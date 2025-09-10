Errores, fallos, preguntas - página 636
Al código:
Me da un error:
'Test1' - recuento de parámetros erróneos test.mqh 10 8
El tema se ha discutido aquí en algún lugar, pero no he podido encontrar una solución.
La "solución" es la siguiente:
pero de alguna manera esto está mal.
¿Qué estoy haciendo mal?
Prueba esto.
Actualizado a la compilación 581.
Por alguna razón los indicadores de volumen AD y OBV son una línea sólida en el EURUSD. Se adjunta una foto.
Por esta razón, he perdido las pruebas y la optimización del Asesor Experto.
¿Entiendo que los indicadores están incorporados?
No puedo reproducirlos. ¿Y qué hay en los registros del terminal/experto?
En la documentación, la creación y el borrado están probablemente mezclados:
Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico. En el menú contextual haga clic en => Propiedades. Se abrirá la ventana de Propiedades. En la pestaña "Mostrar", marque la casilla "Mostrar descripciones de objetos". También se puede acceder a la ventana de propiedades pulsando la tecla F8.
Gracias. ¿Cómo se pone la descripción en el otro lado (lado derecho de la ventana), que no sea con sus propias etiquetas?
Si usted tiene una descripción, es el precio, puede hacer que el objeto de un fondo y la escala de precios se mostrará el precio de las líneas horizontales. Si tiene su propia descripción, tendrá que mostrar etiquetas. O un deseo de servicedesk de añadir dicha propiedad para los objetos. :)
Las líneas horizontales continúan hacia la izquierda (todo el ancho de la pantalla)... Lo cual es un poco frustrante e interfiere.
Las etiquetas las hice ayer, hasta que las visualicé con tu sugerencia :)
Gracias.
Si las líneas horizontales no te convienen porque se dibujan a todo lo ancho de la pantalla, puedes utilizar líneas de tendencia, fijando el mismo precio en ambos lados.
P.D. Aunque, a juzgar por la foto, los acabas de usar. ))
Así lo hice yo, con el mismo precio. Sólo se pone la descripción a la izquierda, en el punto de partida, esa es la cuestión.
He intentado poner la línea de derecha a izquierda (al revés). Pero el marcador sigue estando a la izquierda, sólo que al revés :))