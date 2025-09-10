Errores, fallos, preguntas - página 668
Si te centras en los colores del tumblr de Price, parece que hay confusión.
//---
El botón de compra es azul. Por lo tanto, los precios a los que se puede pujar también deben ser azules. Ahora es al revés y hay que trabajar mucho para acostumbrarse y es poco probable que funcione. Es un matiz psicológico. )))
Basándose en la información relativa a la Pila de Precios en la Ayuda, el diseño de la prueba sería algo así:
//---
Sin embargo, al realizar una operación, el registro del Asesor Experto muestra un mensaje, del que se desprende que aunque había un precio en la consulta, era el más cercano en la Profundidad de Mercado:
el resultado es sin precio (0,000):
y la función de comercio devuelve falso:
//---
En el registro podemos ver que hubo un intento de abrir una posición a precio cero:
pero la posición se abrió, no obstante, al precio actual.
//---
Si esta información no es suficiente para determinar qué parte es la culpable, escribiré al Servicio de Atención al Cliente.
¿Pueden decirme cómo eliminar una orden pendiente?
trReq.order=orden_ticket;
trReq.type=TRADE_ACTION_REMOVE;
OrderSend(trReq,trRez);
Mi compilador me da: TRADE_ACTION_REMOVE no puede convertir el enum
y 2 veces sobre el mismo error.
ya lo intenté de la misma manera con la puesta a cero:
trReq.symbol =Symbol(); //NULL
trReq.magic =MAGIC; //0
trReq.volume =0.0;
trReq.type =0;
trReq.price =0.0;
trReq.sl =0.0;
trReq.tp =0.0;
trReq.type_time =0;
trReq.expiration=0;
no funciona. compilación 597.
Dame un ejemplo completo, por favor. Gracias de antemano.
...
Pon un ejemplo completo, por favor. Gracias de antemano.
Hay un ejemplo completo en la biblioteca estándar. Función OrderDelete(). Tiene documentación. También puede tomar allí funciones para todas las operaciones comerciales.
¿Cuál es el propósito de truncar una cadena cuando se establece como un parámetro externo?
cadena de entrada - se puede especificar un máximo de 105 caracteres, si es más, se recorta a la derecha.
construir 597
por favor, dígame por qué el siguiente código no encuentra la ventana correspondiente (lo he comprobado, la ventana con esta clase existe)
Parece que hay algún tipo de error en
Con el código de retorno 10008 (pedido realizado), este método devuelve false.
La orden se ejecuta finalmente.
Por ello, se abrieron más órdenes de las requeridas en la cuenta demo.
El mismo problema se describe al principio de la página. Se describe aquí: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page679#comment_164002. Todavía no se ha dado ninguna respuesta.
//---
¿Dónde tiene abierta su cuenta de demostración?
¿Dónde tiene abierta su cuenta de demostración?
1. Tarde para ver este hilo.
2. En A*****i.
Y esto lo publiqué en humor en el foro 4, pero creo que debería estar aquí también :
Estoy analizando los vuelos del Asesor Experto (MT5) y encontré esto en los registros... Donde ... en el DC ???