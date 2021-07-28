Deseos para MT5 - página 18
Si ctrl+z devuelve un objeto gráfico eliminado, también debería ser posible deshacer y modificar el objeto mediante una combinación de teclas similar (por ejemplo, alt+z). Esto es especialmente necesario cuando se raspa accidentalmente y se desplazan o sesgan los puntos magnéticos del objeto que ya se han ajustado exactamente a los vértices. Redibujar y reajustar todo es otro círculo del infierno.
Gracias por su comprensión.
sí =)))
eso es seguro =)
eso será muy útil =)))
Hay dos bifurcaciones de Andrews en el gráfico.
1. Sólo uno (el rosa) tiene el problema de compresión/extinción en una línea recta vertical, el otro está bien por alguna razón.
2. El problema se produce en los TFs: H3, H6.
3. A mayor TF la horquilla rosa cruza la azul desde abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha, pero a medida que la TF disminuye la parte inferior izquierda de la azul está aún más a la izquierda y ya la azul cruza la rosa desde abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha.
¿Qué significa todo esto? ¡¿Cuánto tiempo?! Todas las proporciones e interposiciones en cualquier TF deben respetarse y ser similares entre sí. No sé si hay mundos paralelos, pero en el nuestro es la verdad suprema y debe ser estrictamente obedecida.
Confío en ti. ¿Quién más que tú?
Gracias.
No sé si alguien te ha dicho si es posible o no mover las ventanas de los gráficos fuera de la ventana del terminal, por ejemplo al segundo o tercer monitor...
No quiero copiar el terminal para cada monitor
ahora tengo que correr 2 terminales con mt4
Tengo 2 monitores y planeo conectar 3 monitores
Por favor, proporcione una plantilla guardada. Sospecho que los puntos de anclaje están demasiado cerca y al ampliarlos se acercan mucho en la línea de tiempo.
Además, ¿está activada la opción"Línea de tiempo precisa"? En cualquier caso, una plantilla para estudiar sería útil, tampoco descarto un error por nuestra parte.
Sería genial si MT5 pudiera soportar múltiples monitores.
Uh-huh... Estoy de acuerdo.
1. No sabía lo de la"escala de tiempo precisa". He jugado con él, nada ha cambiado, así que no debe ser el problema. En general, no hice un ajuste fino, las actualizaciones también se establecen como es, por defecto.
2. Quizás la excesiva proximidad de los puntos de anclaje sea un punto justo. Pero en ese caso es sólo una explicación del efecto de distorsión, no un argumento para dejarlo como está. Me parece que si se tira de este monumental saltador planimétrico por un hilo, saldrán tantas cosas... y no quedaría nada del saltador. Y prefiero no hacerlo: la MT5 se ve bien de lejos y sin manos.
3. La cuestión es que una de las bifurcaciones no se corromperá definitivamente a partir de un determinado TF "crítico", pero después lo hará en todos los TFs superiores sucesivos. Obsérvese que en H4 e incluso en H8 vuelve a aparecer y sólo en H12 y en adelante se estrechará finalmente debido a la gran escala de TF. Y como la bifurcación vuelve a aparecer de forma descomprimida en la TF que está entre esas dos TFs en las que se está estrechando, la hipótesis sobre la excesiva convergencia de los puntos de anclaje en las TFs más antiguas, según me parece, no encaja al final.
He leído mucho sobre las ventajas de MT5 sobre MT4. En teoría, estaba satisfecho con el aumento de la velocidad. Ahora no recuerdo si se trataba de la velocidad de carga, de la ejecución de los scripts, de los cálculos, o de la interfaz, o de algo más, o de todo a la vez, pero en la práctica noté una llamativa ralentización en comparación con MT4 al saltar entre TFs en pares de gran liquidez. Sé que ha cambiado el principio de carga y almacenamiento de datos históricos. Sin embargo, el cambio a otros TFs (especialmente después de un largo estancamiento en un par de divisas) en el EUR/JPY, que siempre tuvo mayor actividad que muchos otros pares, "dificulta" significativamente el terminal, a veces vacila durante decenas de segundos. O bien tarda más en descargar el historial, que se ha acumulado más que en otros pares, o bien tarda más en desempaquetarlo, o lo convierte para su visualización... o tal vez sea causada por otra cosa o por todas a la vez. No recuerdo nada parecido en MT4. En cualquier caso, no cambié mi ISP de MT5 ni la velocidad de acceso a Internet cuando empecé a usarlo.
¡No arruines una obra maestra!
En MT5, incluso después de varias actualizaciones, no puedo encontrar una configuración de parámetros común para todos los gráficos. ¿Tal vez estaba buscando los cinco centavos en el lugar equivocado? En cualquier caso, no lo he encontrado en otros lugares. Lo hice de forma similar a MT4: usando F8 puedo establecer parámetros individuales de visualización (línea Ask, rejilla, separadores de períodos, volúmenes, etc.) sólo para el gráfico dado y por ctrl+o puedo establecerlos por defecto, para todos los futuros gráficos nuevos. En MT5 con F8 todo está bien, pero con ctrl+o no pude encontrar sus ajustes generales en forma completa o al menos mínima necesaria.
Por favor, amplíe las opciones de configuración general en MT5.
Gracias.