Errores, fallos, preguntas - página 663
Buenas tardes.
¿Cómo puedo acceder al valor del indicador iADX incorporado? Es decir, a su valor hace un número determinado de compases... En mql4 se hace mediante el ajuste del parámetro shift.
Gracias ya.
Hay una posición abierta y su volumen es de 14 lotes. ...
¿Cómo se abre una posición de mercado de 14 lotes? Intenté abrir 2 posiciones de mercado de 5 lotes cada una, a la segunda me respondieron "[no hay suficiente dinero]". Si aumenta el apalancamiento a 1:500, el segundo también se abrirá.
Abra una cuenta de demostración con fondos suficientes. Para experimentar con grandes volúmenes de límites. Por ejemplo, 1 000 000. :)
Puedes simular los límites estableciendo tus propios valores, pero necesito saber cómo reacciona el servidor a esas peticiones.
Gracias.
Se ha planteado esta cuestión. ¿El servidor del concurso está ahora disponible para las pruebas con las mismas restricciones que en el concurso(Límite de volumen 15 lotes / Volumen máximo 5 lotes)? He intentado conectarme a la cuenta antigua, pero no hay conexión con el servidor. He buscado en todos los servidores donde Metatrader 5 está disponible para operar, pero no he podido encontrar ningún Límite deVolumen, y necesito probarlo.
Puedes conectarte a cualquier cuenta de ATC 2012 y obtener todas las restricciones para las pruebas. Este es un ejemplo de la conexión con la cuenta del participante https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086
No, lo tengo, me refería a cómo abrir el mercado más de 5 lotes por un símbolo en las condiciones del campeonato? ¿O no es posible?
Puedo ver las restricciones. Estaba conectando con mi cuenta del concurso. Quería probar en tiempo real.
Entonces, ¿el servidor sólo está disponible para pruebas en el probador?
En partes. 14 lote = 5 + 5 + 4
Así es como lo hago yo.
depositar 10.000
apalancamiento 1:100
La segunda posición para 2 lotes se abre, pero para 3 lotes no
Así que primero hay que aumentar la cuenta y luego ya comprar/vender más. :) No estaba haciendo la pregunta en función de la cantidad de fondos iniciales.
Sin duda, su respuesta es clara. Sólo estudiando las reglas del Campeonato anterior llegué a una conclusión: se pueden abrir hasta 15 lotes por órdenes de mercado y pendientes, y si mi estrategia no implica el uso de órdenes pendientes, entonces al inicio del Campeonato con un depósito de 10 000 mi límite de posición abierta será de 7 lotes (5+2). Si el depósito sigue creciendo, después de algún tiempo este límite puede aumentar hasta 15 lotes (5+5+5). ¿Verdad?
Tal vez haya formulado la pregunta de forma incorrecta, poniendo su cita, pero en general pensé que también obtendría una respuesta de los organizadores.