Errores, fallos, preguntas - página 633
¿Trabajar a distancia? ¿Con diferentes nombres de usuario?
La sobreprotección - definitivamente la corregiremos.
El retraso está en el desembolso inicial del perito, no en el trabajo del mismo.
Renat, por favor, da un parche para este fallo lo antes posible.
EA da un error cuando se ejecuta en el probador
Gracias por su mensaje, el error ha sido corregido. Por favor, espere a que se publique la nueva versión.
Inicializar las estructuras con cero a través de la función ZeroMemory para que funcione en la versión actual.
Hola, he encontrado problemas con las Barras en la build 581 (64bit, OS 7) - devuelve "0", mientras que antes de la 581 devuelve el número de barras. He tomado un ejemplo de la descripción del sitio de las barras, pegarlo en el script y lo ejecutó en un par EURUSD como resultado obtuvo H1- 88510 en el gráfico, H4- 27589, D1-10570, W1 - en realidad -2144 bares, MN1-0 en realidad - 494 bares, no puedo entender lo que está mal.
PD: He descargado el historial utilizando el script de la ayuda
El terminal por alguna razón desconocida carga grandes volúmenes de historial, lo ejecuté 2 veces y cada vez descargué 50mb en un par de minutos. En la terminal se abrieron 2 gráficos euro-dólar con diferentes períodos sin indicadores, expertos... Tras el arranque no se ha realizado ninguna acción.
Durante el fin de semana hemos corregido las bases de los minutos históricos, mejorando su calidad, lo que ha provocado la necesidad de volver a descargarlas en los terminales.
Se trata de una acción única: el historial se sincroniza automáticamente.
No Renat, se trata de otra cosa, es decir, de la actualización de las cotizaciones con el update, pero cuando abres el gráfico el terminal se cuelga y da igual el tiempo que esperes (he probado 30 seg, 5 min, 10 min.) sólo sirve borrar el terminal y después el gráfico está listo para abrirse.
¿Esto no ocurre en los gráficos semanales o mensuales?
Encontramos un error en la función Bars() para estos periodos, que provocaba un cuelgue.