Errores, fallos, preguntas - página 14
Se ha corregido la optimización por bool
OK, sólo que no veo ningún movimiento en la aplicación (todavía había ciertos matices allí)...
Las aplicaciones se sincronizarán después de un tiempo.
Las aplicaciones se sincronizan después de un tiempo.
Se ha observado que si se les recuerda, la sincronización es más rápida...
Por ejemplo, parece que se han olvidado de mi solicitud #14620 (tardan demasiado en sincronizarla)...
¿Puede decirme qué estoy haciendo mal? Los indicadores se han creado para clarificar.
1. He creado dos indicadores, por separado todo funciona (dibuja).
Indicador 00 (monocolor)
Indicador 11 (multicolor)
Quiero combinarlos; tomo el indicador 11 (multicolor) como base y le añado un buffer, como se hace en el indicador 00
La línea (Buffer_2[i]=high[i];) no se dibuja, aunque se calcula, puedo cambiar el color.
¿Qué estoy haciendo mal?
¿Qué estoy haciendo mal?
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
Вопрос был по поводу внешних параметров input , у меня в советнике их большое количество, необходимые для более гибкой настройки эксперта, так вот как только я выбираю своего эксперта из общего списка в тестере, вылетает сразу терминал. с меньшим количеством нормально.
Es una práctica común utilizar un archivo de configuración para los ajustes, especialmente si hay muchos ajustes. Pero el nombre del archivo de configuración se puede pasar como parámetro.
Lo habitual (entre los profesionales) es que el terminal dé un mensaje de error, pero no que se cuelgue.
Te apoyo - No cierres el terminal o quites el EA del gráfico en cada oportunidad (según los desarrolladores)...
Hablando de pájaros, hay una petición #17391 justo sobre este tema...
Descargue la última versión de la ayuda y eche un vistazo a"MQL5 Reference / Standard constants, enumerations and structures / Environment state / Tool info "
Comparé la versión en línea con el archivo que tengo. O estoy completamente ciego o son completamente iguales...
¿Supongo que estamos hablando de la próxima versión del terminal y de una nueva versión de la ayuda?