lo prometió hace tiempo. // Ya he olvidado cuando... :)
Empecemos a hacer encuestas.
¿Qué hay que interrogar? No es un misterio, la implementación está presente desde hace tiempo en C++, así que la necesidad ha sido probada.
Sólo es cuestión de MQ si quieren implementarlo. ¿Y qué hará una encuesta?
SZZ Renat el principio al final de la página anterior, usted garabatear algo?
Estoy a favor de esa funcionalidad necesaria y obligatoria.
Completemos las tareas actuales y sigamos adelante.
Estoy de acuerdo, estas cosas deberían introducirse con alguna build estable, para que no se superponga la corrección de errores.
¿Crear una propuesta en el SR? ¿O recordarlo tú mismo?
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page575#comment_118621
ZeroMemory que utilizamos.
No sé, o lo pongo en el lugar equivocado o esta opción no funciona.
Algo terrible está ocurriendo con los bares... He eliminado el historial (creía que estaba dañado en el disco), he vuelto a descargarlo y han vuelto a faltar algunos segmentos (desgarro en la imagen)... El terminal se retrasa muchísimo (¿todavía se está descargando el historial o simplemente hay una mala conexión con el servidor hoy?) Los valores calculados para los objetos se deslizan hacia la izquierda por unas barras... Los objetos que antes se posicionaban correctamente se desplazan.
Y en general. ¿La historia se va a cargar todo el día o más? Es como si no viniera en un archivo compacto, sino que en forma descomprimida apenas fluye en la máquina. De ahí la pregunta: ¿no es posible descargar el historial no por terminal, sino manualmente desde el servidor (en archivo), luego descomprimirlo en su sitio y ahí se descargaría manualmente desde el momento actual?
Y de todos modos. ¿La historia se va a cargar todo el día o más?