Errores, fallos, preguntas - página 629
¿Qué significa el modo de optimización "Todos los símbolos seleccionados en Market Watch"?
¿Qué significa el modo de optimización "Todos los símbolos seleccionados en Market Watch"?
Y no miramos la ayuda en absoluto - ¿Modos de optimización? :)
Y no mires la ayuda en absoluto: ¿modos de optimización? :)
:)
Y esta extraña frase: un perro es amigo del hombre...
Sinceramente, la ayuda no aclaró la perplejidad. Bien, voy a expresar mi suposición: el modo "Todos los símbolos seleccionados en Market Watch" en mi opinión significa que se utilizará el modo "single pass" con una exploración completa de todos los símbolos de Market Watch.
¿O sigue utilizando GA con cambio de símbolo regular, o fuerza bruta completa con cambio de símbolo?
:)¿O se utiliza el AG con la sustitución de símbolos normal, o con la sustitución de símbolos completa?
Está escrito en ruso:
A diferencia de los dos anteriores, este modo de optimización permite probar el Asesor Experto con los mismos parámetros de entrada, pero en diferentes símbolos. En cada pase de optimización, sólo se cambia el símbolo principal de la prueba , es decir, el símbolo del gráfico al que se vincularía el EA.
La optimización se realiza sólo en aquellos símbolos que están actualmente seleccionados en la ventana "Market Watch". De este modo, ajustando el conjunto de símbolos seleccionados, se puede controlar la optimización.
He probado un ejemplo, pero sigue mostrando valores diferentes
2012.02.01 12:54:02 (EURUSD,H1) 11,0 1,0 1,0 1,0
No entiendo por qué es 11
Está escrito en ruso:...
Lo siento, mi confusión se debe a que últimamente he estado tratando con multidivisas.
Por eso olvidé por completo que hay EAs que abren operaciones utilizando el símbolo actual. Si tienes un EA multidivisa, tienes que especificar los símbolos en la configuración, así que me preguntaba qué buscabas en el modo de sustitución de símbolos :)
Ay, de verdad.
No es el 11 lo que tienes, es el Mango 1 y en adelante sin el separador 1.0
Falta mi pregunta: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page639#comment_146453 Necesito una respuesta. :)
La esencia de la pregunta:
Las propiedades de visualización de los niveles de negociación(CHART_SHOW_TRADE_LEVELS - (niveles de posiciones abiertas, Stop Loss, Take Profit, órdenes pendientes)) no se incluyen en las restricciones del objeto gráfico(OBJ_CHART).
---
Al aplicar operaciones de gráfico a un objeto de gráfico (OBJ_CHART), se aplican las siguientes limitaciones
---
No puedo mostrarlas mientras todas las demás propiedades están activadas/desactivadas. ¿Es un error?
La verdadera aflicción está en la mente.
1. La cuestión es que el probador tiene su propia lista de símbolos, que se forma independientemente de la lista seleccionada en el terminal.
El instrumento principal en el probador (o el que el Asesor Experto se adjuntó a) entra en esta lista automáticamente.
Si necesita operar con varias divisas, el resto de los símbolos deben añadirse allí independientemente del Asesor Experto.
Puedes operar con todos los símbolos, pero los ticks vendrán sólo en el principal.
2. Este modo fue creado principalmente para probar los Asesores Expertos en Monedas en diferentes monedas pero con los mismos parámetros.
Enumera todos los símbolos de la lista de terminales (el propio terminal), el símbolo principal de la lista del comprobador cambia en cada nueva pasada.
En este modo es posible probar las multitudes, pero para las multitudes bien diseñadas no será tan significativo como para las monovalentes.
Es decir, la diferencia en los resultados puede ser, pero será tan pequeña (con el enfoque correcto) que estará dentro del margen de error.
Falta mi pregunta: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page639#comment_146453 Necesito una respuesta. :)
La esencia de la pregunta:
Las propiedades de visualización de los niveles de negociación(CHART_SHOW_TRADE_LEVELS - (niveles de posiciones abiertas, Stop Loss, Take Profit, órdenes pendientes)) no se incluyen en las limitaciones del objeto gráfico(OBJ_CHART).
---
Al aplicar operaciones de gráfico a un objeto de gráfico (OBJ_CHART) se aplican las siguientes limitaciones
---
No puedo mostrarlas mientras todas las demás propiedades están activadas/desactivadas. ¿Es un error?