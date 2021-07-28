Deseos para MT5 - página 68
La visualización llegará pronto, pronto. Ya está ahí, en fase de pruebas internas
1) Estaría bien que en la ventana "Herramientas" El botón derecho del ratón, por ejemplo, le permitiría elegir cuál de los marcadores disponibles para mostrar, y que no necesitan (por supuesto, no absolutamente todos - el comercio, la historia y los activos, en cualquier caso, todos necesitan, pero el resto puede ser digno de la oportunidad de configurar).
La cuestión es que algunos de ellos se muestran (actualizados/actualizados) si no vas a utilizar la información de ellos es poco. Para mí, por ejemplo, de 11 que son útiles actualmente 4-5. El resto prefiero quitarlo para que no se cierna ante mis ojos.
2) En la ventana "Navegador" también en el árbol "MetatTrader 5" para desactivar la visualización de temas como "Indicadores","Indicadores personalizados", "Asesores expertos", "Scripts", si es posible. De nuevo, para eliminar elementos e información innecesarios o que distraigan. Para mí, por ejemplo, los indicadores y los asesores expertos tampoco tienen ninguna función allí.
Creo que estas ventanas en Metatrader serán bastante útiles para los que operan manualmente).
¿Pueden decirme cómo mostrar la ventana de "Resultados" en el probador de estrategias de MT5, igual que la de MT4?
La ventana de "Resultados" de los archivos del probador de estrategias de MT4 y MT5.
Lo que actualmente se llama "Resultados" en MT4 se llama informe y lo que usted está tratando de encontrar no existe (esperemos que por ahora).
Por el momento, se puede ver el historial de transacciones en el probador cargando los datos del informe en formato HTML / Open XML.
Por el momento, puede ver el historial de operaciones en el probador cargando los datos del informe en formato HTML / Open XML.Una pena, ya que es casi imposible depurar las entradas erróneas en el historial.
Por ejemplo: En MT4, en la ventana de "Resultados", cuando se hace clic en una operación, se accede inmediatamente a ella en el gráfico. El mismo modo era en MT3. (En MT2 - no lo sé).
Una gran petición a los desarrolladores: no sean perezosos, háganlo.
¿Podría tratarse de cambiar los modos de visualización de las transacciones? Hay 4 modos de detalle diferentes, el predeterminado es abrir un informe general:
Gracias. No lo he pillado. Hay un enlace al menú contextual en la ayuda.