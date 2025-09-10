Errores, fallos, preguntas - página 19
Creo entender la función en cuestión: determinar la cantidad de fondos libres que quedarán si se abre una posición. Echa un vistazo a las siguientes secciones del manual del MQL5:
- CAccountInfo;
- FreeMarginCheck.
Gracias por el consejo, aún no he descubierto la biblioteca estándar, supongo que no puedo prescindir de ella.
¿Por qué no? Es muy posible...
Por cierto, una pregunta a los desarrolladores - ¿Sólo es necesario calcular el margen para Forex (o hay otro campo de trabajo allí)?
Estoy pensando en ello en particular:
Además la lógica de esta función no me queda muy clara (o más bien está clara, no está claro por qué se implementa así)...
PS
Por lo que tengo entendido estas dos funciones no están del todo terminadas, al menos no reflejan la realidad necesaria en los cálculos...
Por cierto, una pregunta a los desarrolladores - ¿Sólo es necesario calcular el margen para Forex (o hay otro campo para trabajar)?
Por la respuesta de los desarrolladores de marzo, parece que se trata de un fenómeno temporal (es decir, "todavía hay un campo en el que trabajar") : https://www.mql5.com/ru/forum/11/page14/#comment_3346
Ya veo, el "campo sin cultivar" sigue...
¿Tiene alguien (incluidos los desarrolladores) un algoritmo de cálculo adecuado?
No sé, sólo me he descargado el terminal de ti, no he utilizado ningún otro. Ahora han aparecido los datos, pero también faltaban esta mañana (debían de faltar toda la noche). Puedo enviarte los archivos para que los analices, sólo dime qué y dónde.
Sí. Hubo un problema en el servidor.
El problema se ha resuelto.
No sé qué hiciste y cómo se solucionó, pero ahora no puedes hacerlo, no hay datos para 30.
en la imagen se ve que ayer operé, es decir, ayer tenía los datos (cotizaciones) y ahora alguien me los ha robado... fue a buscar a un vecino y le dio una paliza :-) con la calidad de las cotizaciones entregadas, la creación de ATC está fuera de lugar... qué genio necesitaba para calcular y programar todo correctamente... refrescar no ayuda
¿A qué servidor de acceso está conectado actualmente?
Punto 2
cuenta 92879 todo el tiempo en ella y no han cambiado.
