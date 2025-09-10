Errores, fallos, preguntas - página 668

Si te centras en los colores del tumblr de Price, parece que hay confusión.

//---

El botón de compra es azul. Por lo tanto, los precios a los que se puede pujar también deben ser azules. Ahora es al revés y hay que trabajar mucho para acostumbrarse y es poco probable que funcione. Es un matiz psicológico. )))

Basándose en la información relativa a la Pila de Precios en la Ayuda, el diseño de la prueba sería algo así:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   MarketBookAdd(_Symbol);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   MarketBookRelease(_Symbol);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnBook Event                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
MqlBookInfo priceArray[];
//---
void OnBookEvent(const string &symbol_name)
  {
   bool getBook=MarketBookGet(_Symbol,priceArray);
//---
   if(!getBook)
     {
      Print("Не удалось получить содержимое стакана по символу ",Symbol());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnChart event handler                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
  {
   double price_buy=0.0,price_sell=0.0;
//---
   TRADE_EXEMODE=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_EXEMODE); // Узнаем тип исполнения
//---
   if(TRADE_EXEMODE==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ||
            TRADE_EXEMODE==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE)
     {
      mytrade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_IOC);
      //---
      if(TRADE_EXEMODE==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE)
        {
         int size=ArraySize(priceArray);
         //---
         for(int i=size-1; i>=0; i--)
           {
            if(priceArray[i].type==1)
              {
               price_buy=priceArray[i].price; // Получим ближайшую цену для BUY
               price_sell=priceArray[i+1].price; // Получим ближайшую цену для SELL

               //---
               break;
              }
           }
        }
      else
        {
         price_buy=mylast_tick.ask;
         price_sell=mylast_tick.bid;
        }
     }
//---
   //... Далее следуют функции для совершения торговых операций
  }

//---

Sin embargo, al realizar una operación, el registro del Asesor Experto muestra un mensaje, del que se desprende que aunque había un precio en la consulta, era el más cercano en la Profundidad de Mercado:

price_request=mytrade.RequestPrice();

el resultado es sin precio (0,000):

price_result=mytrade.ResultPrice();

y la función de comercio devuelve falso:

//---

En el registro podemos ver que hubo un intento de abrir una posición a precio cero:

pero la posición se abrió, no obstante, al precio actual.

//---

Si esta información no es suficiente para determinar qué parte es la culpable, escribiré al Servicio de Atención al Cliente.

 

¿Pueden decirme cómo eliminar una orden pendiente?

trReq.order=orden_ticket;

trReq.type=TRADE_ACTION_REMOVE;

OrderSend(trReq,trRez);

Mi compilador me da: TRADE_ACTION_REMOVE no puede convertir el enum

y 2 veces sobre el mismo error.

ya lo intenté de la misma manera con la puesta a cero:

trReq.symbol =Symbol(); //NULL

trReq.magic =MAGIC; //0

trReq.volume =0.0;

trReq.type =0;

trReq.price =0.0;

trReq.sl =0.0;

trReq.tp =0.0;

trReq.type_time =0;

trReq.expiration=0;

no funciona. compilación 597.

Dame un ejemplo completo, por favor. Gracias de antemano.

stroka:
...

Pon un ejemplo completo, por favor. Gracias de antemano.

Hay un ejemplo completo en la biblioteca estándar. Función OrderDelete(). Tiene documentación. También puede tomar allí funciones para todas las operaciones comerciales.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete specified pending order.                                  |
//| INPUT:  ticket - ticket of order for delete.                     |
//| OUTPUT: true-if successful, false otherwise.                     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTrade::OrderDelete(ulong ticket)
  {
//--- variables
   string action,result;
//--- check stopped
   if(IsStopped(__FUNCTION__)) return(false);
//--- clean
   ClearStructures();
//--- setting request
   m_request.action    =TRADE_ACTION_REMOVE;
   m_request.order     =ticket;
//--- order check
   if(!OrderCheck(m_request,m_check_result))
     {
      //--- copy return code
      m_result.retcode=m_check_result.retcode;
      if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
         printf(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,m_request),FormatRequestResult(result,m_request,m_result));
      return(false);
     }
//--- order send
   if(!OrderSend(m_request,m_result))
     {
      if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
         printf(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,m_request),FormatRequestResult(result,m_request,m_result));
      return(false);
     }
   if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
      printf(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,m_request),FormatRequestResult(result,m_request,m_result));
//--- ok
   return(true);
  }
 
El terminal no se registra en la comunidad mql5. Introduzco el nombre de usuario y la contraseña en la configuración del terminal, pulso ok y no pasa nada. Cuando vuelvo a entrar en la configuración, el inicio de sesión se guarda, pero la contraseña está en blanco. No puedo descargar nada del mercado. Puedo entrar en el foro sin problemas.
 
Dima_S:

¿Cuál es el propósito de truncar una cadena cuando se establece como un parámetro externo?

cadena de entrada - se puede especificar un máximo de 105 caracteres, si es más, se recorta a la derecha.

construir 597

buid 607 - mismo problema.
 

por favor, dígame por qué el siguiente código no encuentra la ventana correspondiente (lo he comprobado, la ventana con esta clase existe)

#import "user32.dll"
   int FindWindowA(string &lpClassName, string &lpWindowName);
#import

string FormClass="TMyMainForm";
string FormName="";
int hnd = FindWindowA(FormClass,FormName);
if (hnd==0) printf("not found");
else printf("found");
 

Parece que hay algún tipo de error en 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Open position.                                                   |
//| INPUT:  symbol     -symbol for trade,                            |
//|         order_type -direct for open,                             |
//|         volume     -volume of position,                          |
//|         price      -price for open,                              |
//|         stop       -price of stop loss,                          |
//|         take       -price of take profit,                        |
//|         comment    -comment of position.                         |
//| OUTPUT: true-if successful, false otherwise.                     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTrade::PositionOpen(const string symbol,ENUM_ORDER_TYPE order_type,double volume,
                          double price,double sl,double tp,const string comment)

Con el código de retorno 10008 (pedido realizado), este método devuelve false.

La orden se ejecuta finalmente.

Por ello, se abrieron más órdenes de las requeridas en la cuenta demo.

RQ      0       Trades  14:00:18        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
IO      0       Trades  14:00:18        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
MH      0       Trades  14:00:18        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MQ      0       Trades  14:00:18        '3119321' : deal #2888080 buy 0.10 USDCHF at 0.91144 done (based on order #4880065)
NL      0       Trades  14:00:18        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MK      0       Trades  14:00:18        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
IS      0       Trades  14:00:18        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MN      0       Trades  14:00:19        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
NE      0       Trades  14:00:19        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
JQ      0       Trades  14:00:19        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
PJ      0       Trades  14:00:19        '3119321' : deal #2888081 buy 0.10 USDCHF at 0.91144 done (based on order #4880066)
KG      0       Trades  14:00:20        '3119321' : deal #2888082 buy 0.10 USDCHF at 0.91145 done (based on order #4880067)
KF      0       Trades  14:00:20        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
LM      0       Trades  14:00:20        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
HJ      0       Trades  14:00:20        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
DR      0       Trades  14:00:20        '3119321' : deal #2888083 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order #4880068)
HR      0       Trades  14:00:21        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
OJ      0       Trades  14:00:21        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
CE      0       Trades  14:00:21        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MN      0       Trades  14:00:21        '3119321' : deal #2888084 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order #4880069)
DI      0       Trades  14:00:21        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
CF      0       Trades  14:00:21        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
OP      0       Trades  14:00:21        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
GI      0       Trades  14:00:22        '3119321' : deal #2888085 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order #4880070)
QD      0       Trades  14:00:22        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
JS      0       Trades  14:00:22        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
NK      0       Trades  14:00:22        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MD      0       Trades  14:00:22        '3119321' : deal #2888086 buy 0.10 USDCHF at 0.91146 done (based on order #4880071)
NS      0       Trades  14:00:23        '3119321' : accepted exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
MH      0       Trades  14:00:23        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000 placed for execution
IG      0       Trades  14:00:23        '3119321' : exchange buy 0.10 USDCHF at 0.00000
....

Y el registro del Asesor Experto 

(EURUSD,H1)     14:00:18        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:18        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:19        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:20        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:21        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:21        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:22        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:23        CTrade::PositionOpen:  [placed]
(EURUSD,H1)     14:00:23        CTrade::PositionOpen:  [placed]
....
Por favor, dígame, ¿cuándo puede haber una situación en la que una orden de mercado fue colocada en el servidor pero no fue ejecutada (incluso parcialmente)?
olyakish:

Parece que hay un error en

Con el código de retorno 10008 (pedido realizado), este método devuelve false.

La orden acaba siendo ejecutada.

Por ello, se abrieron más órdenes de las requeridas en la cuenta demo.

Y el registro de expertos

Dígame cuándo puede darse una situación en la que una orden de mercado se coloque en el servidor pero no se ejecute (ni siquiera parcialmente).

El mismo problema se describe al principio de la página. Se describe aquí: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page679#comment_164002. Todavía no se ha dado ninguna respuesta.

//---

¿Dónde tiene abierta su cuenta de demostración?

 
tol64:

El mismo problema se describe al principio de la página. Aquí está: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page679#comment_164002. Todavía no se ha dado ninguna respuesta.

//---

¿Dónde tiene abierta su cuenta de demostración?

1. Tarde para ver este hilo.

2. En A*****i.

Y esto lo publiqué en humor en el foro 4, pero creo que debería estar aquí también :

Estoy analizando los vuelos del Asesor Experto (MT5) y encontré esto en los registros 

.....(EURUSD,H1)        16:43:16        CTrade::PositionClose:  [not enough money]
... Donde ... en el DC ???
