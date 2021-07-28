Deseos para MT5 - página 77

Lizar:

¿Igual que el servidor virtual sólo con MetaQuotes?

No, algo más sencillo, con la habitual interfaz web y la posibilidad de acceder a ella desde cualquier navegador de cualquier sistema operativo.
 

Tengo una sugerencia.

Por ejemplo, hay dos Asesores Expertos colgados en diferentes ventanas.

El primer experto aplica un determinado algoritmo.

advisor.ex5 primer experto

int signal = 0;

void OnTick()
  {
///// какие то вычисления
///// потому получение сигнала

  или signal = 0;
  или signal = 1;
  или signal =-1;
  }
int  GetSignal(void)  export {return(signal);}

El segundo experto recibe los datos del primero

trader.ex5 el segundo experto

#import "advisor.ex5"
  int  GetSignal(void);
#import
void OnTick()
  {
   Print(GetSignal());
  }

Aquí tienes el multihilo y todos los encantos de la modularidad :)

PD// He intentado compilar esta versión. Se compila sin errores.

El primer Asesor Experto establece las señales. señal no es igual a cero .

El segundo EA exporta con éxito la función, pero el valor de la señal se queda en 0. Es decir, entiendo que el segundo EA crea otra instancia del primer EA (pero como nadie llama a OnTick() en una nueva instancia de un EA, se señal no toma ningún valor).

Me gustaría que buscara una instancia ya existente y se conectara a ella, en lugar de crear otra.

Estimados desarrolladores, por favor no sugieran el uso de variables globales.

El Asesor Experto debe estar conectado con uno que ya esté funcionando.

Puede pasar arrays de tipos comunes y arrays de estructuras. Se pueden procesar(métodos Set) o rellenar(métodos Get).

Qué oportunidades ofrecería esto. Puedes escribir redes neuronales, manejadores, generadores, bibliotecas y similares en MQL5.

Estos objetos que se requieren en una instancia y se ejecutan en su propio hilo.

Y están escritos en MQL5. Y no se escribe en aplicaciones de terceros.

 

Es mejor hacerlo como una biblioteca, como las mismas DLL.

O una especie de simbiosis entre Biblioteca y Experto.

Archivo MetaEditor5 ---- --- Crear la biblioteca dinámica ----.

Implementa las características.

1. La biblioteca se puede cargar en un hilo separado.

Multithreading. Que tendría su propia función de inicialización, función de desinicialización.

2. Que otros expertos en scripts se conecten a la biblioteca que ya se está ejecutando.

interacción.

3. La biblioteca puede cargarse y descargarse dinámicamente.

Ahorro de recursos. Por ejemplo, hay un proceso determinado (que es de gran capacidad) que debe ejecutarse en un momento determinado.

Este proceso no se queda en la memoria todo el tiempo. El Asesor Experto carga la biblioteca, realiza operaciones y descarga la biblioteca en un momento determinado.

 

Herramientas - Historia

Por favor, añada la ordenación por columnas.

 

Sugiero añadir aquí

"desconectar del servidor" con una desconexión.

 
MoneyJinn:

Necesita un servicio de aparcamiento de guiones:

parking.mql5.com

La experiencia de MQ en los campeonatos, creo que permite que esto se implemente.

Los VPS de MetaQuotes van a estar muy solicitados, con un soporte técnico tan potente voy a ser el primero en apuntarme.
 

Me gustaría añadir "deshacer" (Ctrl+z) He borrado accidentalmente el gráfico con los indicadores Ctrl+z y todo está bien.

 
Urain:
Los VPS de MetaQuotes van a estar muy solicitados, con un soporte técnico tan potente yo sería el primero en apuntarme.

¿VPS de MetaQuotes? - ¡Qué gran idea! (saltando de alegría)

MetaQuotes es probablemente la única empresa que me atrevería a alojar mi EA en un VPS (aparte de mi propio servidor, si tuviera uno).

 
joo:

¿VPS de MetaQuotes? - ¡Qué gran idea! (saltando de alegría)

MetaQuotes es probablemente la única empresa que me atrevería a alojar mi EA en un VPS (aparte de mi propio servidor, si tuviera uno).

Con estas capacidades, MetaQuotes se convertirá gradualmente en una supercorporación. ¡Eso sería genial! )))
 
gumgum:

Me gustaría añadir "deshacer" (Ctrl+z) He borrado accidentalmente el gráfico con los indicadores Ctrl+z y todo está bien.

Menú Archivo - Abrir eliminado.

Pero en primer lugar es necesario marcar la casilla en Servicio - Configuración - pestaña Gráficos - guardar los gráficos borrados para volver a abrirlos

