Errores, fallos, preguntas - página 666
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por lo que se ve en la captura de pantalla, es un nivel de parada/parada. ¿No hay ningún pedido con esta identificación en el historial?
Esto es reproducible con cualquier nueva orden pendiente. Basta con establecer el orden y escalar el gráfico verticalmente al máximo. Es decir, poner el valor inferior a cero.
Gracias por el mensaje. Lo corregiremos.
Gracias.
//---
En las cuentas con tipo de ejecución EXCHANGE, se registra constantemente un mensaje de error:
//---
No hay posiciones, no hay órdenes. Acabo de descargar un terminal con una nueva cuenta de Alpari. ¿Qué significa esto?
Adenda:
Al principio pensé que dependía del EA. Pero no, quité el EA del gráfico y el registro sigue lleno de este mensaje. Sucede en el terminal de su sitio web. Y en el terminal del sitio web de Alpari.
No hay posiciones, no hay órdenes. Acabo de cargar el terminal con una nueva cuenta de Alpari. ¿Qué significa eso?
MetaDriver:
Так торговля в стакане пока не реализована, как я понимаю. Поэтому и выдаёт ошибку.
¿Como si los Alpari no fueran idiotas?
Por lo tanto, el comercio en el vaso aún no está implementado, según tengo entendido. Por eso aparece el error.
Entonces, ¿cómo han estado probándolo durante más de un año o incluso dos sin esta característica?
Mierda, se me olvidó otra vez. Acaban de habilitar (el otro día) el tipo de cuenta EXCHANGE. Así que me quedé en medio de las cosas y encontré el primer error. )))
¿Como si los Alpari no fueran idiotas?
Yo no he dicho eso. ;)
:D
No hay ninguna propiedad ACCOUNT_LIMIT_ORDERS en la lista de índices, en la Ayuda. Al buscar o hacer clic en la propiedad F1 , se resaltaACCOUNT_LEVERAGE.