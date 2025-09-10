Errores, fallos, preguntas - página 660
Pida el historial de las tres últimas transacciones:
Y vemos que la historia no coincide. Es decir, podemos verlo en el terminal, pero no podemos obtenerlo programáticamente.
//---
¿Es un error o así se diseñó y ahora se pueden conseguir estas ofertas de forma programada sólo cuando se abre el mercado?
P.D. También probé de esta manera, no ayuda:
Utilice TimeTradeServer() en lugar deTimeCurrent() al seleccionar el historial.
Sólo hay que sincronizar la hora del ordenador en el tiempo, de lo contrario también podríamos perder las operaciones.
¿Te refieres a esto? :
Para ser sincero, aún no he descubierto en qué otro caso se puede obtener no todo el historial de oficios...
¿Puede decirme qué significa este mensaje en el cuaderno de bitácora?
Esto sólo ocurrió una vez y no pudo reproducirse de nuevo.
Tengo dos preguntas a la vez.
La última compilación x32 está instalada. Ya lleva casi dos semanas. Los problemas comenzaron ayer o anteayer. Es decir, la misma construcción no funcionaba mal antes, pero empezó de repente, ¿no? El indicador tampoco se ha modificado desde hace mucho tiempo. Resulta que tampoco es el problema. Entonces, ¿qué es? Al rebotar de un marco temporal a otro en algunos casos arbitrarios el indicador aparece incorrecto en algunos de los marcos temporales, el gráfico se desliza literalmente hacia abajo. Cuando salgo y vuelvo a este marco temporal no se corrige nada, los cálculos erróneos se fijan desde la última vez, como si estuvieran almacenados en algún lugar de la caché. A veces, reiniciar el terminal ayuda, pero otras veces tengo que limpiar manualmente la carpeta de caché con un archivo .hc enfermo de la franja de tiempo correspondiente. Nunca había sucedido antes. (Por cierto, para asegurarme he comprobado que mi disco no tiene errores y lo he desfragmentado: sólo una ligera aceleración del rendimiento del sistema, pero el indicador no realiza los mismos cálculos que antes).
1. ¿Cuál puede ser el problema si tanto la construcción como el mismo indicador funcionaban bien antes? ¿No es hora de tirar el ordenador a la basura? ¿Quizás la RAM se ha "secado" y está respirando un gran favor?
2. ¿Por qué en ausencia de un nuevo historial (es decir, ticks en fines de semana) al cambiar a plazos no estándar, a los que ya he cambiado antes y para los que ya he construido los archivos .hc apropiados, vuelve a ocurrir el mismo retraso de"Esperando actualización" que antes? Incluso sin indicadores, en un gráfico completamente nuevo.
Tengo dos preguntas a la vez.
La última compilación x32 está instalada. Ya lleva casi dos semanas. Los problemas comenzaron ayer o anteayer. Es decir, la misma construcción no funcionaba mal antes, pero de repente empezó?
Tengo una similitud contigo en mi problema, en el sentido de que el error(Access violation read to 0x... ) no se había producido antes, desde que se actualizó el terminal, y sólo ha empezado a mostrarse ahora. El fin de semana. ))
Deben ser las maquinaciones de los masones. Son los que controlan secretamente el Forex...
La solicitud junto con los comentarios están en su sitio, pero por alguna razón no son visibles en el perfil.
Nos aseguraremos de averiguarlo.
(De acuerdo. Bueno, eso suena bien ahora. :)
Hay un número negativo donde no debería haberlo. Aquí hay un script que reproduce el problema.
Si pasas un número negativo a una función que acepta un entero sin signo, voilà:
Creo que este tipo de cosas deberían ser tratadas en tiempo de compilación.