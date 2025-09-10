Errores, fallos, preguntas - página 671
A veces se produce un error inmediatamente sin cambiar el periodo.
No sé cómo combatirlo, esta variante tampoco funciona:
Una herramienta por tick, aunque funcione también no es una opción, ya que cargo 108 pares para InstaForex:
string g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "AUDUSD", "AUDCAD", "AUDCHF", "AUDJPY", "EURGBP", "EURCHF", "EURJPY", "NZDUSD", "AUDNZD,
"EURNZD", "EURCAD", "GBPAUD", "GBPCAD", "GBPNZD", "CHFJPY", "CADCHF", "CADJPY", "NZDCAD", "NZDCHF", "NZDJPY", "EURAUD", "GBPCHF", "GBPJPY", "AUDCZK", "AUDDKK", "AUDHKD"
"AUDHUF", "AUDMXN", "AUDNOK", "AUDPLN", "AUDSEK", "AUDSGD", "AUDZAR", "CADCZK", "CADDKK", "CADHKD", "CADHUF", "CADMXN", "CADNOK", "CADPLN", "CADSEK", "CADSGD", "CADZAR",
"CHFCZK", "CHFDKK", "CHFHKD", "CHFHUF", "CHFMXN", "CHFNOK", "CHFPLN", "CHFSEK", "CHFSGD", "CHFZAR", "CZKJPY", "DKKJPY", "EURCZK", "EURDKKD", "EURHUF", "EURMXN",
"EURNOK", "EURPLN", "EURSEK", "EURSGD", "EURZAR", "GBPCZK", "GBPDKK", "GBPHKD", "GBPHUF", "GBPMXN", "GBPNOK", "GBPPLN", "GBPSEK", "GBPSGD", "GBPZAR", "HKDJPY", "HUFJPY",
"MXNJPY", "NOKJPY", "NZDCZK", "NZDDKKK", "NZDHKD", "NZDHUF", "NZDMXN", "NZDNOK", "NZDPLN", "NZDSEK", "NZDSGD", "NZDZAR", "SEKJPY", "SGDJPY", "USDCZK", "USDHKD", "USDHUF",
"USDMXN", "USDPLN", "USDSGD", "ZARJPY", "USDDKK", "USDNOK", "USDRUR", "USDSEK", "USDZAR"};
Cuando se ha cargado el último par, la barra ya ha cambiado.
¿Hay alguna otra forma de obtener la apertura y el cierre de todos los pares de divisas en un minuto?
...
Puede obtener los datos de forma instantánea ejecutando un bucle en todos los instrumentos SymbolsTotal() de la ventana Market Watch al llegar un tick en cualquiera de ellos, o cada segundo si es necesario.
No entiendo, ¿cómo puedo obtener los precios de apertura y cierre?
¿Podríais decirme, aparte de las funciones: CopyRates, CopyOpen y CopyClose, hay otras formas alternativas de carga?
Recorriendo todos los símbolos de la ventana de Observación del Mercado por índice, obtenga el nombre del símbolo utilizandoSymbolName()Y entonces se obtienen los datos necesarios por el nombre del símbolo.
...
¿Hay alguna forma de dibujar el gráfico de barras o las barras juntas, sin distancia entre los valores? Esto es, por ejemplo, lo que ocurre si la escala se mantiene al mínimo.
¿Cuánta memoria RAM tienes en tu ordenador?
Acabo de decidir no cambiar los plazos. Esperemos que entonces funcione de forma más o menos estable.
Parece que funciona hasta ahora.
Tengo 2gb en mi ordenador.
¿Cuántas barras hay en el escaparate?