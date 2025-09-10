Errores, fallos, preguntas - página 630

antt:
La propiedad funciona, pero la visualización de los niveles de negociación en sí no está implementada. Lo haré.
Sí, es cierto, debería haber escrito eso también, lo olvidé. La propiedad está activada/desactivada. Se está comprobando. Lo único que faltaba era la pantalla. Gracias, porque ya he empezado a hacer ese indicador. :)
 

De ananos 578 build

9. MQL5: Corregido el error de pasar una referencia a una cadena para la versión x64.

10. MQL5: Se ha corregido un error en el cálculo de la cadena pasada a la DLL, para la versión x64.
11. MQL5: Corregido el manejo de la llamada ChartRedraw() en los objetos gráficos de tipo "Chart".


9, 10 se refiere a la solicitud HttpOpenRequest ?

¿y qué es exactamente lo que se ha arreglado para el 11?
sergeev:

De ananos 578 build

¿y qué es exactamente lo que se arregló en el 11?
El objeto "Gráfico" no se ha redibujado como se hace en su hermano "mayor", el Gráfico.
 

¿Cómo puedo añadir información al menú "Licencia"?

Se refiere a la ventana de entrada de datos del usuario cuando se ejecuta el script.

 
denkir:

¿Cómo puedo añadir información al menú "Licencia"?

Se refiere a la ventana para introducir los datos del usuario al ejecutar el script.

Creo que esto es sólo para los productos del mercado.

Esto no está disponible para el programador

 

Estoy utilizando un algoritmo simple para cerrar parte de una posición y la modificación de la parada de romper el equilibrio, pero hasta hace poco el módulo ha estado trabajando, y con las nuevas actualizaciones no está funcionando, no puede inicializar la función y está buscando un indicador, aunque no están allí. Cuando se utiliza el mismo Experto con otros módulos no tienen este problema.

Por favor, ayúdenme a resolver el problema.

2012.02.02 12:14:38 El probador del núcleo 1 se detuvo porque OnInit falló

Aunque genere un explorador con el módulo:

https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article

Tengo la misma imagen. ¿Qué hacer?

no juzgues. Soy nuevo aquí. Me he paseado por el foro y me he perdido..... El quid del problema: en MT4 la ventana de órdenes se abre con un gráfico de ticks, que no he utilizado en mi vida. Mi pregunta es: ¿Cómo puedo eliminar este gráfico para que la ventana de pedidos quede sin gráfico de ticks? Gracias de antemano por la respuesta al correo electrónico: golsv@ukr.net
 

¿Puede decirme por qué la información sobre el historial descargado actual puede estar volando.

Hace unos días probé con éxito la estrategia en profundidad de tres años en 14 pares.

Ayer encendí MT5 y vi "Waiting for update" en todos los gráficos.

Se volvió a descargar alguna parte del historial, el terminal mostraba que estaba descargando más de 200 mb, y entonces lo apagué.

Hoy el historial se está descargando de nuevo y ya ha descargado más de 250 mb

en el disco de la carpeta del historial del servidor actual el volumen es superior a 3,6GB

No abrió una nueva cuenta en otro servidor.

build 574, x64

En general, sería una buena idea mantener un registro más detallado en la pestaña herramientas-registro.

al menos el hecho de que el terminal en algún par sincronice el historial con el servidor y/o lo cargue. como por ejemplo hace el probador

 

¿A qué servidor se está conectando? ¿Qué otra información puede aportar? ¿Registros?

 
alexvd:

¿A qué servidor se está conectando? ¿Qué otra información puede aportar? ¿Algún registro?

AlpariFS-MT5

Los tres últimos registros están en el archivo.

También puedo proporcionar otra información. Dígame qué más va a necesitar.


.. Ahora ejecuté la prueba, el probador vuelve a sincronizar el historial, entiendo que con la terminal y no con el demoservidor.

