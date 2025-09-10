Errores, fallos, preguntas - página 671

A veces se produce un error inmediatamente sin cambiar el periodo.

No sé cómo combatirlo, esta variante tampoco funciona:

void OnTimer()//int 08
{
static bool b_Flag = false;

   if (b_Flag == true) return;//ret -- реентерабельность --
   b_Flag = true;//cli
   

string db_SymbolName;
//MqlRates rates[100];
int edx;
double           open_array[1];      // массив для копирования цен открытия
double           close_array[1];      // массив для копирования цен закрытия
   
   
   //---------------------------------------------
   for (int ebx = 0; ebx < ecx; ebx++){
      db_SymbolName = g_s_SymbolsTrade[ebx];
      //edx=CopyRates(db_SymbolName,_Period,0,1,rates);
      edx = 0;//xor edx,edx
      edx += CopyOpen(db_SymbolName,_Period,0,1,open_array);
      edx += CopyClose(db_SymbolName,_Period,0,1,close_array);
      if (edx != 2){//cmp edx,2 | jne
         b_Flag = false;//sti
         return;//jne ret;
      }   
   }//loop ecx       
   Print ("Загрузка завершена.");
   //---------------------------------------------
   b_Flag = false;//sti
}

Una herramienta por tick, aunque funcione también no es una opción, ya que cargo 108 pares para InstaForex:

string g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "AUDUSD", "AUDCAD", "AUDCHF", "AUDJPY", "EURGBP", "EURCHF", "EURJPY", "NZDUSD", "AUDNZD,
"EURNZD", "EURCAD", "GBPAUD", "GBPCAD", "GBPNZD", "CHFJPY", "CADCHF", "CADJPY", "NZDCAD", "NZDCHF", "NZDJPY", "EURAUD", "GBPCHF", "GBPJPY", "AUDCZK", "AUDDKK", "AUDHKD"
"AUDHUF", "AUDMXN", "AUDNOK", "AUDPLN", "AUDSEK", "AUDSGD", "AUDZAR", "CADCZK", "CADDKK", "CADHKD", "CADHUF", "CADMXN", "CADNOK", "CADPLN", "CADSEK", "CADSGD", "CADZAR",
"CHFCZK", "CHFDKK", "CHFHKD", "CHFHUF", "CHFMXN", "CHFNOK", "CHFPLN", "CHFSEK", "CHFSGD", "CHFZAR", "CZKJPY", "DKKJPY", "EURCZK", "EURDKKD", "EURHUF", "EURMXN",
"EURNOK", "EURPLN", "EURSEK", "EURSGD", "EURZAR", "GBPCZK", "GBPDKK", "GBPHKD", "GBPHUF", "GBPMXN", "GBPNOK", "GBPPLN", "GBPSEK", "GBPSGD", "GBPZAR", "HKDJPY", "HUFJPY",
"MXNJPY", "NOKJPY", "NZDCZK", "NZDDKKK", "NZDHKD", "NZDHUF", "NZDMXN", "NZDNOK", "NZDPLN", "NZDSEK", "NZDSGD", "NZDZAR", "SEKJPY", "SGDJPY", "USDCZK", "USDHKD", "USDHUF",

"USDMXN", "USDPLN", "USDSGD", "ZARJPY", "USDDKK", "USDNOK", "USDRUR", "USDSEK", "USDZAR"};

Cuando se ha cargado el último par, la barra ya ha cambiado.

¿Hay alguna otra forma de obtener la apertura y el cierre de todos los pares de divisas en un minuto?

 
pusheax:

...

¿Hay alguna otra forma de obtener la apertura y el cierre de todos los pares de divisas en un minuto?

Puede obtener los datos de forma instantánea ejecutando un bucle en todos los instrumentos SymbolsTotal() de la ventana Market Watch al llegar un tick en cualquiera de ellos, o cada segundo si es necesario.

int  SymbolsTotal(
   bool  selected      // true – только символы в MarketWatch
   );
 
tol64:

Puede obtener los datos de forma instantánea ejecutando un bucle en todos los instrumentos SymbolsTotal() de la ventana Market Watch al llegar un tick en cualquiera de ellos, o cada segundo si es necesario.

No entiendo, ¿cómo puedo obtener los precios de apertura y cierre?

¿Podríais decirme, aparte de las funciones: CopyRates, CopyOpen y CopyClose, hay otras formas alternativas de carga?

 
pusheax:
No entiendo, ¿cómo puedo obtener los precios de apertura y cierre?

Recorriendo todos los símbolos de la ventana de Observación del Mercado por índice, obtenga el nombre del símbolo utilizandoSymbolName()

string  SymbolName(
   int   pos,          // номер в списке
   bool  selected      // true – только символы в MarketWatch
   );
Y entonces se obtienen los datos necesarios por el nombre del símbolo.
 
pusheax:

...

¿Pueden decirme si hay otros métodos de carga alternativos además de las funciones CopyRates, CopyOpen y CopyClose?

Grandes funciones. No conozco ninguna otra variante. ))) Aprovéchalos.
 
¿Hay alguna forma de dibujar el gráfico de barras o las barras juntas, sin distancia entre los valores? Este es el caso, por ejemplo, si la escala se mantiene al mínimo.
 
progeon:

¿Hay alguna forma de dibujar el gráfico de barras o las barras juntas, sin distancia entre los valores? Esto es, por ejemplo, lo que ocurre si la escala se mantiene al mínimo.
Los estilos pueden establecerse así:
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
También puede especificar la escala del gráfico y ajustar el ancho de las líneas mediante programación, en función de la escala. También es posible dibujar con una línea en lugar de un histograma. Conecta los puntos y rellena la parte inferior como se hace en este indicador: STALIN
 
pusheax:

No entiendo, ¿cómo puedo obtener los precios de apertura y cierre?

¿Pueden decirme si hay otras formas alternativas de carga además de las funciones CopyRates, CopyOpen y CopyClose?

¿Cuánta memoria RAM tienes en tu ordenador?
 
MetaDriver:
¿Cuánta memoria RAM tienes en tu ordenador?
Mi ordenador tiene 2gb.

Acabo de decidir no cambiar los plazos. Esperemos que entonces funcione de forma más o menos estable.

Parece que funciona hasta ahora.

 
pusheax:
Tengo 2gb en mi ordenador.

Acabo de decidir no cambiar los plazos. Esperemos que entonces funcione de forma más o menos estable.

Hasta ahora parece que funciona.

¿Cuántas barras hay en el escaparate?

