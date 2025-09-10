Errores, fallos, preguntas - página 639
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Y qué número de barras en el gráfico se establece? ¿"Ilimitado"? ¿Y cuántos gráficos con cuántos indicadores están abiertos?
Es conveniente mostrar una captura de pantalla de todo el terminal, no sólo de un gráfico seleccionado.
Lo ejecuté de nuevo, sin errores hasta ahora. Captura de pantalla en el tráiler.
Sin embargo, la cuestión de los recursos se mantiene.
Se ha producido una actualización de la compilación 586.
Expert ahora abre la ventana de parámetros inmediatamente al iniciarse.
Pero después de pulsar el botón OK, Expert no aparece durante unos 1-2 segundos.
¿Supongo que los indicadores están incorporados?
No puedo reproducirlos. ¿Qué hay en los registros del terminal/experto?
Los indicadores vienen por defecto de fábrica desde la entrega estándar del terminal.
La primera imagen muestra el funcionamiento del indicador para diferentes pares de divisas en el período H1. Como se puede ver, hay problemas en el EURUSD. Y el problema es con este par desde el timeframe H1 y superior
Al mismo tiempo, no hay ningún problema con el período M30 e inferior.
Se ha producido una actualización de la compilación 586.
Expert ahora abre la ventana de parámetros inmediatamente al iniciarse.
Pero después de pulsar el botón OK el experto no aparece durante unos 1-2 segundos.
¿Puedo tener el código fuente del Experto para comprobarlo?
También puede utilizar el servicedesk.
El meta-editor dispone de un tooltip contextual para la introducción rápida de funciones predefinidas - eso es algo bueno. Pero su distinción de mayúsculas y minúsculas no es tan buena. Si quieres, por ejemplo, MathRound, escribe math... - el menú no aparece, sólo tienes que escribir matemáticas... ¿Es un defecto o se hizo deliberadamente? MT4 no tiene esa sensibilidad a las mayúsculas y minúsculas.
Aun así, pido disculpas por las molestias.
¿Puedo tener el código fuente de un experto para comprobarlo?
También puede utilizar el servicedesk.
y no tienes que pensar en las razones. :)
Esto ocurre cuando el terminal está desconectado de Internet.
¿Por qué necesitan comprobar mi Asesor Experto mientras se ejecuta en sus servidores? :)
Este error ya ha sido publicado arriba en la build 581, en la nueva build en la 586 se mantuvo.
ZSY objetos aún no se han eliminado, el terminal no se ha recargado, el error está presente, el Sr. desarrolladores de hacer preguntas que conducen puede atrapar. Esperando.
¿De qué se trata el bicho?