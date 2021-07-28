Deseos para MT5 - página 17
No he prestado mucha atención a las zonas horarias, pero en cuanto a los niveles, estoy seguro de que el segundo (acciones conscientes de los participantes), incluidos los bancos. Las órdenes suelen situarse en torno a los niveles de Fibo. Creo que los bancos a veces nos ayudan a "tirar" de los precios hasta los niveles de Fibo para que se activen las órdenes y para que ellos ganen en los spreads. Por ejemplo, preste atención al RSI en un gráfico de uno o cinco minutos en un mercado en calma: podrá ver claramente el trabajo de los robots. De qué sobrecompra o sobreventa podemos hablar cuando se trata del gráfico de un minuto, pero el indicador funciona. El término sobrecompra y sobreventa nació en la prehistoria, cuando la gente jugaba con los gráficos diarios y llamaba a los operadores. Con la llegada de los ordenadores, estos términos, junto con los indicadores, se trasladaron a todos los intervalos de tiempo, hasta el minuto. Desde el punto de vista del sentido común es un completo despropósito (lo compraron en pocos minutos ;-)), pero gracias a él podemos construir el TC efectivo, porque todos los robots avanzados y los traders en vivo conocen el RSI (mi indicador favorito), el Fibo, los canales, los niveles de soporte y resistencia, los números redondos... Si el RSI está fuera de los gráficos en un gráfico diario, a menudo habrá una mosca de las noticias, que los analistas, inflan al tamaño de un elefante, y el gráfico se invertirá. Me han convencido de ello más de una vez. Muy a menudo, los analistas cuecen el elefante en el fondo, sin sospechar que el indicador RSI, que funcionó como catalizador de la noticia, fue el culpable de la misma. Lo contrario también es cierto - el RSI puede convertir el elefante en una mosca - no nos importa la noticia, es el momento de dar la vuelta. Todo lo dicho sobre el RSI y las noticias se aplica al Fibo, especialmente en gráficos diarios y superiores. Por cierto, las líneas de soporte y resistencia suelen formarse en el RSI. La principal atención de los participantes y de los robots se centra en los pares no cruzados, por lo que no aconsejo sobrestimar la importancia del análisis de los pares cruzados. Personalmente, cuando juego con los pares cruzados, elijo la divisa más fuerte y mortífera y entro en el mercado a ojo. Mire un gráfico mensual del EUR/AUD, por ejemplo, y lo entenderá todo. También me gusta la forma en que la multitud de 1000 pips en un minuto al recibir la noticia y luego, después de enfriarse y darse cuenta de que la noticia no vale el huevo, se arrastran hacia atrás. Es sólo un juego. Se dice que el 5% de los comerciantes conocen las reglas del juego.
Necesitamos una función similar a PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15); pero recortando el gráfico desde el otro lado.
Lo considero un absoluto disparate.
Algunos lo llaman cobertura. ¿Está sugiriendo en serio que todas las instituciones financieras, en las que trabajan los operadores, den a cada uno una orden sobre qué instrumento y en qué marco temporal jugar y qué sistema de negociación utilizar? Si invierto dinero en varios gestores de Alpari sin darles instrucciones sobre los instrumentos que deben tocar, me expongo a que me metan en el manicomio sólo por querer reducir mis riesgos. A mí tampoco me gusta el hecho de que 2*2 = 4. ¡Eso es ridículo! Pero qué se puede hacer al respecto. Si te refieres a la arquitectura de tres niveles de las aplicaciones empresariales, a sus interconexiones o a la ausencia de ellas, también es 2*2 (los alumnos de ayer lo saben). Bueno, no quiero repetirme sobre el sistema de órdenes y otras "ventajas", seguramente te enviarán al manicomio.
>En MT5 no hay problema en buscar en otros instrumentos. De hecho, hemos eliminado casi todas las restricciones de acceso a los datos históricos y hemos permitido el bombeo de enormes cantidades de datos.
Gracias por eso.
P.D. Me pregunto con qué palabras describir el hecho de que esa ventana ya no existe en la quinta versión de la configuración de MT. Esta ventana le permite configurar el sistema para que envíe una orden al servidor en uno o dos clics con retrasos preestablecidos y volumen especificado en el cuadro combinado. MT ni siquiera tiene suficiente cerebro para mostrar las sangrías y el volumen que hemos introducido antes en el cuadro de diálogo para preparar y enviar una orden. ¿Podría ser que las cinco versiones no tardaran 30 minutos en implementar la Ejecución en un clic con parámetros preestablecidos? Una vez perdí cerca del 20% de mi depósito por falta de esta función - no tuve tiempo de introducir sangrías (el precio subió rápidamente). Después de ejecutar la orden durante una hora, la conexión a Internet se interrumpió y mi orden se quedó sin SL.
Necesitamos una función similar a PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15); pero recortando el gráfico desde el otro lado.
Algunos lo llaman cobertura.
Abra varias cuentas y opere como quiera.
Pero en (1) una cuenta y en (2) un símbolo (3) al mismo tiempo (4) varias estrategias - es claramente irrazonable y técnicamente inviable en el esquema de una posición. Como el tema de los lotes está cerrado desde hace tiempo, recomiendo no sacarlo a relucir.
Gracias por la crítica de la ventana comercial. Lo mejoraremos aún más añadiendo el guardado de las paradas colocadas previamente. Pero la automatización de la interfaz tiene una cosa muy mala: cualquier error de negociación debido a los valores "colocados automáticamente" será achacado a los desarrolladores. Por eso no guardamos todos los ajustes desde el principio.
La ventana de ajustes automáticos es ahora bastante inteligente y tiene el siguiente aspecto:
También añadiremos una pestaña especial "One Click Trading" a Market Watch un poco más adelante para agilizar las operaciones comerciales.
P.D. Me pregunto qué palabras para caracterizar el hecho de que tal ventana no está en la configuración de MT5. Esta ventana permite configurar el sistema para que envíe una orden al servidor en uno o dos clics con los retrasos y el volumen preestablecidos en el cuadro combinado. MT ni siquiera tiene suficiente cerebro para mostrar las sangrías y el volumen que hemos introducido antes en el cuadro de diálogo para preparar y enviar una orden. ¿Podría ser que las cinco versiones no tardaran 30 minutos en implementar la Ejecución en un clic con parámetros preestablecidos? Una vez perdí cerca del 20% de mi depósito debido a la falta de esta función - no tuve tiempo de introducir guiones (el precio subió rápidamente). Después de ejecutar la orden durante una hora, la conexión a Internet se interrumpió y mi orden se quedó sin SL.
No estoy de acuerdo con algunas de las decisiones de los desarrolladores, pero es probable que la siguiente afirmación coincida con su opinión.
MQL5 ofrece posibilidades ricas y convenientes para crear diferentes tipos de interfaces (ventanas, botones, etc.). Todo lo que se puede crear en MQL5 no tiene por qué ser un estándar. En MQL5 el aspecto y los principios de negociación pueden ser tan modificados, comparados con los de las acciones, que la MT5 puede llegar a ser irreconocible.
MQL5 es un lenguaje bastante potente. Si, por ejemplo, la creación de un gráfico que se puede mover no sólo horizontalmente sino también verticalmente es posible con MQL5, no es necesario incluirlo en la entrega estándar de MT5. MT5+MQL5 es un núcleo autosuficiente de un terminal cliente. Casi todas las demás ideas se realizan con la ayuda de este núcleo. El reto para los desarrolladores de la MT5 es un núcleo de alto rendimiento, autosuficiente y seguro. Es un concepto completamente diferente al de MT4.
Además, los desarrolladores están planeando una gran cantidad de bonificaciones sin precedentes (historia, probador, agentes y mucho más).
Hay algunas debilidades de MT5 - no la completa autosuficiencia del núcleo. Pero los desarrolladores lo consideran un "disparate". En teoría tienen razón. En la práctica no lo son.
Si la función está implementada en MQL5, no debe ser una función interna.
En algún sitio de RBC (aunque he visto un vídeo en Internet) dicen que las Zonas Horarias de Fibonacci muestran un buen rendimiento en datos históricos de hace mil años y en la misma escala. No preguntaré ahora ingeniosamente de dónde sacaron los datos económicos históricos de hace miles de años, pero si les creemos -y mostraron tal gráfico a los espectadores- en la era "prehistórica" no había bancos, ni robots, ni esfuerzos por alcanzar honestamente los niveles de Fibo requeridos. Pero los niveles han funcionado, funcionan y seguirán funcionando.
Los robots no afectan a la formación de algunas torceduras exclusivas; por lo que sé, sólo sacuden el mercado, haciéndolo más volátil que en la negociación manual total, y obedecen a las mismas torceduras que todos los demás participantes en el mercado - en todo el mercado, en el nivel de inconsciencia, la multitud de cualquier operador en vivo o automatizado.
Las rupturas en los niveles de Fibo de las zonas horarias reverberan con el típico misticismo del mercado tanto como el buen funcionamiento de muchas otras herramientas gráficas clásicas y probadas en el tiempo del AT. Si el 95%-97% de los perdedores en el mercado y sólo el 3%-5% de los jugadores exitosos, ¿cómo me dices cómo el rebaño abrumador de ovejas de pánico, codiciosos, desequilibrados e incompetentes dirigen inteligentemente el mercado, lo doblan, lo mecen? Cabría preguntarse en manos de quién se concentra la inmensa mayoría de los fondos: en manos de este rebaño o en manos de bancos mucho más pequeños, pero gordos y profesionales; entonces quedaría claro quién moldea el mercado con tanta astucia, si son esos mismos grandes y profesionales creadores de mercado. Pero, ¿y si la estupidez del rebaño, la avaricia y el pánico están impulsando el mercado? Entonces, ¿por qué es tan preciso y bello? Y aunque los grandes actores del mercado pudieran utilizar teóricamente supercálculos basados en todos los aspectos históricos y económicos (lo que en realidad es simplemente irreal) hasta el propio impulso económico mundial original - primordial - y saber con seguridad qué superonda/subonda/mini-onda/... y hacia dónde irá el mercado ahora o incluso más tarde, la ilusa multitud rebelde no puede tener eso en cuenta y ni siquiera piensa en ello, sino que busca obtener beneficios a corto plazo en operaciones a corto plazo. Parece como si el mercado se animara y viviera su propia vida independiente, y nosotros le siguiéramos el juego, perdiendo además de sacarle la crema, y al mismo tiempo creyendo que le damos forma. Los creadores de mercado estarán desafiantemente en desacuerdo conmigo, pero eso es sólo porque el Mercado es una Persona y les ha prohibido divulgar este gran secreto.
En cuanto a "el juego, y sólo" y "no vamos a trabajar en sus noticias, es hora de volver, porque hemos estado aquí demasiado tiempo y no queremos arrastrarnos aún más en la misma dirección a favor de las noticias" - es todo otra hermosa e inteligente interpretación, una de las muchas. Hay teorías conspirativas sobre "Soros hizo caer la economía mundial, dando un empujón a la crisis", "La familia Rothschild ni siquiera aparece en Forbes con sus trillones, y esos notorios multimillonarios de arriba y abajo son sólo patatas pequeñas para no ver a los Rothschild"; hay una teoría sobre el bombeo de grandes compradores con carteras multimillonarias con los osos (perdedores potenciales), el apoyo de nivel por el comprador, dando un paso adelante y tomando un giro brusco, hay una declaración interesante por A. Elder, que las cotizaciones de divisas y el análisis fundamental"están unidos por una cuerda de un kilómetro de largo". Al final, los fundamentos son los que determinan. Pero antes del "resultado final", puede pasar cualquier cosa. Todo el mundo intenta explicar las causas, los procesos y las consecuencias económicas globales por sí mismo y a su manera... Sólo el inventor del Forex puede saber sobre los factores del mercado que forman el precio, y los creadores de mercado pueden adivinar un poco más que la corriente principal e incluso influir un poco, pero eso es todo. Por lo tanto, está perfectamente claro que si el mercado tiene tiempo para elaborar un determinado nivel (por ejemplo, para reventar al alza sólo por el hecho de elaborar técnicamente), que "ya ha esperado algo", entonces el nivel se elaborará muy pronto, pero no tendrá nada que ver con la situación de la economía real. Las cosechas de madera durante esta racha no aumentarán en absoluto, no se bombeará más petróleo, no se cosechará grano... - por lo que en estos casos al mercado no le importan las noticias del sector real. Pero si la noticia era significativa, seguramente se resolverá, no inmediatamente, un poco más tarde.
En general, sería una buena idea mover esto a una rama separada, porque está fuera de tema.
Hmm, ¿puede darme un ejemplo? No consigo recortar la gráfica por el otro lado para que los valores no lleguen a cero.
Explícame, desde un punto de vista de sentido común, qué es lo que en MT Equidistante es ideológicamente equidistante: ¿es de lo que debería ser equidistante, o de un caballo jorobado en el vacío? ¿Es todo obvio para el tonto del AT? ¿Es conveniente para un profesional experimentado? Ahora no estoy mirando deliberadamente la descripción local, si hay una explicación de esto o no.
En general, en la práctica mundial (tanto del AT como de la geometría de trazado habitual) cualquier cosa es equidistante del centro o eje obvio, que es obvio (si hay otras variantes, ya es específico y exótico). Rumus, por ejemplo, tiene un eje central de este tipo en su RC y una maravillosa posibilidad trivial (como resulta - y no parece que pueda hacer una mierda) de tirar/retraer sincrónicamente ambos bordes en relación con el eje central visible y fijo arrastrando en cualquiera de ellos. Es cierto que el control de canales es excepcionalmente específico, para los aficionados. Tirar y ensanchar el canal, y luego también inclinarlo hacia el lado derecho o voltearlo es una tarea agotadora, por lo que no es necesario adoptar el ejemplo del mal control. Incluso hay una opción para dibujar un canal dentro de un canal, lo cual es simplemente redundante y exótico. Una función muy útil. Por ejemplo, +/-10% de la línea principal discontinua.
Estimados desarrolladores. ¿Sería usted tan amable de temer a nuestro Señor y de dar cuanto antes a los usuarios un canal de alta calidad, utilizable, fácil de usar y que justifique su nombre de Canal Equidistante? Al fin y al cabo, sin una RC normal equidistante y fácil de gestionar, nunca acabaremos de colapsar la economía americana ni de enseñar a nuestros hermanos americanos menores a vivir dentro de sus posibilidades.
¡Gracias y buena suerte con todo!