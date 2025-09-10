Errores, fallos, preguntas - página 25
Donde en la ayuda dice: "El tamaño del balance en cada ejecución de optimización es 100 veces mayor de lo que realmente es". Pero no le prestes atención, es sólo un fallo inofensivo"?
La ayuda no dice nada de un "fallo", estoy de acuerdo, y no puede. En la ayuda se expone en un lenguaje matemático seco:
Como se puede ver en su post anterior, usted está satisfecho con los resultados de la optimización con el parámetro "Balance Max". Las conclusiones sobre los posibles resultados del trabajo Balance a la detracción mínima es cosa de todos. Aunque... La reducción es del 4-5%. En consecuencia, el segundo multiplicador en el producto del Saldo sobre la detracción mínima es justo el 95%.
Debería haber escrito: "La columna "Resultado" muestra el valor totaldel "Criterio de optimización", que se calcula como....". - Este no es el Balance.
Esta información está dispersa en diferentes lugares de la ayuda y la relación entre ellos no es evidente.
Por lo tanto, la cuestión original puede considerarse resuelta.
En cuanto al contenido de la Ayuda (Guía del usuario), es mi opinión (y aparentemente también la de los autores de la Guía) que esta parte de la información (con la posibilidad de hacer clic en los enlaces) es accesible y lógica. Usted mismo ha destacado esta lógica.
Aprovecho para pedir disculpas por mi falta de atención en la lectura del claro enlace (sobre el escaneo) señalado poralexey_petrov(https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page22/#comment_9188).
Haga clic en el enlace (resaltado en azul), ¿a dónde va? En absoluto hasta donde dice cuál es el"Criterio de Optimización".
Tendría más sentido nombrar la columna "Criterio de optimización" en lugar de "Resultado" (cualquier resultado que un usuario espera obtener), entonces sería más comprensible, y habría que hacer menos saltos a los enlaces en la ayuda.
Estoy de acuerdo en ese punto. Hay que corregir la dirección del enlace. Puede escribir a Service Desk. Yo mismo leo toda la sección "Probador" de una vez, así que casi nunca utilizo los enlaces.
El usuario siempre espera obtener un resultado con los parámetros que ha seleccionado personalmente en la pestaña "Configuración". En particular, si el usuario ha seleccionado personalmente un criterio de optimización como "Balance + Min Drawdown", entonces difícilmente puede esperar que el probador muestre los resultados del procesamiento de otro parámetro (por ejemplo, "Balance Max"). Si selecciona criterios de optimización al azar y espera que el probador muestre los resultados de "Balance Max", entonces no es un problema del probador (o del Manual de Usuario).
El cambio de nombre formal de la columna "Resultado" por "Criterio de optimización" es ilógico, ya que esta columna no refleja los nombres de los criterios de optimización, sino losresultados numéricos de las pruebas según los parámetros seleccionados por el usuario. En este caso, el nombre de un criterio de optimización seleccionado por el usuario puede verse siempre en la pestaña "Configuración".
El número de clics en los enlaces de la Ayuda (Guía del usuario) es irrelevante para esta cuestión.
... ¿por qué intentas decidir lo que es lógico y correcto y lo que es ilógico e incorrecto?
No estoy "tratando de decidir", lo sé :)
No soy un administrador. Espera una respuesta oficial, si sigues convencido de tu derecho y de la presencia de glitches-bugs, y si la tranquila discusión en el foro te irrita.
En las disputas y el "cambio a la personalidad" no está involucrado, por lo que la ausencia de preguntas-respuestas constructivas sobre este tema significa el final de la discusión. Buena suerte en la resolución de sus preguntas.
Hola, estoy investigando los métodos de cálculo de márgenes y he encontrado una serie de posibles discrepancias en la ayuda :
1.para Forex - no hay precio;
2.para los futuros - no hayMarketPrice;
Tengo una duda sobre si he interpretado correctamente los siguientes términos de la ecuación:
double MarketPrice=SymbolInfoDouble(símbolo,SYMBOL_LAST);
double Porcentaje=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);
double InitialMargin=SymbolInfoDouble(símbolo,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
1.para forex
2. Para los instrumentos bursátiles
3. Tamaño de la palanca (no el interés)4. Margen inicial
