Deseos para MT5 - página 20
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No estoy de acuerdo con algunas de las decisiones de los desarrolladores, pero es probable que la siguiente afirmación coincida con su opinión.
MQL5 ofrece posibilidades ricas y convenientes para crear diferentes tipos de interfaces (ventanas, botones, etc.). Todo lo que se puede crear en MQL5 no tiene por qué ser un estándar. En MQL5 el aspecto y los principios de negociación pueden ser tan modificados, comparados con los de las acciones, que la MT5 puede llegar a ser irreconocible.
MQL5 es un lenguaje bastante potente. Si, por ejemplo, la creación de un gráfico que se puede mover no sólo horizontalmente sino también verticalmente es posible con MQL5, no es necesario incluirlo en la entrega estándar de MT5. MT5+MQL5 es un núcleo autosuficiente de un terminal cliente. Casi todas las demás ideas se realizan con la ayuda de este núcleo. El reto para los desarrolladores de la MT5 es un núcleo de alto rendimiento, autosuficiente y seguro. Es un concepto completamente diferente al de MT4.
Además, los desarrolladores están planeando una gran cantidad de bonificaciones sin precedentes (historia, probador, agentes y mucho más).
Hay algunas debilidades de MT5 - no la completa autosuficiencia del núcleo. Pero los desarrolladores lo consideran un "disparate". En teoría tienen razón. En la práctica no lo son.
Intento verlo todo con los ojos de un desarrollador profesional. Como constructor infantil y medio para escribir y probar robots relativamente sencillos, MT5 me parece bien, salvo por la ausencia de registros(estructuras) y al menos la posibilidad de trabajar con funciones Call-Back. Sin embargo, prefiero utilizar herramientas de desarrollo más serias y potentes con lenguajes mucho más potentes, herramientas potentes para el diseño de formularios y diálogos, bibliotecas gráficas, herramientas de depuración, herramientas de acceso a bases de datos, etc. y evitar hacer demasiadas llamadas ociosas a funciones DLL externas para ejecutar comandos externos.
Lamentablemente, tengo ideas algo diferentes sobre la funcionalidad regular.
Por ejemplo, estoy convencido de que debe haber una opción de posicionamiento arbitrario de los gráficos mediante el ratón. No creo que sea necesario explicar por qué es necesario. Seleccione un área libre de objetos, agarre y arrastre el gráfico en la dirección deseada. ¿Qué podría ser más fácil? Lo que quiero decir es que las ruedas deberían ser al menos redondas, y mejor aún, innovadoras.
Estoy convencido de que acercarse o alejarse en cualquier eje debería ser una simple cuestión de usar el ratón, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Esto, por supuesto, supone poca discreción, ya que todavía necesitamos tener escalas y candelabros ordenados. Los desarrolladores de Trading Station "escupen" sobre la perfecta pulcritud de las velas (por ejemplo, las sombras de las velas pueden "sobresalir" del centro del cuerpo de la vela), lo cual no es bueno, pero con las escalas adaptativas, y esto es lo principal, lo tienen todo perfecto, incluyendo el fondo y el tamaño de la fuente, en cualquier manipulación con los gráficos.
Estoy convencido de que la escala de precios no debería ser sólo un conjunto de valores equidistantes, sino un conjunto de números en múltiplos de 10, 100, 1000, etc. Cuanto más redondos, mejor. Los riesgos en la escala no son irrelevantes. La gran mayoría de los productos de software que tienen escalas y todas las herramientas de medición se basan en este principio. Abra cualquier producto que tenga escalas (por ejemplo, Microsoft Word) para ver esto. En lo que respecta a las herramientas para los operadores, esto es especialmente importante porque los números redondos tienen una atracción "mágica" especial. Afortunadamente para mí, los desarrolladores de Trading Station entienden muy bien esto, así como muchas otras cosas obvias. En la Estación Comercial es muy difícil "parpadear" un número redondo. En MT4 lo hacía todo el tiempo. Hablando de la gravitación, parece que el USD/CAD pronto llegará a 1,0000 - el "imán" es muy fuerte.
He decidido añadir un ejemplo de balanza con un "imán" claramente marcado (1,0000) y un precio de división de 50. Con toda la manipulación razonable de los gráficos desde el minuto hasta el día 1.000 "pellizca" el ojo si está en el rango de la escala. Si lo desea, intente conseguirlo desde MT5 o sugiera, si no es difícil, cómo hacerlo. En MT en lugar de una escala normal siempre veo un conjunto equidistante de números. Por cierto, la rejilla en MT me nubla la vista y la corto siempre. Aquí puedes ver que la rejilla es muy discreta y hace más bien que mal (IMHO).
Estoy convencido de que el cuadro de "visión general del mercado" debería tener una columna de difusión y algunas otras.
Estoy convencido de que el valor del spread actual debería mostrarse en el diálogo de apertura de la orden junto con los valores de SL y TP (distancia) en la moneda del depósito. No vemos nada de eso. ¿O la información especificada no es interesante para un comerciante?
Estoy convencido de que un entorno de programación "cerrado" es incompleto.
Estoy convencido de que el menú contextual no debería estar sobrecargado y que todos los comandos de "comercio" deberían estar en el primer nivel.
Al mismo tiempo, quiero señalar que no considero que MT sea un producto sin futuro todavía, de lo contrario, no estaría aquí. Es más, incluso veo algunos cambios importantes en la dirección correcta.
El diablo, como sabes, se esconde en los detalles. Desgraciadamente, MT sigue estando plagada de "trivialidades" como la anterior. Lo más interesante es que son realmente nimiedades en cuanto al esfuerzo de programación para eliminarlas. Al parecer, todos los esfuerzos se dirigieron a marcar las olas ;-). Y el hecho de que estas cositas sigan viviendo y prosperando, personalmente, no me hace confiar en que MT se desarrolle en interés de los traders y que los desarrolladores no vayan de la mano de las cocinas, para quienes cuanto peor sea la herramienta de un trader, mejor. Esta última es una posición muy controvertida desde el punto de vista de los intereses comerciales de los promotores. Después de todo, incluso la última cocina se verá obligada a ofrecer MTXXX si es incluso un orden de magnitud mejor para un operador que MTYYY. Cuanto mejor sea la próxima versión, mayor será la presión de los operadores novatos (los operadores experimentados rara vez visitan las cocinas) y de los chupones a las cocinas con exigencias de proporcionar la última versión de MT. Tal vez dejen de multiplicarse como cucarachas (es menos para el negocio), pero la era de las cocinas y semicocinas terminará tarde o temprano por razones independientes de los promotores: los corredores de STP las sustituirán. Lo principal es no perder este momento.
Intento verlo todo con los ojos de un desarrollador profesional. Como constructor infantil y medio para escribir y probar robots relativamente sencillos, MT5 me va bien, excepto por la falta de entradas(estructuras)
.....
Estoy convencido de que la tabla de "visión general del mercado" debería tener una columna de propagación y algunas otras.
Hay un par de puntos que no están claros. ¿Estás realmente familiarizado con MQL5 y MetaTrader5? ¿Qué no está satisfecho con lo que ya tenemos?
1 Estructuras y clases
2 Spreads
Hay un par de puntos que no están claros. ¿Estás realmente familiarizado con MQL5 y MetaTrader5? ¿Por qué no estás satisfecho con lo que ya tienes?
1 Estructuras y clases
2 Spreads
De rodillas pido disculpas, pero quién iba a pensar que, por defecto, esta columna está oculta. En fin, culpa mía, ya que no me he familiarizado bien con la interfaz. En cuanto a las estructuras, no hace mucho me encontré con un post en el que se pedía añadir estructuras (más exactamente registros, como en Borland Delphi). Tal vez esto estaba relacionado con una versión anterior de MT5 o con MT4 en general. Francamente, me preocupa más la falta de posibilidad de declarar la función Call-Back y pasar el puntero a la misma a una dll externa o cualquier otro mecanismo que abra el sistema al control externo. Si yo también he metido la pata aquí(lo siento de antemano), por favor, dime cómo llamar a algo desde fuera, te lo agradecería mucho. Me molesta mucho la ausencia de algunos eventos, pero afortunadamente, han aparecido en MLQ5. No me he familiarizado con el lenguaje de cerca, porque me interesa más la MT como medio para escribir robots sencillos (cualquier lenguaje es bueno para ellos) y entorno de ejecución, un proveedor de datos para programas externos. Es a partir de estas posiciones que evalúo las capacidades de la lengua. Mis pensamientos se dirigen básicamente a hacer programas independientes de la plataforma, en particular, los robots que interactúan a través de la capa dependiente de la plataforma (se puede llamar controladores) con diferentes plataformas. No quiero estar atado rígidamente a una plataforma. Por lo tanto, mis requisitos para MQL5 son bastante específicos y simples. Me cambié a Trading Station principalmente por el sistema de órdenes, el "modo de archivo de un (doble) clic", la escala de precios "inteligente", la capacidad de gestionar los gráficos y ampliarlos como quiera, la capacidad de mover los niveles de SL y TP con el ratón (ya se ha implementado), la capacidad de cerrar las órdenes de un instrumento y muchos otros pequeños detalles que me hacen más eficaz como trader. Cuando opero uso MT para la visión general del mercado, porque MDI con marcadores es mucho mejor que lo que ofrece Trading Station. Ahora muchas de las pequeñas cosas, no todas, pueden ser implementadas con relativa facilidad usando las herramientas MQL5. Por eso empecé a mirar de nuevo la MT.
declaración de la función Call-Back y pasar un puntero a ella a la dll externa o cualquier otro mecanismo que aumente la apertura del sistema para el control externo. Si yo también he metido la pata aquí(por favor, perdónenme de antemano), por favor, díganme cómo llamar a algo desde fuera, les estaré muy agradecido.
En un programa mql5 es posible utilizar la función declarada en otro programa mql5 con la exportacióndel postmodificador . Una función de este tipo se llama exportable y está disponible para ser llamada desde otros programas después de la compilación.
Esto parece ser lo que necesitamos si por otros programas nos referimos a programas en cualquier lenguaje que soporten trabajar con dll. En cuanto a la lengua, un montón de cambios a mejor (sólo he hecho un análisis rápido) y, a primera vista, una lengua bastante completa. ¡GRACIAS! ¿Por qué la gente ha estado gritando que debería renunciar a dll en MT5? Soy un idiota, así que me lo creí. Fui un tonto por creerlo. MQL5 definitivamente merece una mirada más cercana.
En MT5, incluso después de varias actualizaciones, no puedo encontrar una configuración común para todos los gráficos. ¿Tal vez estaba buscando los cinco centavos en el lugar equivocado? En cualquier caso, no lo he encontrado en otros lugares. Lo hice de forma similar a MT4: usando F8 puedo establecer parámetros individuales de visualización (línea Ask, rejilla, separadores de períodos, volúmenes, etc.) sólo para el gráfico dado y por ctrl+o puedo establecerlos por defecto, para todos los futuros gráficos nuevos. En MT5 con F8 todo está bien, pero con ctrl+o no pude encontrar sus ajustes generales en forma completa o al menos mínima necesaria.
Por favor, amplíe las opciones de configuración general en MT5.
Gracias.
No lo he intentado, todo configurado y crear una plantilla default.tpl
Parece que una forma alternativa de hacer las cosas estaría bien. Pero no se corresponde con el estándar común de asignación/reasignación universal de los ajustes por defecto del programa a través de "Ajustes" o "Preferencias" y tampoco con el patrón privado y estrictamente local de la versión anterior del terminal - MT4, - donde todo se correspondía con el estándar común clásico.
Además, para subir una plantilla debemos encontrar primero la ruta de acceso a la misma, lo que no siempre conviene, hay que buscar en discos y directorios el default.tpl.
Bueno... por ahora voy a utilizar la recomendación con el estiramiento sistemático de default .tpl a cada nuevo gráfico, pero los desarrolladores respetuosos por favor me ayudan a ampliar la configuración universal por defecto, o me ayudan a abrir los ojos a las facetas ocultas de la interfaz listo si ya están implementadas.
Bueno... Por ahora, utilizaré la recomendación de introducir sistemáticamente el default.tpl en cada gráfico nuevo, pero por favor, pida a los desarrolladores que amplíen la configuración universal por defecto, o que me ayuden a ver los lados ocultos de la interfaz, si ya han sido implementados.
por defecto es por defecto porque por defecto todos los gráficos se abren con la configuración guardada en default.tpl
Así que, default.tpl es una plantilla de preajuste por defecto, por lo que toda la información cambiada en los preajustes por defecto desde el diálogo personalizado irá a él, ¿verdad? Pero, ¿dónde está que un usuario normal escarbe despreocupadamente en las carpetas de un producto de software, buscando el archivo de inicialización y cambiando manualmente la configuración (como opción)? Es comprensible en el caso de los programadores más toscos: es su vocación, les encanta. Pero en general, los archivos de personalización suelen modificarse a través de cuadros de diálogo con casillas de verificación, campos, desplegables, pestañas, etc., y luego se utilizan inmediatamente después de iniciar un programa o de abrir un nuevo proyecto por defecto, en lugar de tirar de cada nueva camisa.
De todos modos, si fue en MT4, sería extraño no hacerlo en MT5.
Y, en principio, el tema de las plantillas de gráficos y el tema de los ajustes son dos óperas distintas. Otra cosa son las plantillas.
Así que el default.tpl es la plantilla de configuración por defecto, de modo que toda la información preestablecida por defecto cambiada desde el diálogo personalizado se deja caer en él, ¿verdad?
Estimados desarrolladores, permítanme hacerles una pregunta. En mi primer post, tenía 12 puntos con descripciones de deficiencias y deseos. Me han dicho que "ya veremos". Soy un ser humano normal y nada de lo humano me es ajeno. Yo, como mucha gente, estoy hecho de tal manera que después de contactar con los desarrolladores de un producto y obtener al menos una respuesta no negativa y tranquilizadora, anticipo inconscientemente algunas mejoras en función de los puntos que han señalado.
Ahora mi mente subconsciente está ocupada anticipando el elemento de deseo más importante: el elemento 1. En él, expresé de corazón el deseo de añadir flexibilidad a las horquillas de Andrews (añadir la posibilidad de fijar rígidamente un eje central a los extremos, para extender cualquier número de líneas paralelas desde él hacia la izquierda y alimentarlas manualmente mediante puntos de contacto a otros extremos, mientras que las mismas líneas reflejarían la derecha; el objeto debería ser más multipunto que antes en los puntos de referencia, es decir, debería haber más de 3 puntos de referencia).
Me gustaría aclarar: ¿se van a dar pasos en una dirección tan importante de la AT gráfica e, igualmente interesante, en qué plazo? No es un secreto que las vanas esperanzas o la mera ignorancia sobre el momento en que se produce la crisis consumen mucha energía mental. Si hacen que la herramienta gráfica sea más flexible y fácil de usar, saltaré al techo de la R3 con alegría, como la moneda en las noticias.