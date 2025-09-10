Errores, fallos, preguntas - página 21
Además, puede leer la sección de ayuda del terminal "Barra de estado -> Menú de cambio de puntos de acceso".
Gracias. Wow, eso es un montón de cosas buenas.
1. ¿Es posible ajustar el ancho de las columnas? Cuando se muestra el banco, se comprime todo y no me deja ver las cotizaciones.
2. ¿conectará varios proveedores de cotizaciones simultáneamente (hace tiempo que tenía ganas de usar MT5)? Si hay tres cuentas abiertas en la actualidad, puedo elegir entre ellas una tarifa más conveniente para mi robot de negociación (algo así como el mercado interbancario o el mercado de divisas). (algo así como el interbancario)
No, pero hay opciones:
Es una pena que seas tan rápido y categórico (( nos estás privando de algo muy sabroso. Esperemos a la MT6 :-).
Y estas soluciones son claras, si alguien se decide a hacerlo, para descargar las cotizaciones de los diferentes terminales, sería más conveniente analizarlas en otro programa matlab (matcad) y enviar órdenes a los terminales (comprar, vender)
...esperaré a la MT6 :-).
Prival:
Por supuesto, estoy utilizando mi propia opinión:
Creo que tal posibilidad no es muy correcta en cuanto a su implementación, ya que si se quiere analizar cotizaciones (y no sólo) de diferentes empresas de corretaje es mejor aplicar aplicaciones y bases de datos externas (toda la cuestión está sólo en la tecnología de tal procesamiento de datos y su implementación específica).
Si es necesario, la empresa de corretaje puede crear fácilmente una lista que contenga el número necesario de instrumentos, y las cotizaciones procederán de diferentes bancos / bolsas.
Por supuesto, este enfoque se utilizará principalmente para los instrumentos bursátiles, pero también se puede implementar para el Forex (algo así se puede ver en la demo de Admiral ahora)...
Existen, por ejemplo: "EURUSD", "EURUSD+" y "EURUSD".
Me pregunto qué corredor de bolsa aceptaría comprar y pagar por una plataforma que expone tan claramente sus desventajas competitivas.
Si sólo hay una empresa de corretaje (una cuenta), pero hay muchos creadores de mercado, es bastante aceptable para todos.
Por supuesto, la cuestión es diferente: con Forex todo está claro (el número de divisas es muy limitado), pero lo que pasará con el fondo y otros activos es la pregunta, y está dirigida principalmente a los desarrolladores.
Y la pregunta es: ¿cuántos tickers de símbolos negociados puede crear realmente un corredor y cuántos de ellos puede procesar el terminal de negociación? Y qué conveniente será...
PS
Aquí sólo pensé que, digamos, si un operador quiere negociar acciones (digamos, sólo las que se negocian en el NYSE). Si no me equivoco allí es muy posible conseguir un número en 2000-3000 tickers (que incluso sea sólo de 500 a 1000 en DC)...
Por supuesto, la cuestión es diferente: el Forex está claro (el número de divisas es muy limitado), pero lo que ocurrirá con el fondo y otros activos es la pregunta, y está dirigida principalmente a los desarrolladores.
Creo que será valioso para el forex, porque el broker puede dar al trader la cotización que quiera, no es una bolsa de valores. Pero si mi corredor empieza a dar cotizaciones diferentes a las de la bolsa, no será bueno para él.
Es que no le veo otra utilidad a la ficha del banco. A menos que haya varios proveedores de datos. Es simplemente inútil y es obvio con quién estás trabajando.
Si sólo hay un DC (una cuenta), pero muchos creadores de mercado, esta es una opción viable para todos
Creo, por el contrario, que será valioso para el forex, porque el broker puede dar al trader la cotización que quiera, no es una bolsa de valores. Pero si mi corredor empieza a dar cotizaciones diferentes a las de la bolsa, no será bueno para él.
Es que no le veo otra utilidad a la ficha del banco. A menos que haya varios proveedores de datos. Es simplemente inútil y es obvio con quién estás trabajando.
"Banco" debería usarse así para indicar el creador de mercado, como señalé antes (al menos es 100% lógico).
Pero dudo mucho que las empresas de corretaje (no los verdaderos bancos o bolsas de valores) estén encantadas de "duplicar" los tickers de los pares de divisas...
Al principio hablábamos de "tres empresas de corretaje (bancos) donde abrimos una cuenta real".
¿Y cómo gestionar simultáneamente tres cuentas en diferentes empresas de corretaje (bancos), si el terminal no es de hecho un "Multilateral" (creo que fue en MT4, para MT5 escucho la primera vez)?
A decir verdad, como no he trabajado en multiterminales, no tengo una buena idea de cómo funcionan (para ser exactos, sólo superficialmente y en general).
¿Y cómo gestionar tres cuentas simultáneamente en diferentes empresas de corretaje (bancos) si el terminal no es de hecho un "Multilateral" (creo que fue en MT4, para MT5 lo escuché por primera vez)?
Al mencionar "tres empresas de corretaje (bancos), en las que se abre una cuenta real", el autor explicó su deseo de MT5.