Errores, fallos, preguntas - página 15
Comparé la versión en línea con el archivo que tengo. O estoy completamente ciego o son completamente iguales...
No lo has descargado, o habrías visto
Interesting:
Hablando de pájaros, hay una solicitud #17391, justo sobre ese tema...
Pensé que la ayuda se actualiza automáticamente en las mejores tradiciones. He mirado en la ayuda "nativa", todo es igual, he probado desde Alpari (aunque parece ser la misma ayuda), el resultado es el mismo...
Resulta que debería haberla cargado de galletas, me estoy haciendo viejo...
No te lo tomes como una "intrusión", pero - ¿No puedo arreglar la versión online?
¿Por qué el terminal no puede ver la nueva versión de la ayuda?
Una práctica habitual (entre los profesionales) es que el terminal genere un mensaje de error, no que se bloquee.
Arreglaremos el error de colapso, por supuesto; esta es la suposición por defecto.
El consejo se refería simplemente a los archivos de configuración como método de gestión de un complejo conjunto de parámetros de entrada.
He solicitado la propiedad SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) y devuelve cero. Y también en el probador cuando se ejecuta la petición de la propiedad PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER) también devuelve cero todo el tiempo
Ya estamos tramitando una petición similar.
Gracias por el mensaje.
¿Existe una solicitud como ésta?
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD time[0]=2010.06.25 23:00:00
no hay barra AUDUSD 23:00, no existe.
aquí hay una foto
¿Se supone que debe ser así? ¿Qué salida tendrá esta función si se encuentra con un agujero en la historia?
Extraña inactividad dentro del ciclo... :(
Descripción del problema
La impresión (y no sólo ella) no funciona en un simple script (o en indicadores) dentro del bucle
Secuencia de acciones
¿Quizás esto sea más correcto?
Mira el código
Hay una solicitud para un bar cuya hora de apertura está a la izquierda de var=2010.06.25 23:00:00
var=2010.06.25 23:00:00
en la profundidad de la historia. Recientemente hemos actualizado la ayuda de las funciones Copy...(), por ejemplo para CopyTime():
Nota
Si el intervalo de los datos solicitados está completamente fuera de los datos disponibles en el servidor, la función devuelve -1. Si los datos solicitados están fuera del TERMINAL_MAXBARS(número máximo de barras en el gráfico), esta función también devolverá -1.
Cuando se solicitan datos del indicador, si las series temporales solicitadas no han sido construidas todavía, o necesitan ser descargadas del servidor, la función devolverá -1 inmediatamente, pero se iniciará el proceso de descarga/construcción en sí.
Cuando se solicitan datos al Asesor Experto o a un script, se iniciará la carga desde el servidor, si el terminal no tiene estos datos localmente, o se iniciará la construcción de las series temporales requeridas, si los datos pueden ser construidos desde el historial local, pero aún no están listos. La función devolverá la cantidad de datos que estará lista para el tiempo de espera, pero la carga del historial continuará, y la siguiente petición similar devolverá más datos.
Al solicitar datos en el rango de fechas especificado, sólo se devolverán los datos que estén dentro del intervalo solicitado, y el intervalo se especifica y se tiene en cuenta hasta el segundo más cercano. Esto significa que la hora de apertura de cualquier barra para la que se devuelva un valor (volumen, spread, valor en el buffer del indicador, precio de apertura, alta, baja, cierre o tiempo de apertura) está siempre dentro del intervalo solicitado.
Así,si el día actual de la semana es el sábado, al intentar copiar los datos en el marco temporal semanal, especificando start_time=último martes y stop_time=último viernes, la función devolverá 0, ya que la hora de apertura en el marco temporal semanal siempre cae en domingo, pero ninguna barra semanal cae en el rango especificado.
Si desea obtener el valor correspondiente a la barra actual no terminada, puede utilizar la primera forma de llamada con start_pos=0 y count=1.