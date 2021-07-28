Deseos para MT5 - página 75
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sobre la aplicación #163577 en el CD.
Todo esto está bien y es comprensible, pero - ¿Cómo cortamos el archivo si el proyecto está preparado para el servicio MARKET, por ejemplo?
¡Hola moderador!
Enorme solicitud para añadir en la forma de pantalla de MT5 y MT4 también (!!!!) la opción (es decir, el botón) "Borrar todo" en el menú de la ventana "Lista de indicadores" (ver imagen).
La opción ideal sería, por supuesto, poder eliminar todos los indicadores en cualquier ventana seleccionada, es decir, en la ventana principal del gráfico, así como en cualquier otra ventana que se elija (desde el menú de la imagen).
¡Hola, moderador!
Enorme solicitud para añadir en la forma de pantalla de MT5 y MT4 también (!!!!) la opción (es decir, el botón) "Borrar todo" en el menú de la ventana "Lista de indicadores" (ver imagen).
La opción ideal sería, por supuesto, poder eliminar todos los indicadores en cualquier ventana seleccionada, es decir, en la ventana principal del gráfico, así como en cualquier otra ventana que se elija (según el menú de la imagen).
¡Hola moderador!
Enorme solicitud para añadir en la forma de pantalla de MT5 y MT4 también (!!!!) la opción (es decir, el botón) "Borrar todo" en el menú de la ventana "Lista de indicadores" (ver imagen).
La opción ideal sería, por supuesto, poder eliminar todos los indicadores en cualquier ventana seleccionada, es decir, en la ventana principal del gráfico, así como en cualquier otra ventana que se elija (desde el menú de la imagen).
Dígame, ¿puedo contar con botones de colapso de bloques de código entre los caracteres de apertura y cierre? () {} [] etc.
Gracias.
Dígame, ¿puedo contar con botones de colapso de bloques de código entre los caracteres de apertura y cierre? () {} [] etc.
Gracias.
Una sugerencia para el depurador en MQL5:
Al depurar el código, hay que seguir los valores de las mismas variables. Pero después de salir del MetaEditor, las variables a seguir tienen que ser añadidas a la ventana de seguimiento de nuevo, lo que lleva algún tiempo. Nos gustaría automatizar la adición de las variables necesarias a la ventana especificada. Por ejemplo, puede hacer un archivo de plantilla con el mismo nombre que el programa que está depurando, pero con una extensión diferente. O de alguna otra manera, como usted considere oportuno. Gracias
DESARROLLADORES por favor piensen en ello y respondan.
Termina el modo de cálculo matemático un poco.
Está claro para qué sirve... puedes, por ejemplo, resolver ecuaciones y otras cosas .... Lo que no está claro es lo siguiente
Trataré de pintar algunos de los inconvenientes en la solución de los cuales ruego su ayuda.
1. La ejecución de un Asesor Experto simple con un gran número de grados de libertad lleva mucho tiempo debido a la repetición constante de la función OnTick(). Esto da lugar a un embrollo muy difícil de analizar y de distinguir de un ajuste ordinario.
Como la decisión de este problema, podemos tratar de estimar cada grado de libertad (la variable que se busca en el probador) por separado antes de que comience la prueba como la eliminación de incluso un par de valores innecesarios (es decir, los valores buscados, en lugar de las variables del intervalo buscado) para la enumeración puede ahorrar significativamente el tiempo ... Tras la criba obtenemos intervalos discontinuos... Estas interrupciones aparecen en los lugares donde hemos eliminado las variables que no son necesarias para la optimización. ¿Cómo utilizar estos intervalos rotos con valores excluidos en el probador no está muy claro?
2. También encuentro problemas en el análisis de las variables preliminares... si necesito calcular un rebasamiento elemental en el gráfico de cotización actual... Tengo que ponerlo todo en un guión ... El guión no es precisamente eficiente... porque se ejecuta en un hilo ... mientras todos los demás están al ralentí ... con una gran cantidad de resultados de búsqueda de parámetros en un gran número de bucles anidados ... el script se cuelga en estos bucles durante mucho tiempo... en este caso las variables pasadas por el bucle podrían salir en Input, paralelizando así el proceso como en el probador de estrategias ... Parece que el problema podría resolverse en el modo de cálculo, pero según tengo entendido, no daacceso a las matrices de series temporales, al número de barras, a la salida de la tabla de resultados de los datos estadísticos calculados a archivos externos... Además, no estoy seguro de cómo guardar los resultados entre las ejecuciones ... y cómo guardar el archivo final que contiene todos los datos calculados ...
Me gustaría ver un modo de cálculo matemático que permita todo lo que está en los scripts.
Una sugerencia para el depurador en MQL5:
Al depurar el código, hay que seguir los valores de las mismas variables. Pero después de salir del MetaEditor, las variables a seguir tienen que ser añadidas a la ventana de seguimiento de nuevo, lo que lleva algún tiempo. Nos gustaría automatizar la adición de las variables necesarias a la ventana especificada. Por ejemplo, puede hacer un archivo de plantilla con el mismo nombre que el programa que está depurando, pero con una extensión diferente. O de alguna otra manera, como usted considere oportuno. Gracias
Para realizar cálculos analíticos con acceso a todos los gráficos y al entorno del mercado sin llamar a OnTick, podemos añadir otro modo "Analytics" con llamadas OnInit - OnTester - OnDeinit. Esto permitirá que los expertos sean eficientes.