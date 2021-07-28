Deseos para MT5 - página 9
Hay una situación sencilla en MT4 en la que el bloqueo no es gestionado por el enfoque de la red.
¿Es posible establecer un tamaño mínimo de posición (del corredor) en MT5?
Si es así, ¿cómo se resuelve la situación anterior en MT5?
Creo que todo el bombo malsano que se le da a las cerraduras/redes puede eliminarse fácilmente introduciendo un par de colgantes cancelados en la ruptura en lugar de (o mejor aún, simultáneamente con) un par TP/STL.
Entonces la escritura de una biblioteca que imite el enfoque de MT4 para el comercio se convierte en una cuestión sencilla. Alguien escribirá instantáneamente tal biblioteca en forma de un objeto fácil de usar y lo publicará en codebase.
// Tal vez incluso yo :)
Sinceramente me pregunto por qué MetaQuotes no ha hecho esto hasta ahora.
Buenas tardes. Un par de sugerencias sobre ergonomía:
1. Haga una tecla de acceso rápido (por ejemplo, "CTRL") para que temporalmente, mientras esté pulsada, se desactive el "Desplazamiento automático" del gráfico. Pulse "CTRL" y mueva el gráfico, cambie la marca, edite la línea de tendencia, etc., suelte "CTRL" y el gráfico volverá automáticamente a su posición inicial.
2. Añadir a la ventana "Nueva Orden" (se puede abrir pulsando F9) la posibilidad de establecer el stop y el beneficio para la cantidad de puntos especificada de la misma manera que se hace en la ventana de cambio de posición.
Saludos.
Consulte la sección"Configuración del terminal cliente/comercio " en la Ayuda:
Comercio
Esta pestaña contiene ajustes agrupados para la apertura de pedidos. Los parámetros fijados desde aquí facilitan el trabajo a la hora de abrir las órdenes y no pueden provocar cambios críticos en el terminal.
Estas opciones permiten establecer parámetros por defecto al abrir las órdenes:
¡Salud a todos!
Deseos... qué desear... ...algo...
Hace falta una calculadora que cuelgue siempre encima de la aplicación (o que se pueda pegar a un lado o "acoplar" en algún sitio) y que sea capaz de captar los valores de los precios de un gráfico. Creo que las operaciones que puede hacer una calculadora de este tipo están claras para todos.
Oh, acabo de recordar.
Estaría bien poder girar la hoja (retrato-álbum) al previsualizar la impresión del gráfico, pero sólo muestra el retrato.
Y...
El gráfico en el objeto gráfico "graph" sería realmente genial, si los indicadores pudieran aplicarse a los gráficos. Sería estupendo que se pudiera adjuntar a un gráfico como objeto gráfico, por así decirlo, sería posible aplicarle indicadores. Sería una belleza.
Z.I. "Aprovecho para saludar a mi madre..."
No funciona, con o sin holograma, las líneas y otros objetos siempre están encima, a menos que esté marcada la opción "Dibujar objeto como fondo".
, tenemos que borrarla y volver a abrir
si la situación del mercado en la vista del operador
requiere un cambio en el volumen de la orden.
Esto sucede porque
en el menú de la ventana con órdenes pendientes
en el modo de modificación de la orden no hay ningún elemento
para el número de lotes. Esto significa que tiene que realizar dos operaciones en lugar de una
.
Este es un proceso largo y molesto,
porque es molesto tener que realizar
operaciones adicionales.
En mt5 esto es inaceptable porque, en mi opinión
esta plataforma está orientada a trabajar
con órdenes de contador, entonces el menú de órdenes pendientes
estaría bien añadir un elemento de "volúmenes".
Me gustaría verlo:
1. en ENUM_APPLIED_PRICE lo siguiente: PRECIO_MEDIO == (PRECIO_ABIERTO + PRECIO_CERRADO) / 2,
con el cambio apropiado en int OnCalculate(const int rates_total, // tamaño del array price[]
const int prev_calculated, // barras procesadas en la llamada anterior
const int begin, //donde comienzan los datos significativos
const double& price[]) // matriz para el cálculo
2. en la ventana "Market Watch" para mostrar (además de Ask, Bid) el cambio de precios del par en % a Open
y tener la posibilidad de ordenar las columnas alfabéticamente y/o cambiar el precio del par.
Gracias.
interfaz de gestión de pedidos.
Es lento e incómodo.
Y si se añade un modo con posibilidad de minimizar
ventana de gestión de pedidos en un
barra flotante con un ancho de palabra y un menú desplegable
submenús al hacer clic en la palabra a la derecha o a la izquierda según
dependiendo de la posición actual de la barra
en la ventana del terminal como ocurre en las páginas web.
Es que la ventana que tenemos ahora
ocupa demasiado espacio. Y si
hay que trabajar con varios abiertos
ventanas en el escritorio, el gráfico, con la parte
parte visible parcialmente a la izquierda de todo el terminal
desaparecer bajo la ventana de gestión de pedidos.
Resulta que es imposible cambiar a otro
trabajo dejando la terminal con el
Resulta que no podemos cambiar a otro trabajo dejando el terminal con la ventana de gestión de órdenes en el modo activo. En otras palabras, o bien negocias
o hacer otra cosa.
es incómodo. Pero el comercio no es el único.