Propiedad SYMBOL_VOLUME_LIMIT.
Volumentotal máximo permitido de una posición abierta y órdenes pendientes (independientemente de la dirección ) por símbolo
//---
¿Es realmente así o debería formularse de otra manera?
//---
Si hay que entenderlo tal y como está escrito, entonces echa un vistazo a la siguiente captura de pantalla:
//---
La orden que está marcada con un punto rojo no debe establecerse, porque si intentamos establecer una orden con un volumen que supere el límite, obtendremos un error(10034 - Se ha alcanzado el límite de volumen de la orden y la posición para este símbolo).
El límite de órdenes funciona correctamente y si se intenta establecer más de 12 órdenes (cuenta de concurso) la orden no se establece y se devuelve un error(10033 - Se ha alcanzado el límite del número de órdenes pendientes).
Al mensaje anterior.
Lo mismo ocurre con el volumen de posiciones. Significa que el volumen se supera fácilmente sin devolver un error(10034 - Se ha alcanzado el límite de órdenes y posiciones para el símbolo dado). Véase la captura de pantalla siguiente:
//---
Y se sobrepasa todo lo que se quiera:
Bueno, ya he dicho algo antes sobre las posibilidades de pensamiento libre del soporte técnico. Es como en Moscú en los mítines: se ponen de acuerdo en un eslogan pero hablan de otra cosa. ...Si tienen 51 pares de divisas y ya está, entonces no debería haber vasos. De lo contrario, habrá volúmenes reales en lugar de volúmenes de garrapatas. A mí personalmente no me importa, pero todo es sospechoso. A continuación vemos de nuevo el episodio con Bezrukov :)
Hoy me han contestado:
Mensaje de tol64:
Una pregunta más al post anterior. ¿La plataforma MT5 será sólo para operar con acciones? Entonces, ¿no habrá pares de divisas si se mantiene el tipo de ejecución EXCHANGE?
Por ahora, el plan es ofrecer sólo pares de divisas, sí con ejecución de tipo de cambio y la pila de Currenex sobre el puente.
Al mensaje anterior.
Lo mencionado anteriormente era para los pedidos pendientes.
En cuanto al aumento del volumen de la posición mediante operaciones de COMPRA/VENTA, todo es normal. Al intentar superar el límite, obtenemos el código correspondiente(10034 - Se ha alcanzado el límite de volumen de órdenes y posiciones para un determinado símbolo).
//---
Últimamente he tenido muchas frustraciones debido a numerosos fallos. Por favor, arréglenlo lo antes posible. No quiero poner un producto "sucio" en el mercado.
Propiedad SYMBOL_VOLUME_LIMIT.
Volumentotal máximo permitido de posiciones abiertas y órdenes pendientes (independientemente de la dirección ) por símbolo
...
Además, también es erróneo que no debamos considerar el volumen independientemente de la dirección, sino exactamente depende de la dirección.
Por ejemplo (con los valores de los límites del concurso):
Hay una posición de COMPRA abierta(10 lotes). Si se establece una orden pendiente de BUY_STOP(10 lotes), deberíamos obtener el código 10034, ya que cuando se active, el volumen aumentará en un nivel superior al límite establecido en el servidor(15 lotes). Si procedemos desde el código fuente (escrito en rojo), obtendremos el mismo código incluso si intentamos colocar la orden pendiente SELL_STOP. ¿Pero por qué? Porque sólo cerramos la posición de esta manera. Por lo tanto, hay una dependencia directa de la dirección.
No hay ninguna propiedad ACCOUNT_LIMIT_ORDERS en la lista de índices, en la Ayuda. Al buscar o hacer clic en la propiedad F1 , se resaltaACCOUNT_LEVERAGE.
tol64:
В списке Указателя, в Справке, нет свойства ACCOUNT_LIMIT_ORDERS. При поиске или нажатии на свойстве F1 выделяется ACCOUNT_LEVERAGE.
Gracias. Lo comprobaremos y lo corregiremos.
¿Vas a comprobar y corregir sólo eso o todo lo que he descrito en mis últimos posts? Me refiero a la contabilización incorrecta de las restricciones. ¿Tomarán nota de esto o lo duplicarán en el Service Desk?
Sin duda, mejor para el Servicio de Atención al Cliente. Tus posts están bastante dispersos en el tema. No olvides especificar el servidor y adjuntar las fuentes de prueba.
Ciertamente, es mejor servicedesk. Tus posts están bastante dispersos en el tema. No olvides especificar el servidor y adjuntar las fuentes de prueba.