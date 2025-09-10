Errores, fallos, preguntas - página 20
Cambia a 3ª o 4ª por ahora.
He cambiado a la 3. Los datos se han cargado y todas las operaciones han caído en su sitio. Ahora la pregunta es cómo puedo hacer lo mismo programáticamente en mi EA. Es decir, solicito datos del entorno - no hay datos - espero un tiempo (¿cuánto hay que esperar?) - no hay datos - intento pasar por los servidores. ¿Cómo programar y seguir adecuadamente esta situación?
¿Y cómo piensas "pasar por los servidores" mediante MQL5?
En general, se trata de una situación anormal, que simplemente no debería serlo. En un futuro próximo se publicará una versión con una solución para este problema.
Ya he cometido este error dos veces, así que el ATS (robot) debe ser capaz de manejarlo, por supuesto que lo entiendo, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. Ya he pisado esta situación dos veces, por lo que el ATC (robot) debe ser capaz de manejar de alguna manera, sin duda entiendo que va a hacer todo lo posible para excluir esta situación, pero no se puede descartar por completo. Una simple situación trivial. El servidor se estrelló y se quema, todas las citas no van a mí. Por eso haces un duplicado de 4x. Es una decisión vital.
Creo que sería lógico introducir el cambio de servidor en el terminal. Entonces los desarrolladores de PBX podríamos de alguna manera controlar y reaccionar ante esta situación. Ahora mismo estamos indefensos. La única solución es recurrir a programas externos, como ocurría en MT4, cosa que no queremos hacer. Pero tendremos que hacerlo, porque es una cuestión de fiabilidad del robot de comercio.
No sé qué hacer con ellos, tendré que hacerlo, porque es una cuestión de fiabilidad del trabajo del robot de trading.
No sé cómo a nivel de MQL5, pero a nivel de terminal se debe elegir un servidor "conveniente" (que funcione). Al menos en lo que respecta a la entrega de presupuestos.
es posible hacerlo. Haga clic en el icono de conexión de la barra de estado:
No me refería al modo manual.
Me refería, por ejemplo, a un algoritmo en el que, si el terminal detecta que no hay conexión (o problemas con los datos), busque SERVIDORES y elija la MEJOR opción y obtenga los datos del nuevo servidor.
¿Puede decirme cuáles son las limitaciones al probar un EA en una iteración?
En particular, ¿le interesa la capacidad de leer/escribir archivos?
Está bien que puedas hacerlo manualmente, es una pena que no puedas hacerlo desde el software. Re-scan 3 trabajo 1 servidor se mantiene, ok, pero ¿cuál de los tres restantes es más conveniente ? como opciones ping el más pequeño, o la cadena es el más corto ... no sabemos
El punto de acceso más "conveniente" se selecciona automáticamente: por la menor carga en el servidor y la mejor calidad de conexión al servidor. Esto se puede ver en el indicador a la izquierda del nombre.
Además, puede leer la sección de ayuda del terminal "Barra de estado -> Menú de cambio de punto de acceso"