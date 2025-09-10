Errores, fallos, preguntas - página 24
En MQL4, esta función se implementaba utilizando la WinAPI, que requería el archivo WinUser32.mqh, ahora no es necesario (al menos, no se requiere explícitamente).
Ya hay al menos 5 construcciones, incluida la 291
construir 291
MetaTester: Se ha corregido el cierre de posiciones al final de la prueba.
Las posiciones se cierran ahora una hora antes.
Puedo citar un Asesor Experto si es necesario.
Al menos las últimas 5 construcciones, incluyendo la 291
¿Qué muestra la optimización "Balance Max" (pruebas)? Hasta ahora tiene seleccionado "Balance+ Min Drawdown" y los resultados son los correspondientes.
¿Qué tienen que ver los "resultados adecuados"?
El depósito inicial es un número de cuatro dígitos, mientras que los resultados de la optimización, por alguna razón, son de seis dígitos. Esto es un error.
¿Qué tiene esto que ver con la "coincidencia de resultados"?
Observe los resultados obtenidos utilizando diferentes valores de los parámetros de optimización, incluido el parámetro "Balance+ Min Drawdown". Y cómo se diferencian unos de otros.
Así que la pregunta sigue siendo: ¿qué muestra la optimización (prueba) por el parámetro "Balance Max"?
Y en cuanto a los números de seis dígitos, incluso con el parámetro inicial "Balance Max" tengo números de nueve dígitos https://www.mql5.com/ru/forum/1227:). Y al seleccionar el parámetro "Saldo + Reducción mínima" será un lío total :) )). Pero estoy esperando una actualización de la compilación.
....
Por favor, no te molestes en comentar mis posts. Mi informe de error está dirigido a los desarrolladores y lo he copiado aquí y no en Service Desk porque tenía que mostrar capturas de pantalla.
Yedelkin:
Así que la pregunta sigue siendo: ¿Qué muestra la optimización "Balance Max" (pruebas) ?
No me molestará.
No es difícil para mí decir lo obvio. Si lees la ayuda podrías haber encontrado la respuesta tú mismo sin tener que referirte a los desarrolladores.
Donde en la ayuda dice: "El tamaño del balance en cada ejecución de optimización es 100 veces mayor de lo que realmente es". Pero no preste atención a esto, es sólo un fallo inofensivo"?
Muéstrame, señálame.