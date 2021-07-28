Deseos para MT5 - página 73
Me interesaban sobre todo las cuerdas.
Yo era lo contrario.
Por cierto, las cadenas pueden ser almacenadas en los gráficos, como los tooltips de los objetos de la pantalla. Está un poco torcido, pero funciona y se guarda automáticamente cuando se apaga el terminal.
"Complicar en exceso" en este contexto significa añadir nuevas funcionalidades lentas para un pequeño número de usuarios. Ya se ha puesto en marcha un mecanismo de almacenamiento y acceso muy eficaz, y no queremos destruirlo.
Para intercambiar datos entre programas (e incluso entre terminales de clientes en el mismo ordenador) se pueden utilizar archivos. Basta con escribir una vez un par de clases estándar.
Por cierto, sobre las variables globales de cadena. ¿Los necesita para el intercambio de datos entre programas dentro de un mismo terminal cliente? Entonces, ¿por qué no transferir cadenas directamente, a través de eventos de usuario? Es un método mucho más eficiente que el intercambio de datos a través de variables globales.
Slava, por favor haz una función mql para determinar la fecha de la última modificación de un archivo(datetime FileLastModify(string FName )).
Realmente lo necesito. De lo contrario, sin la referencia del archivo o el uso de la DLL es imposible determinar si los datos han cambiado desde la última referencia.
Existe un análogo para las variables globales, pero no para los archivos. ¡Extremadamente injusto e inhumano!
Te lo dije. Disponible.
Por ejemplo, tenemos los archivos de cabecera incluidos una vez. No se necesita #ifdef.
En lugar de macrosustituciones de constantes en función de una condición, podemos utilizar variables que se inicializan de forma diferente en distintas condiciones.
De nuevo, las condiciones pueden ser definidas por variables constantes en lugar de definiciones por defecto.
Presencia de la constante IS_DEBUG_MODE
Capacidad para determinar sobre la marcha en qué entorno se ejecuta el programa (pruebas, depuración, pruebas visuales, optimización, permitir el uso de dll).
Debo haberme perdido esa discusión. ¿Y puede descifrar lo destacado con más detalle?
Lo que necesito es la capacidad de incluir selectivamente partes de un archivo de cabecera grande, dependiendo de un conjunto dado de claves #define. Parece que no hay otra manera de hacer esto que usar #ifdef.
Encuesta en mi nombre. Terminó sin nada... aquí.
¿Se pueden descifrar los resaltados con más detalle?
Probablemente los tres usos más comunes de #ifdef
1. banderas de compilación
2. control de versiones
3. Evitar que se incluya un doble encabezado con #ifndef #define , como alternativa a #pragma una vez
¿Puede hacer que se pueda hacer un análisis de avance en "Todos los símbolos"? Ahora mismo el terminal da de sí:
2011.07.16 09:51:10 Pruebas de avance deshabilitadas debido a las pruebas en todos los símbolos de MarketWatch
Se trata de una forma muy rápida y cómoda de elegir una cesta de divisas para el siguiente periodo, en lugar de ejecutarlas una a una.
¿Y el chat entre usuarios?
Hay una función en transaq (en mamba) para enviar un mensaje, puedo corresponder con otro cliente de la empresa sabiendo su nombre de usuario. Me gustaría mucho intercambiar mensajes sin recurrir a otros programas.
A los desarrolladores de
¿Puedo cambiar mi tipo de orden de Ejecución Instantánea aOrden Pendiente sin salir del comentario y sin poner a cero el beneficio?
Que yo recuerde en MT4 el comentario sigue siendo el mismo...