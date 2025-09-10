Errores, fallos, preguntas - página 663

Nuevo comentario
 
ArkFatalist:

Buenas tardes.

¿Cómo puedo acceder al valor del indicador iADX incorporado? Es decir, a su valor hace un número determinado de compases... En mql4 se hace mediante el ajuste del parámetro shift.

Gracias ya.

int      adx;
double   adx_main[];

adx=iADX(symbol_name,time_frame,14);
if(adx==-1) return(0);

if(CopyBuffer(adx,0,0,30,adx_main)<=0) return(0);

adx_main[0] = текущее значение (shift=0)
adx_main[1] = shift=1
adx_main[2] = shift=2
...
adx_main[29] = shift=29 
Por cierto, hay un error en el foro: si pego todo el código a la vez el resaltado de sintaxis funciona bien, pero si añado algo más de código no se resalta.
 
tol64:

...

Hay una posición abierta y su volumen es de 14 lotes. ...

¿Cómo se abre una posición de mercado de 14 lotes? Intenté abrir 2 posiciones de mercado de 5 lotes cada una, la segunda fue respondida por el servidor "[no hay suficiente dinero]". Si aumentas el apalancamiento a 1:500, entonces el segundo también se abre.
 
fyords:
¿Cómo se abre una posición de mercado de 14 lotes? Intenté abrir 2 posiciones de mercado de 5 lotes cada una, a la segunda me respondieron "[no hay suficiente dinero]". Si aumenta el apalancamiento a 1:500, el segundo también se abrirá.

Abra una cuenta de demostración con fondos suficientes. Para experimentar con grandes volúmenes de límites. Por ejemplo, 1 000 000. :)

Puedes simular los límites estableciendo tus propios valores, pero necesito saber cómo reacciona el servidor a esas peticiones.

 
tol64:

Gracias.

//---

Se ha planteado esta cuestión. ¿El servidor del concurso está ahora disponible para las pruebas con las mismas restricciones que en el concurso(Límite de volumen 15 lotes / Volumen máximo 5 lotes)? He intentado conectarme a la cuenta antigua, pero no hay conexión con el servidor. He buscado en todos los servidores donde Metatrader 5 está disponible para operar, pero no he podido encontrar ningún Límite deVolumen, y necesito probarlo.

Puedes conectarte a cualquier cuenta de ATC 2012 y obtener todas las restricciones para las pruebas. Este es un ejemplo de la conexión con la cuenta del participante https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086

2012.03.07 16:55:15     Network '800336': trading has been disabled - investor mode
2012.03.07 16:55:15     Network '800336': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2012.03.07 16:55:14     Network '800336': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point Singapore
 
tol64:

Abra una cuenta de demostración con fondos suficientes. Para experimentar con grandes volúmenes de límites. Por ejemplo, 1 000 000. :)

Los límites se pueden simular estableciendo sus propios valores, pero necesito saber la reacción del servidor a tales peticiones.

No, lo tengo, me refería a cómo abrir el mercado más de 5 lotes por un símbolo en las condiciones del campeonato? ¿O no es posible?

Rosh:

Te conectas a cualquier cuenta del Campeonato ATC 2012 y obtienes todas las restricciones para las pruebas. Este es un ejemplo de conexión a la cuenta de un participante https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086

¿Dónde puedo obtener la contraseña de inversor para la cuenta?
 
Rosh:

Conéctese a cualquier cuenta de ATC 2012 y obtendrá todas las restricciones para las pruebas. Este es un ejemplo de conexión a la cuenta de un participante https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086

Puedo ver las restricciones. Estaba conectando con mi cuenta del concurso. Quería probar en tiempo real.

Entonces, ¿el servidor sólo está disponible para pruebas en el probador?

 
fyords:

No, es comprensible, me refería a cómo se abren más de 5 lotes en el mercado por símbolo en condiciones de campeonato. ¿O no es posible?

En partes. 14 lote = 5 + 5 + 4

 
tol64:

En partes. 14 lote = 5 + 5 + 4

Así es como lo hago yo.

depositar 10.000
apalancamiento 1:100

La segunda posición para 2 lotes se abre, pero para 3 lotes no

 
fyords:

Así es como lo hago yo.

depositar 10.000
apalancamiento 1:100

La segunda posición para 2 lotes se abre, pero para 3 lotes no.

Así que primero tienes que aumentar tu cuenta y luego comprar/vender más. :) No he hecho la pregunta en función de la cantidad de fondos iniciales.
 
tol64:
Así que primero hay que aumentar la cuenta y luego ya comprar/vender más. :) No estaba haciendo la pregunta en función de la cantidad de fondos iniciales.

Sin duda, su respuesta es clara. Sólo estudiando las reglas del Campeonato anterior llegué a una conclusión: se pueden abrir hasta 15 lotes por órdenes de mercado y pendientes, y si mi estrategia no implica el uso de órdenes pendientes, entonces al inicio del Campeonato con un depósito de 10 000 mi límite de posición abierta será de 7 lotes (5+2). Si el depósito sigue creciendo, después de algún tiempo este límite puede aumentar hasta 15 lotes (5+5+5). ¿Verdad?

Tal vez haya formulado la pregunta de forma incorrecta, poniendo su cita, pero en general pensé que también obtendría una respuesta de los organizadores.

1...656657658659660661662663664665666667668669670...3188
Nuevo comentario