Errores, fallos, preguntas - página 635
dime que pasa, no puedo entender cual es el problema con el stymie?
Sería deseable que se dieran los registros completos desde el momento en que se añade la escritura a la carta hasta su finalización.
No hay ninguna indicación clara en el registro anterior:
Acabo de empezar a aprender Metatrader y MQL5. Estoy intentando crear mi propio indicador.
Decidí hacer niveles de resistencia y soporte basados en el indicador fractal estándar.
He rediseñado algunas de ellas y he eliminado o comentado otras muchas. El resultado es el siguiente código:#propiedad ventana_del_gráfica_del_indicador
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrRosa Profunda
#property indicator_label1 "Nivel"
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//---- búferes indicadores
doble ExtBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Función de inicialización de indicadores personalizada |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//---- asignación de topes indicadores
SetIndexBuffer(0,ExtBuffer,INDICATOR_DATA);
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
// ¿la precisión del indicador es igual a la del gráfico?
//---- establece la primera barra a partir de la cual se dibujará el índice
// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,217);
// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,218);
//---- la flecha se desplaza al dibujar
// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,ExtArrowShift);
// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-ExtArrowShift);
//---- establece el valor vacío de la línea de dibujo--
// PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
// PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
//---- inicialización realizada
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Acelerador/Decelerador Oscilador|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total, // número de barras de entrada
const int prev_calculated, // número de barras procesadas en la llamada anterior
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volumen[],
const int &Spread[])
{
int i,limit;
//---
if(rates_total<5)
return(0);
//---
if(prev_calculado<7)
{
límite=2;
//--- limpiar las matrices
ArrayInitialize(ExtBuffer,EMPTY_VALUE);
}
Si no, limit=total de tarifas-5;
for(i=limit;i< rates_total-3 && !IsStopped();i++)
{
//---- Fractal superior
if(Alto[i]>Alto[i+1] && Alto[i]>Alto[i+2] && Alto[i]>=Alto[i-1] && Alto[i]>=Alto[i-2])
ExtBuffer[i]=Alto[i];
else ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;
//---- Fractal inferior
if(Low[i]<Low[i+1] && Low[i]<Low[i+2] && Low[i]<=Low[i-1] && Low[i]<=Low[i-2])
ExtBuffer[i]=Low[i];
else ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE;
}
//--- OnCalculate hecho. Devuelve el nuevo prev_calculado.
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
No hay errores al compilar. Sin embargo, las líneas (niveles) no se dibujan.
¿Puede aconsejarnos cuál puede ser el problema?
al menos dos puntos deben estar en barras adyacentes para que la línea sea visible.
Prueba con
Sí.
Rz: para el código en el foro es un gran botón SRC, utilizarlo)
se produce un error al enviar un pedido... ¿Cuál puede ser la razón?
2012.02.08 19:15:22 patrón (EURUSD,M10) CTrade::PositionOpen: solicitud de compra de 0,10 (null) a 1,32710 sl: 1,32530 tp: 1,33021 [solicitud no válida].
Actualizado a la compilación 581.
Por alguna razón los indicadores de volumen AD y OBV son una línea sólida en el EURUSD. Se adjunta la imagen.
Por esta razón, las pruebas y la optimización del Asesor Experto han quedado en nada.
No puedo poner una inscripción inclinada ("Descripción") en un objeto TREND.
Luego descubrí que tampoco podía poner la inscripción en la línea manualmente, quizás estoy haciendo algo mal...
EN MT4 :
Al código:
class Test1
{
public:
void Test1(int i) {}
};
class Test2: public Test1
{
public:
void Test2(int i) {}
};
Me da un error:
'Test1' - recuento de parámetros erróneos test.mqh 10 8
El tema se ha comentado por aquí, pero no he encontrado la solución.
La "solución" es la siguiente:
class Test1
{
protected:
void Test1() {}
public:
void Test1(int i) {}
};
class Test2: public Test1
{
public:
void Test2(int i) {}
};
...pero de alguna manera no se siente bien.
¿Qué estoy haciendo mal?
Desde que se convirtió en un servidor de MIGBank-Demo, ha habido problemas persistentes de conexión, actualmente no se puede conectar.