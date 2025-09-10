Errores, fallos, preguntas - página 17
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Acabo de actualizar MT5.... a mí mismo. Eliminó todas las cuentas y servidores disponibles al mismo tiempo. Ahora ni siquiera puedo abrir una cuenta demo :(. ¿Qué hacer ahora?
Por cierto, una cosa curiosa: no hay servidores disponibles, pero el botón "Siguiente" está disponible. Lo he pulsado, aparece la siguiente ventana, incluso intenta abrir una cuenta en MetaQuotes-Demo, pero sin éxito.
por qué no está disponible, todo está disponible, sólo hay que abrir el editor y pulsar F1 y la ayuda se abrirá y se actualizará automáticamente si estaba
busque la ayuda de F1 para CopyTime y compárela con este https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime
Termina así
Valor de retorno
Número de elementos del array copiados o -1 en caso de error.
Nota
Los elementos se cuentan desde la posición inicial del presente al pasado, es decir, una posición inicial de 0 significa el compás actual.
hay más información en el enlace
Termino así...
He compilado indicadores personalizados y he obtenido la siguiente información. Lo he probado en mi entorno.
Por favor, dame el código fuente de tu indicador (supongo que no es un zig-zag personalizado de la entrega, sino alguna modificación del mismo). Puede ser en un mensaje privado.
+ hazme saber la build de tu terminal y toda la información posible. Intentaremos encontrar la razón.
Lo he probado en mi sitio y ha compilado sin problemas.
Acabo de actualizar MT5.... a mí mismo. Eliminó todas las cuentas y servidores disponibles al mismo tiempo. Ahora ni siquiera puedo abrir una cuenta demo :(. ¿Qué hacer ahora?
Por cierto, una cosa curiosa: no hay servidores disponibles, pero el botón "Siguiente" está disponible. Lo he pulsado, aparece la siguiente ventana, incluso intenta abrir una cuenta en MetaQuotes-Demo, pero sin éxito.
Tengo entendido que hubo una actualización de la compilación 288. ¿Podría especificar qué compilación tenía antes de la actualización?
Y da más detalles: sistema operativo, presencia de UAC, etc.
Hay una inexactitud en la documentación:
https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
La función devuelve un resultado nulo.
Sin embargo, afirma que"devuelve el número de elementos inicializados".
busque la ayuda de F1 para CopyTime y compárela con este https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime
el mío termina así
el enlace tiene más información
Acabo de actualizar MT5.... a mí mismo. Eliminó todas las cuentas y servidores disponibles al mismo tiempo. Ahora ni siquiera puedo abrir una cuenta demo :(. ¿Qué hacer ahora?
Por cierto, una cosa curiosa: no hay servidores disponibles, pero el botón "Siguiente" está disponible. Lo pulsé y me salió la siguiente ventana, incluso intenté abrir una cuenta MetaQuotes-Demo, pero sin éxito.
Los registros del servidor muestran que estás utilizando una versión antigua del terminal: 240 del 21 de enero de 2010 (cuenta demo 95063).
Muchas cosas han cambiado durante este tiempo, en particular el apoyo a las construcciones antiguas fue cortado. De ahí la desaparición de todas las cuentas y servidores.
Por eso debes actualizar a las nuevas construcciones. Si no has actualizado debido a algún fallo, por favor, infórmalo.
Lo único que puedes hacer ahora es lo siguiente:
Gracias.
- En la configuración del terminal (menú Servicio-Configuración-Pestaña Servidor) especifique el servidor demo.metatrader5.com:443, haga clic en Aceptar y abra una nueva cuenta de demostración.
- O descargue e instale el terminal de nuevo: después de la instalación, la dirección del servidor de demostración de MetaQuotes nunca se eliminará de la lista de servidores.
Descargue el terminal cliente MetaTrader 5 desde el siguiente enlace: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Estimados desarrolladores, por favor, vean cómo se muestran los volúmenes en el gráfico.
Volumen de negociación:
Volumen de garrapatas:
Hay algunos picos en el volumen de operaciones. ¿Se supone que debe ser así?
Y una pregunta más. Cuando copio CopyRealVolume, el resultado es siempre cero para la última barra. ¿Existe este "volumen de comercio"?