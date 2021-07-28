Deseos para MT5 - página 69
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
1) Estaría bien que en la ventana "Herramientas" El botón derecho del ratón, por ejemplo, le permitiría elegir cuál de los marcadores disponibles para mostrar, y que no necesitan (por supuesto, no absolutamente todos - el comercio, la historia y los activos, en cualquier caso, todos necesitan, pero el resto puede ser digno de la oportunidad de configurar).
La cuestión es que algunos de ellos se muestran (actualizados/actualizados) si no vas a utilizar la información de ellos es poco. Para mí, por ejemplo, de 11 que son útiles actualmente 4-5. El resto prefiero quitarlo para que no se cierna ante mis ojos.
2) En la ventana "Navegador" también en el árbol "MetatTrader 5" para desactivar la visualización de temas como "Indicadores","Indicadores personalizados", "Asesores expertos", "Scripts", si es posible. De nuevo, para eliminar elementos e información innecesarios o que distraigan. Para mí, por ejemplo, los indicadores y los asesores expertos tampoco tienen ninguna función allí.
Creo que la configuración de estas ventanas en Metatrader será muy conveniente para los que operan manualmente).
Un deseo más.
3) Sobre la actualización automática de Metatrader 5. Ahora durante las pruebas - se justifica cuando el propio programa descarga las actualizaciones y no se puede deshabilitar - para no molestarnos con errores ya solucionados :)
Pero, por favor, no se conviertan en los productos de Adobe, que descargar las actualizaciones de 200-300 megabytes incluyendo un tráfico muy caro (que cuesta en algunas tarifas a unos $ 30-50, por lo que cuesta más que el límite incluido en algunos operadores de telefonía móvil en Bielorrusia) y luego preguntar si es necesario instalar. :) Está claro que Metatrader con todos los componentes actualizados tomar menos (aunque no tan poco), pero puede ser desagradable situación cuando se tiene un saldo relativamente pequeño de dinero / tráfico en la cuenta de su ordenador portátil en la carretera y vaya a las posiciones / gráficos para comprobar, a continuación, Metatrader hace feliz con las actualizaciones y la conexión se corta porque el dinero / tráfico se agotó, y para corregir o cerrar las posiciones no tenía tiempo. No olvides que no todo el mundo tiene acceso ilimitado a Internet (especialmente en la carretera) y que hay un montón de otros países y otros matices que no se pueden prever en el programa, así que no asumas que el programa sabe mejor cuándo actualizar :) En MT4 el problema se solucionaba simplemente borrando las actualizaciones del programa de la carpeta del portátil, mientras que siempre se podía actualizar descargando y reinstalando la nueva versión completa.
Y en las versiones estables finales, por favor, hacer, si es posible, en la configuración de 1 casilla de verificación que le permite activar / desactivar la actualización automática, ya que la actualización automática se construye en el módulo principal. Creo que mucha gente estará de acuerdo con este punto.
P.D. Si es posible, podría responder sobre 3 puntos, para saber qué esperar del estilo de: hará, no será, pensará, etc. Gracias. Espero que las sugerencias sean constructivas.
Estaría bien añadirlo al probador:
1. Cantidades de depósito inicial: 100, 500 y 1000 dólares. No deben reiniciarse al reiniciar el terminal y al ejecutar la optimización.
2. Posibilidad de seleccionar y guardar ajustes individuales de los resultados de la optimización sin necesidad de realizar una sola prueba.
3. tiempo hasta el final de la prueba (sin minimizar un probador).
4. Si se selecciona el modo de optimización pero no se selecciona ningún parámetro, simplemente no se debe pulsar el botón de prueba (Inicio).
5. Cuando el probador está en marcha, debería poder ver la lista de operaciones ya ejecutadas, como en MT4.
Durante la optimización, un parámetro como el valor absoluto máximo de la reducción del Asesor Experto es muy importante, pero falta por alguna razón.
Estaría bien añadirlo al probador:
1. Cantidades de depósito inicial: 100, 500 y 1000 dólares. No deben reiniciarse al reiniciar el terminal y al ejecutar la optimización.
2. Posibilidad de seleccionar y guardar ajustes individuales de los resultados de la optimización sin necesidad de realizar una sola prueba.
3. tiempo hasta el final de la prueba (sin minimizar un probador).
4. Si se selecciona el modo de optimización pero no se selecciona ningún parámetro, simplemente no se debe pulsar el botón de prueba (Inicio).
5. Cuando el probador está en marcha, debería poder ver la lista de operaciones ya ejecutadas, como en MT4.
Durante la optimización, un parámetro como el valor absoluto máximo de la reducción del Asesor Experto es muy importante, pero falta por alguna razón.
1) plys 466 , no se restablece al reiniciar
Sería bueno tener un control individual sobre la visualización de los teletipos de noticias en cada gráfico. De la misma manera que la visualización de los volúmenes, por ejemplo.
Porque aquí no se ven muy bien, por ejemplo:
Gracias de antemano.
Vi una previsión de precios futuros en la página web del índice Dow Jones hasta 2020 (barras de Máximo, Mínimo), fui a los objetos gráficos de MT5 para crear algo similar, ¡pero no encontré nada!
Yo leo el newsfeed, es tan aburrido e inconveniente en MT, hay tantos indicadores técnicos, y el newsfeed no tiene ni fuente para cambiar, ni la ventana no puede ser "movida" por ningún movimiento, o alternativamente la ventana de noticias no puede ser movida a pestañas con gráficos.
Al compilador.
Por favor, haga la transferencia de estructuras pequeñas por valor, no sólo por referencia, porque toda la aritmética compleja/racional es terriblemente lenta.
Simplemente establezca un límite (32 o 64 bytes a su discreción) después del cual el compilador no pasa la estructura pasada por valor y requiere estrictamente el paso por referencia.
Además, estaría bien poder devolver pequeñas estructuras como resultado de la función.
--
También voto por la sobrecarga del operador. Espero poder hacerlo algún día. Parece que el rumbo de "fusionar con C++" está tomado y apoyado en general.
La sintaxis funcional para las operaciones aritméticas con objetos matemáticos no estándar es muy incómoda, y además ralentiza mucho,
porque no puede ser reemplazado por sustituciones en línea y requiere el gasto de llamadas a funciones.
También para la herencia múltiple. Qué demonios :)
Al diablo con la herencia virtual, que haya colisiones, pero necesitamos la herencia múltiple.
También para la herencia múltiple. Qué demonios :)
También para la herencia múltiple. Qué demonios :)
Al diablo con la herencia virtual, que haya colisiones, pero necesitamos la herencia múltiple.
Baba Yaga está en contra. Yo también. La herencia múltiple es algo maligno.
En realidad estoy a favor de la fusión con Sharp, no con el plus. Ahí tiene mucho más sentido, teniendo en cuenta las generaciones de experiencia.