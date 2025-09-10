Errores, fallos, preguntas - página 18

En MQL4 existía esta función 

double AccountFreeMarginCheck( string symbol, int cmd, double volume) 
Возвращает размер свободных средств, которые останутся после открытия указанной позиции по текущей цене на текущем счете. 
Если свободных средств не хватает, то будет сгенерирована ошибка 134 (ERR_NOT_ENOUGH_MONEY).  
En MQL5 no he encontrado una función análoga, ¿estará disponible dicha función o debo calcularla yo mismo? Si es así, por favor, aconséjeme cómo hacerlo correctamente.
 

Al cambiar de día, todas las cotizaciones del día 29 han desaparecido. reiniciar el terminal no ayuda. refrescar el gráfico también.

 
Prival:

Al cambiar de día, todas las cotizaciones del día 29 han desaparecido. reiniciar el terminal no ayuda. refrescar el gráfico tampoco.

¿A qué servidor está conectado el terminal?
 
sergey1294:

En MQL4 había una función como esta

En MQL5 no he encontrado una función análoga, ¿estará disponible dicha función o debo calcularla yo mismo? Si es así, por favor, aconséjeme cómo hacerlo correctamente.
Ver p. 16 de este tema. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 ¡Una pregunta popular, sin embargo! :)
 
Yedelkin:
Véase la página 16 de este hilo. 16 de este hilo. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 ¡Pregunta popular, sin embargo! :)
No hay información requerida allí, sólo hay función ACCOUNT_FREEMARGIN para devolver los fondos libres , y necesito exactamente la cantidad de fondos libres que quedan después de la apertura de la posición con el volumen por ejemplo 0,1 lote
 
alexvd:
¿A qué servidor está conectado el terminal?
No sé, sólo me he descargado el terminal de ti, no he utilizado ningún otro. Ahora han aparecido los datos, pero esta mañana tampoco estaban (estuvieron toda la noche). Puedo enviarle los archivos para su análisis, sólo dígame qué y dónde
 
sergey1294:
no hay información necesaria allí, sólo hay función ACCOUNT_FREEMARGIN, y necesito concretamente el número de fondos libres que quedan después de la apertura de una posición por volumen por ejemplo 0,1 lote

¿Cuál es la diferencia entre"ACCOUNT_FREEMARGIN" y"el número de fondos libres que quedan después de abrir una posición de, por ejemplo, 0,1 lotes"?

Especialmente en ambos casos estamos hablando de "fondos libres". "¿Fondos gratuitos para qué exactamente?

Yedelkin:

¿Cuál es la diferencia entre"ACCOUNT_FREEMARGIN" y"el número de fondos libres que quedan después de abrir una posición de, por ejemplo, 0,1 lotes"?

Especialmente en ambos casos estamos hablando de "fondos libres". "¿Fondos gratuitos para qué exactamente?


MARGEN_DE_CUENTA

Valor de la cuenta en la moneda del depósito, que está disponible para la apertura de una posición.

doble


ACCOUNT_FREEMARGIN, según tengo entendido, devuelve el estado actual de los fondos disponibles.

En algunos casos también es necesario determinar la cantidad de "fondos libres", teniendo en cuenta la posición que aún no está abierta, pero que puede abrirse.

 
Interesting:


MARGEN_DE_CUENTA

Saldo de la cuenta disponible para abrir una posición en la moneda del depósito

doble


ACCOUNT_FREEMARGIN, según tengo entendido, devuelve el estado actual de los fondos disponibles.

En algunos casos es necesario determinar la cantidad de "fondos libres" en vista de una posición que aún no está abierta pero que puede abrirse.

Así es ACCOUNT_FREEMARGIN devuelve el estado actual de los fondos libres pero necesito obtener el valor de los fondos libres restantes antes de abrir una posición.
doubleFreeMarginCheck( string symbol, int cmd, double volume)
 

Creo entender la función en cuestión: determinar la cantidad de fondos libres que quedarán si se abre una posición. Echa un vistazo a las siguientes secciones del manual del MQL5:

- CAccountInfo;

- FreeMarginCheck.

