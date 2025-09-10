Errores, fallos, preguntas - página 18
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En MQL4 existía esta funciónEn MQL5 no he encontrado una función análoga, ¿estará disponible dicha función o debo calcularla yo mismo? Si es así, por favor, aconséjeme cómo hacerlo correctamente.
Al cambiar de día, todas las cotizaciones del día 29 han desaparecido. reiniciar el terminal no ayuda. refrescar el gráfico también.
Al cambiar de día, todas las cotizaciones del día 29 han desaparecido. reiniciar el terminal no ayuda. refrescar el gráfico tampoco.
En MQL4 había una función como estaEn MQL5 no he encontrado una función análoga, ¿estará disponible dicha función o debo calcularla yo mismo? Si es así, por favor, aconséjeme cómo hacerlo correctamente.
Véase la página 16 de este hilo. 16 de este hilo. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 ¡Pregunta popular, sin embargo! :)
¿A qué servidor está conectado el terminal?
no hay información necesaria allí, sólo hay función ACCOUNT_FREEMARGIN, y necesito concretamente el número de fondos libres que quedan después de la apertura de una posición por volumen por ejemplo 0,1 lote
¿Cuál es la diferencia entre"ACCOUNT_FREEMARGIN" y"el número de fondos libres que quedan después de abrir una posición de, por ejemplo, 0,1 lotes"?
Especialmente en ambos casos estamos hablando de "fondos libres". "¿Fondos gratuitos para qué exactamente?
¿Cuál es la diferencia entre"ACCOUNT_FREEMARGIN" y"el número de fondos libres que quedan después de abrir una posición de, por ejemplo, 0,1 lotes"?
Especialmente en ambos casos estamos hablando de "fondos libres". "¿Fondos gratuitos para qué exactamente?
MARGEN_DE_CUENTA
Valor de la cuenta en la moneda del depósito, que está disponible para la apertura de una posición.
doble
ACCOUNT_FREEMARGIN, según tengo entendido, devuelve el estado actual de los fondos disponibles.
En algunos casos también es necesario determinar la cantidad de "fondos libres", teniendo en cuenta la posición que aún no está abierta, pero que puede abrirse.
MARGEN_DE_CUENTA
Saldo de la cuenta disponible para abrir una posición en la moneda del depósito
doble
ACCOUNT_FREEMARGIN, según tengo entendido, devuelve el estado actual de los fondos disponibles.
En algunos casos es necesario determinar la cantidad de "fondos libres" en vista de una posición que aún no está abierta pero que puede abrirse.
Creo entender la función en cuestión: determinar la cantidad de fondos libres que quedarán si se abre una posición. Echa un vistazo a las siguientes secciones del manual del MQL5:
- CAccountInfo;
- FreeMarginCheck.