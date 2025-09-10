Errores, fallos, preguntas - página 634
¿No ocurre esto en los gráficos semanales o mensuales?
Hemos encontrado un error en la función Bars() para estos periodos que causaba el cuelgue.
Tengo un H1 por defecto, en cuanto añado un nuevo gráfico se cuelga, pulso la cruz, abro el terminal un nuevo gráfico ya está abierto.
Cuando veo desde aquí, cuando subes las cotizaciones simplemente no se muestra el gráfico y se cuelga en el "esperando actualización".
ZZZY Otro hecho poco claro, si el retraso proviene de la descarga de grandes cantidades de datos, el historial se descarga en el formato de M1, entonces ¿por qué se cuelga al cambiar el TF de H1 a M15?
H1 ya estaba abierto normalmente.
¿Puede alguien sugerir cómo conseguir kernel32.dll para trabajar en MT5 en Win7 64
si (nueva_barra()==false)return;
h1 = _lopen(ruta1,2);
si(h1 < 0)
{
Print("Error al abrir el archivo "+ruta1);
h1=_lcreat(ruta1,0);
si(h1<0)
{
Print("No se pudo crear el archivo mydata.csv");
volver;
}
Al abrir h1>1, aunque el archivo no existe.
Symbol.SessionDeals() devuelve la cantidad total de operaciones ejecutadas por su Asesor Experto durante la sesión de operaciones actual, no el número de operaciones.
PS. Sólo funciona para los instrumentos negociados en bolsa.
Renat, aquí hay otro síntoma del mismo problema. Hoy he comprobado МТ5 con 6 gráficos en М15, todos ellos arrancaron correctamente y el que tenía problemas ayer (pero se solucionaron ayer) tenía historial sólo hasta las 18 horas de ayer y el gráfico estaba consumiendo tráfico activamente aunque tenía casi todo el historial necesario y sólo me falta poco menos de un día. Cuando el tráfico alcanzó los 13,8 Mb, cerré el terminal y lo reinicié, todo empezó bien.
Mi dispositivo tiene un sistema de 32 bits, la barra máxima es de 1 000 000, pero no he visto barras de un lakh en M15, tengo 300 000 unidades. Tal vez sea de ayuda.
Me siento muy decepcionado con los resultados de esta acción, no puedo utilizarla porque no sé cómo usarla correctamente. Pero cómo es, porque el gráfico acaba de ser abierto, por lo que hay una historia de la misma.
se encontró con estas palabras clave
_CriticalError
_IsX64
_ReturnedDouble
_ReturnedFloat
_ReturnedString
_StopFlag
para el que no hay referencia
¿cómo pueden utilizarse y qué significan?
Son variables internas para inlining de algunas funciones del sistema.
El compilador no te dejará usarlos. A menos que puedas leerlos, e incluso entonces la interpretación de sus valores puede cambiar inesperadamente.
Está funcionando.
Debo haber hecho algo mal.
Gracias, lo investigaré.
Por favor, envíenme los resultados de la prueba.
Tengo una versión 574 de mi Asesor Experto, pero no funciona en 581.
Error con Bars() y frenos en W1 y MN1 ya solucionado.
También se han corregido los retrasos en la compilación y la carga de EA. Definitivamente habrá una nueva construcción el viernes.
dime que es lo que pasa, no puedo entender cual es el problema con el stymie?
int OnInit()
{
EventSetTimer(60);
return(0);
}
void OnDeinit(const int reason)
{
EventKillTimer();
}
void OnTimer()
{
Print("tic-tac");
}
Me dan algunas tonterías:
Es diferente - hay fallos una vez cada diez minutos