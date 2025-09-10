Errores, fallos, preguntas - página 17

Nuevo comentario
 

Acabo de actualizar MT5.... a mí mismo. Eliminó todas las cuentas y servidores disponibles al mismo tiempo. Ahora ni siquiera puedo abrir una cuenta demo :(. ¿Qué hacer ahora?

Por cierto, una cosa curiosa: no hay servidores disponibles, pero el botón "Siguiente" está disponible. Lo he pulsado, aparece la siguiente ventana, incluso intenta abrir una cuenta en MetaQuotes-Demo, pero sin éxito.

Archivos adjuntos:
mt5_openaccount.jpg  39 kb
 
sergey1294:
por qué no está disponible, todo está disponible, sólo hay que abrir el editor y pulsar F1 y la ayuda se abrirá y se actualizará automáticamente si estaba

busque la ayuda de F1 para CopyTime y compárela con este https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime

Termina así

Valor de retorno

Número de elementos del array copiados o -1 en caso de error.

Nota

Los elementos se cuentan desde la posición inicial del presente al pasado, es decir, una posición inicial de 0 significa el compás actual.

hay más información en el enlace

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime - Документация по MQL5
 
Prival:

Termino así...

Por cierto, yo también. Alpari, construcción 286
 
Alexkl68:
He compilado indicadores personalizados y he obtenido la siguiente información. Lo he probado en mi entorno.

Por favor, dame el código fuente de tu indicador (supongo que no es un zig-zag personalizado de la entrega, sino alguna modificación del mismo). Puede ser en un mensaje privado.

+ hazme saber la build de tu terminal y toda la información posible. Intentaremos encontrar la razón.

Lo he probado en mi sitio y ha compilado sin problemas.

 
El retículo es muy incómodo para trabajar. Hacer clic repetidamente en el botón de la rueda no lo elimina, y al hacer clic con el botón derecho del ratón aparece un menú contextual que no es necesario en este momento.
 
west100:

Acabo de actualizar MT5.... a mí mismo. Eliminó todas las cuentas y servidores disponibles al mismo tiempo. Ahora ni siquiera puedo abrir una cuenta demo :(. ¿Qué hacer ahora?

Por cierto, una cosa curiosa: no hay servidores disponibles, pero el botón "Siguiente" está disponible. Lo he pulsado, aparece la siguiente ventana, incluso intenta abrir una cuenta en MetaQuotes-Demo, pero sin éxito.



Tengo entendido que hubo una actualización de la compilación 288. ¿Podría especificar qué compilación tenía antes de la actualización?

Y da más detalles: sistema operativo, presencia de UAC, etc.

 
lea:

Hay una inexactitud en la documentación:

https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize

La función devuelve un resultado nulo.

Sin embargo, afirma que"devuelve el número de elementos inicializados".

Gracias, lo he corregido. Ahora suena así: no hay valor de retorno.
 
Prival:

busque la ayuda de F1 para CopyTime y compárela con este https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime

el mío termina así

el enlace tiene más información

Las actualizaciones automáticas de la ayuda de MQL5 son menos frecuentes que en la página web. Puedes actualizar forzosamente la ayuda si cambias el idioma de la interfaz del MetaEditor 5. O puede descargar e instalar el archivo de ayuda manualmente.
 
west100:

Acabo de actualizar MT5.... a mí mismo. Eliminó todas las cuentas y servidores disponibles al mismo tiempo. Ahora ni siquiera puedo abrir una cuenta demo :(. ¿Qué hacer ahora?

Por cierto, una cosa curiosa: no hay servidores disponibles, pero el botón "Siguiente" está disponible. Lo pulsé y me salió la siguiente ventana, incluso intenté abrir una cuenta MetaQuotes-Demo, pero sin éxito.


Los registros del servidor muestran que estás utilizando una versión antigua del terminal: 240 del 21 de enero de 2010 (cuenta demo 95063).

Muchas cosas han cambiado durante este tiempo, en particular el apoyo a las construcciones antiguas fue cortado. De ahí la desaparición de todas las cuentas y servidores.

Por eso debes actualizar a las nuevas construcciones. Si no has actualizado debido a algún fallo, por favor, infórmalo.

Lo único que puedes hacer ahora es lo siguiente:

  • En la configuración del terminal (menú Servicio-Configuración-Pestaña Servidor) especifique el servidor demo.metatrader5.com:443, haga clic en Aceptar y abra una nueva cuenta de demostración.
  • O descargue e instale el terminal de nuevo: después de la instalación, la dirección del servidor de demostración de MetaQuotes nunca se eliminará de la lista de servidores.
    Descargue el terminal cliente MetaTrader 5 desde el siguiente enlace: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Gracias.
 

Estimados desarrolladores, por favor, vean cómo se muestran los volúmenes en el gráfico.

Volumen de negociación:

Volumen de garrapatas:

Hay algunos picos en el volumen de operaciones. ¿Se supone que debe ser así?

Y una pregunta más. Cuando copio CopyRealVolume, el resultado es siempre cero para la última barra. ¿Existe este "volumen de comercio"?

1...101112131415161718192021222324...3188
Nuevo comentario