Deseos para MT5 - página 99
1. Al principio no entendí bien lo que querías decir.
2. Si el exp seleccionará el idioma que el usuario seleccione como localización en el terminal, entonces sí, no se necesitan archivos de localización.
Realmente, piense en mi procedimiento propuesto como un interruptor, el terminal introduce el idioma actual en el que se está ejecutando y el software selecciona la sustitución correcta de la descripción de las instancias de la lista.
No confíes en la inicialización implícita, lo dice en Inicialización de variables:Si tienes la suerte de obtener ceros, puede que no tengas tanta suerte la próxima vez
En mi opinión, no es un buen enfoque crear dificultades innecesarias para el cliente.
Hacer que las operaciones sean más deterministas y llenar siempre la matriz con ceros es una obviedad.
No es necesario en absoluto imitar y copiar por completo las deficiencias de lenguajes como C y C++
Клиентский терминал поддерживает отправку уведомлений о различных событиях на мобильные устройства под управлением операционных систем iOS и Android при помощи Push-сообщений. Благодаря этой функции трейдер всегда в курсе происходящего.
Lasnotificaciones push son mensajes cortos de no más de 255 caracteres. Estas notificaciones se entregan inmediatamente y no se pierden por el camino.
¿Es posible añadir estos mensajes al terminal de escritorio (tanto el 4 como el 5)? Sería muy conveniente.
Hay soluciones a través de ICQ, Skype y otros programas de terceros, pero una función integrada y fiable sería muy útil.
ps: No tengo conocimientos técnicos, así que sólo pregunto.
¿Hay alguna forma de distinguir terminal64.exe en el administrador de tareas? No es conveniente tener más de un terminal abierto.
PD: No, no "terminal64.exe" , sino añadir un acceso directo al escritorio en el comentario. Por ejemplo, en lugar de "Terminal de Cliente MetaTrader 5" haga "Terminal de Cliente MetaTrader 5 MT5_1", donde MT5_1 es el atajo de mi primera de las tres terminales.
¿Es posible hacerlo?
Quiero agradecerles que hayan restaurado los derechos del botón ESC en el editor.
Si esta fue la petición de otra persona a servicedesk, entonces usted encantador hombre es +100 Habilidades al Poder Persuasivo.
Si fue la iniciativa del promotor, obtiene +1 a la habilidad de comprensión.
Me gustaría agradecerte que hayas restaurado los derechos del botón ESC en el editor.
Sergeev,¿de qué se trata?:-)
Desde el principio y hasta hace poco, la ventana de compilación con la lista de errores sólo se ocultaba con Ctrl+T.
Pero en otros editores, incluyendo MT4, esta ventana está oculta por Esc.
Hace una semana he descubierto que el botón Esc vuelve a entrar en acción. No puedo decir con exactitud cuándo ha entrado en funcionamiento ya que he estado usando Ctrl+T por costumbre.
Hace tiempo que pedí hacerlo en la SD, pero la solicitud se ha cerrado.
Pero ahora, para mi sorpresa, lo hizo. Y doy las gracias a los que han promovido esta edición.