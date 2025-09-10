Errores, fallos, preguntas - página 640
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
en todas partes sobre
en todas partes sobre
Pues no lo estoy haciendo con photoshop, por eso escribí que estoy esperando las preguntas de los desarrolladores, la última vez reinicié el ordenador y ya está, es difícil pillar bugs flotantes.
Tengo un bicho que es raro en estos días, agárralo o se escapará :)
Este error ya ha sido publicado anteriormente en la build 581, en la nueva build 586 sigue estando ahí.
SZY objetos no se eliminan todavía, el terminal no se ha reiniciado, el error está presente, el Sr. desarrolladores de hacer preguntas que conducen puede atrapar. Estoy esperando.
¿Y en la configuración del gráfico está activada la casilla "Gráfico en la parte superior"?
y no necesitas pensar en las razones. :)
Ocurre cuando el terminal se desconecta de Internet.
¿Por qué necesita ejecutar mi Asesor Experto en sus servidores? Parece una protección sospechosa. :)
No voy a ir a por ello si no te ciñes al esquema malicioso de las cosas.
Tiene una clara referencia a su servidor mientras ejecuta los scripts personales de su usuario.
No puedo volver al principio del proyecto con Internet desactivado . A los 5-10 segundos pierde la MT y el EA se cuelga.
Repito la pregunta - ¿qué está tratando de sacar de mi EA a su servidor (nombres, claves, contraseñas)?
¿Cuál es la razón de este requisito de verificación?
¿Está marcada la opción "Gráfico en la parte superior" en la configuración del gráfico?
Sí, es cierto, no hay ningún error, la situación es manejable, pero por alguna razón pensé que esta casilla se aplica sólo a los indicadores.
La pregunta está cerrada.
...
No he hecho ninguna exigencia. Pedí un experto - no enviaste ninguno.
De hecho, intente leer su mensaje.
Прошло обновление на 586 билд.
El Expert abre ahora la ventana de parámetros inmediatamente al iniciarse.Pero después de pulsar OK el experto no aparece durante unos 1-2 segundos.
No hay mucha información en él. Sobre todo porque tratando de esbozar 2-3 EAs no tenemos anormalidades discernibles. Un amplio campo para buscar causas.
Y no es necesario pensar en las razones. :)
Esto ocurre cuando el terminal está desconectado de Internet.explíqueme por favor, ¿por qué necesita comprobar mi experto durante el arranque en sus servidores? parece sospechosa tal protección. Pura piratería. :)
Apareció la primera información adicional: la falta de una cuadrícula. Esto ya es interesante, hay que volver a comprobarlo.Efectivamente, en las últimas builds hubo problemas con la velocidad de los scripts, que fueron advertidos por la comunidad de usuarios, pero se están solucionando y se seguirán solucionando. Y cuanto más clara y fiable sea la información que obtengamos, más rápido podremos reaccionar.
...
Apareció la primera información adicional: la falta de una cuadrícula. Esto ya es interesante, tengo que volver a comprobarlo.Y cuanto más clara y fiable sea la información que obtengamos, más rápido podremos reaccionar.
Este es el código
Esta es la razón
Pero lo más importante no es la cuestión de la información clara. Se trata de identificar la razón por la que esto ocurre: cuando el terminal está desconectado de Internet.
Te pido que me expliques por qué un Asesor Experto creado localmente debe ser revisado a través de su servidor? Entiendo que es una preparación para el Mercado, pero no es el mismo hacha y no en cada Asesor Experto para hacerlo!
Cuando esto ocurre, empiezan a aparecer en tu cabeza pensamientos esquizoides sobre si puedes conectar el terminal a Internet durante tus desarrollos.
¿Qué se le envía para su verificación? ¿Nombre del Asesor Experto? ¿Son sus datos (fecha de creación)? Estas son preguntas importantes, para que usted sepa cómo comportarse para mantener la confidencialidad de sus desarrollos personales.
PS. El post de byl64 muestra una situación similar. La comprobación de la validez del experto sin conexión en el terminal tiene fallos.
Te pido que me expliques por qué un Asesor Experto creado localmente debe ser revisado a través de su servidor? Entiendo que es una preparación para el Mercado, pero no es la misma hache y no en cada Asesor Experto para hacerlo!
No hay misticismo. El Asesor Experto tiene que obtener la información actual del mercado antes de empezar, como el número de cuenta, la disponibilidad de las operaciones, etc. Por eso accede al servidor de negociación y se le dan 5-6 segundos para preparar el entorno de mercado.
Bueno, si todavía no tienes nada, empieza con lo que tienes, porque se ha hecho un intento honesto.