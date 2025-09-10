Errores, fallos, preguntas - página 632
Sobreprotegido - definitivamente lo arreglaré.
El retraso está en el desembalaje inicial de la EA, no en el funcionamiento de la misma.
acaba de pasar por una especie de actualización de la terminal.
ahora también se retrasa 2-3 segundos en el terminal de 64 bits
es imposible trabajar y recompilar el código. hasta ahora he cambiado a la build 578 de repuesto.
Algo está mal con mi nueva versión del probador de estrategias 581.
No sé exactamente qué es, pero creo que hay algo que no funciona.
¿Puede decirme si sólo soy yo?
No se asuste, la fijación de errores en la fase activa, pero con este tipo de puestos sólo va a empeorar.
vayamos en orden de lo que está mal, cada uno mal por separado (bitness, problema).
Hasta ahora, escuché los comentarios sobre los errores en la versión de 64 bits, publique sus problemas.
Sí, no lo sé exactamente, tal vez soy yo el que ha metido la pata, no puedo entenderlo.
El EA acaba de dejar de funcionar, ya sea después de una actualización o he borrado algo en él.
¿Lo has recompilado en la nueva compilación?
Sí.
Da salida a esas cadenas y las completa.
2012.02.04 18:12:02 Núcleo 1 conexión cerrada
2012.02.04 18:12:02 Núcleo 1 desconectado
2012.02.04 18:12:02 La calidad del historial analizado es del 100%.
2012.02.04 18:12:01 Sincronización común del núcleo 1 completada
2012.02.04 18:12:01 Comprobador EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): comprobación de Experts\_SERG\_TESTING_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 desde 2010.01.01 00:00 hasta 2012.02.02 00:00
2012.02.04 18:12:01 Núcleo 1 autorizado (agente build 581)
2012.02.04 18:12:01 Núcleo 1 conectado
2012.02.04 18:12:01 Core 1 conectándose a 127.0.0.1:3001
2012.02.04 18:12:00 Proceso del agente Core 1 iniciado
asesor
int OnInit()
{
return(0);
}
void OnDeinit(const int reason)
{
}
void OnTick()
{
//--- preparar la solicitud
MqlTradeRequest request={0};
request.action=TRADE_ACTION_PENDING; // establecer una orden pendiente
request.magic=5555; // ORDER_MAGIC
request.symbol=_Symbol; //herramienta
request.volume=0.1; // volumen en 0.1 lotes
request.sl=0; // No se ha especificado el Stop Loss
request.tp=0; // No se especifica el Take Profit
//--formar el tipo de pedido
request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; //tipo de pedido
//--Formar el precio de la orden pendiente
request.price=1.48; //---precio de apertura
//--- enviar una solicitud de comercio
MqlTradeResult result={0};
OrderSend(request,result);
}
da un error al lanzarlo en el probador
2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 Violación de acceso al escribir en 0xAF0F085B en 'D:\T\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\Test.ex5'
2012.02.04 18:33:49 Error crítico de OnTick
Intenta ejecutar algún EA de Ejemplos
Está funcionando.
Debo haber hecho algo mal.
Gracias, lo investigaré.
La fecha de la línea vertical saltó milagrosamente sobre la escala de tiempo.
Terminal MetaTrader 5 build 581 iniciado (MetaQuotes Software Corp.) 32 bit
SZZ no puede repetirse, después de cerrar ese gráfico, y abrir uno nuevo, el problema no se repitió.