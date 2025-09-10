Errores, fallos, preguntas - página 665
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
"No, o soy un tonto o mis esquís no se mueven" (c) S. Bezrukov http://video.sibnet.ru/video293890(sólo la primera frase :] )
Resulta que el par de divisas EURUSD tiene un sello de precio? - "Por esas almohadillas tienes dos veces problemas" (c) S. Bezrukov :)
No entiendo nada. )) Hagámoslo directamente, sin comillas. Entonces, ¿el mercado OTC puede no ser del tipo intercambio-ejecución a través de la Profundidad de Mercado? No sé nada de eso. )) Tengo una respuesta a esto:
sergeev:
Yedelkin:
Resulta que el EURUSD tiene una profundidad de mercado?
Lo tienen. ¿Qué hay de malo en ello?
Lea atentamente Terminal de clientes / Profundidad de mercado :
Profundidad de mercado
La profundidad del mercado muestra las ofertas y demandas de un instrumento financiero al mejor precio actual (el más cercano al mercado). También se muestra el volumen de cada pedido.
La profundidad del precio sólo está disponible para los símbolos que se negocian en el modo de ejecución de la bolsa.
No lo entiendo. )) Vamos sin comillas, directamente. Entonces, ¿el mercado OTC no puede ser del tipo intercambio-ejecución a través del libro de precios? No sé nada de eso en absoluto. ))
Lo tomo de los conceptos generales y de la documentación (respuesta anterior para sergeev): El mercado OTC no debe ser del tipo bolsa-ejecución a través de la Profundidad de Mercado.
En base a los conceptos generales y la documentación (respuesta a sergeev): el mercado OTC no puede ser un tipo de ejecución de bolsa a través del libro de precios.
tol64:
Так у них там кроме 51 валютной пары и Золото/Серебро ничего нет. Правда они тип исполнения "Биржевое исполнение" только вчера сделали. До этого был Market.
Bueno, ya he dicho algo antes sobre las posibilidades de pensamiento libre del soporte técnico. Es como en Moscú en los mítines: se ponen de acuerdo en un eslogan y hablan de otra cosa. ...Si tienen 51 pares de monedas y ya está, no debería haber gafas. De lo contrario, habrá volúmenes reales en lugar de volúmenes de garrapatas. A mí personalmente no me importa, pero todo es sospechoso. A continuación, vuelve a ver el episodio con Bezrukov :)
Bueno, ya he dicho algo antes sobre las posibilidades de pensamiento libre del soporte técnico. Es como en Moscú en los mítines: se ponen de acuerdo en un eslogan pero hablan de otra cosa. ...Si tienen 51 pares de monedas y ya está, no debería haber gafas. De lo contrario, habrá volúmenes reales en lugar de volúmenes de garrapatas. A mí personalmente no me importa, pero todo es sospechoso. A continuación, volvemos a ver el episodio de Bezrukov :)
Bien, llegaremos al fondo de esto poco a poco. ))
//---
Tengo un nuevo "hallazgo":
//---
Tengo un conjunto de órdenes pendientes. Y en la parte inferior del gráfico (he experimentado con la escala vertical) he encontrado un nivel de negociación más. O incluso dos o tres. Puedes verlos en la foto de arriba. ¿De dónde han salido si ni siquiera están en la lista?
//---
P.D. Y creo que lo he conseguido con el Gauge. Mañana haré algunos experimentos. ))
google : patrón de precios
http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/Паттерн
Se ha fijado una orden pendiente. Y en la parte inferior del gráfico (he experimentado con la escala vertical) he encontrado un nivel de negociación más. O incluso dos o tres. Puedes verlos en la figura de arriba. ¿De dónde han salido si ni siquiera están en la lista?
Es probable que sea directamente en la SD.
Tengo un nuevo "hallazgo":
//---
Se ha fijado una orden pendiente. Y en la parte inferior del gráfico (he experimentado con la escala vertical) he encontrado un nivel de negociación más. O incluso dos o tres. Puedes verlos en la foto de arriba. ¿De dónde han salido si ni siquiera están en la lista?
A juzgar por el aspecto de la captura de pantalla, se trata de un nivel de parada/retención. ¿Y no hay ninguna orden con tal identificación en la historia?