alexvd:

Por lo que se ve en la captura de pantalla, es un nivel de parada/parada. ¿No hay ningún pedido con esta identificación en el historial?

Esto es reproducible con cualquier nueva orden pendiente. Sólo hay que establecer el orden y escalar el gráfico verticalmente al máximo. Es decir, poner el valor inferior a cero.
tol64:
Gracias por el mensaje. Lo corregiremos.
 
antt:
Gracias.

En las cuentas con tipo de ejecución EXCHANGE, se registra constantemente un mensaje de error:

No hay posiciones, no hay órdenes. Acabo de descargar un terminal con una nueva cuenta de Alpari. ¿Qué significa esto?

Adenda:

Al principio pensé que dependía del EA. Pero no, quité el EA del gráfico y el registro sigue lleno de este mensaje. Sucede en el terminal de su sitio web. Y en el terminal del sitio web de Alpari.

 
tol64:

Por lo tanto, el comercio en el mercado aún no está implementado, según tengo entendido. Por eso me sale el error.
 

MetaDriver:
¿Como si los Alpari no fueran idiotas?

 
MetaDriver:
Entonces, ¿cómo han estado probándolo durante más de un año o incluso dos sin esta característica?

Mierda, se me olvidó otra vez. Acaban de habilitar (el otro día) el tipo de cuenta EXCHANGE. Así que me quedé en medio de las cosas y encontré el primer error. )))

 
Yedelkin:

¿Como si los Alpari no fueran idiotas?

Yo no he dicho eso. ;)
 
MetaDriver:
Yo no he dicho eso. ;)

:D

 
tol64 Mierda, se me olvidó otra vez. Estaban a punto (el otro día) de activar el tipo de cuenta EXCHANGE. Así que me quedé atrapado en medio de las cosas y encontré el primer error. )))
Ahora probaremos el vidrio durante otros tres años...
 

No hay ninguna propiedad ACCOUNT_LIMIT_ORDERS en la lista de índices, en la Ayuda. Al buscar o hacer clic en la propiedad F1 , se resaltaACCOUNT_LEVERAGE.

