3. La cuestión es que una de las horquillas no degenera finalmente a partir de una determinada TF - "de punta"-, después de la cual degenerará en todas las TF posteriores más altas. Obsérvese que en H4 e incluso en H8 vuelve a aparecer y sólo en H12 y en adelante se estrechará finalmente debido a la gran escala de TF. Y como la bifurcación vuelve a aparecer de forma descomprimida en la TF que está entre esas dos TFs en las que se está estrechando, la hipótesis sobre la excesiva convergencia de los puntos de anclaje en las TFs más antiguas, según me parece, no encaja al final.
Póngalo a escala máxima y todo se mostrará correctamente. Tienes una base muy estrecha y la horquilla de Andrews creada en el gráfico, y como resultado las coordenadas de los píxeles están fuera de la escala pequeña.
Gracias. La explicación es bastante comprensible, pero el usuario no puede elegir como preferencia sentarse y observar sólo este/un TF y luego saltar fuera de él temporalmente para aclarar otros detalles del gráfico y volver más tarde - sin ver ningún desequilibrio, pero habiendo vuelto a la escala máxima con un área de visión limitada y teniendo en mente los detalles reconocidos que han salido de nuevo del marco. Quiero ver toda la imagen de una vez, y ver la visualización correcta de los dibujos en cualquier TF.
Este manual no resuelve el problema, sino que enseña a no ver las líneas blancas. Afortunadamente, en este ejemplo esa bifurcación caprichosa es lo suficientemente estrecha como para ser irrelevante en los TF más fuertes. Pero quién sabe, quizás aparezcan grietas similares en objetos gráficos mucho más relevantes para la escala actual y la TF... Tú, sin embargo, deberías saberlo...
Pero espero que pronto eliminen las distorsiones (aunque no sea en orden de prioridad), porque desde el punto de vista programático y lógico, es prácticamente factible, el algoritmo de autocorrección considerando escalas, barras y TFs, y su implementación no debería dar problemas, a no ser que todo el código de MT5 esté demasiado retorcido. Tal vez bastaría con tener en cuenta el factor de inclinación de un objeto en la TF M1 más exacta y luego corregir el ángulo en otras TF... o mantener las proporciones en diferentes TFs a través de las coordenadas relativas de los puntos de referencia de los objetos adicionales. Los objetos no deben andar por su cuenta, como en el ejemplo del video donde la intersección X de las horquillas en un TF es tal y tal en el otro TF. Esto es confuso.
¡Buenos días a todos!
Pregunta para los desarrolladores:
¡después de instalar MT5 encontrado la historia del archivo de las cotizaciones en el tamaño de 2,2 Giga ! ? ¡!
¿Cómo puede ser? (Son sólo 14 herramientas)
Prometieron 10 megabytes por instrumento.
No he visto una función en ningún sitio - para guardar una imagen del gráfico como una imagen de forma programada. Como SevePic (nombre de archivo, tamaño, formato). Sería conveniente crear automáticamente una publicación en el sitio.
Abra varias cuentas y opere como quiera.
Pero (1) una cuenta y (2) un símbolo (3) varias estrategias al mismo tiempo (4) es obviamente irrazonable y técnicamente inviable en el esquema de una posición. Como el tema de los lotes está cerrado desde hace tiempo, recomiendo no sacarlo a relucir.
Gracias por la crítica de la ventana comercial. Lo mejoraremos aún más añadiendo el guardado de las paradas colocadas previamente. Pero la automatización de la interfaz tiene una cosa muy mala: cualquier error de negociación debido a los valores "colocados automáticamente" será achacado a los desarrolladores. Por eso no guardamos todos los ajustes desde el principio.
La ventana de ajustes automáticos es ahora bastante inteligente y tiene el siguiente aspecto:
Más adelante, también añadiremos una pestaña especial "One Click Trading" a Market Watch para agilizar las operaciones comerciales.
Renat,
En primer lugar, gracias por el "One(Double?) Click Trading" interno de mi parte y, estoy seguro, de todos los usuarios potenciales.
Si hay una amenaza real de cargos, haz lo que han hecho los promotores de Trading Station. Cuando se cambia a "Ejecución con un solo clic", se muestra una ventana de advertencia y el usuario debe aceptar asumir posibles riesgos. Por cierto, la "Ejecución con un (doble) clic" no excluye la apertura del diálogo mediante el menú contextual. En resumen, todo está bien pensado, excepto la interfaz MDI con marcadores y algunas otras cosas no tan claves, que están mejor implementadas en MT. Parece que te has olvidado de volver a añadir la columna "Spread" y algunas otras en la tabla "Market Watch" ;-) He adjuntado dos imágenes con la visión general del mercado desde Trading Station(soporta dos opciones de visión general), puede admirarla. También me gustaría añadir (muy útil) una columna editable (Combo Box) para introducir el volumen de la operación para "One(Duble) Click Execution" y la posibilidad de abrir una posición haciendo clic en el campo Ask(Bid) del instrumento apropiado. Trading Station lo tiene todo. Si lo haces(¡Gracias de antemano!), sería mejor cambiar Ask(Bid) por Sell(Buy). De esta manera, será mucho más claro dónde hacer clic. Puede seleccionar el volumen e iniciar operaciones en ambas vistas generales (con uno o dos clics si lo desea, estableciendo sólo el volumen). Yo utilizo sobre todo la vista sin tablas de la vista general (algo muy práctico, pero hay cosas más importantes y mucho más fáciles de implementar).
Me gustaríadar las gracias pronto por la implementación de los comandos "Cerrar todas las posiciones" y "Cerrar todo para el símbolo". Esto último, por supuesto, en el caso de Mt5/6/7... acabará aprendiendo a admitir un conjunto diferente de órdenes y sistemas de ejecución, dejando la elección a merced del corredor, según el país de residencia y el grado de amiguismo. Así es como se hace en Trading Station (FXCM USA, FXCM UK, Deutsche Bank). "Cerrar todas las posiciones" (IMHO) es algo necesario. A menudo es necesario cerrar todas las operaciones para evitar el pecado en el momento de una noticia inesperada o, por ejemplo, para tener tiempo de retirar el beneficio en un pico, etc.
Varias cuentas, en mi opinión, no son siempre un sustituto de pleno derecho. Un ejemplo sencillo es la cuenta PAMM. En cualquier caso, como bien has señalado, el sistema de ejecución es tal (espero que en el futuro sigan el camino de Trading Station - soporte para múltiples sistemas), que excluye la colaboración de expertos independientes (cartera de expertos) y otras cosas para un solo instrumento. Una pena ;-)
No estoy muy seguro de la pestaña a la que te refieres. En mi opinión, debería haber dos botones en la regla del instrumento: "Vender" y "Comprar" más, como se ha descrito anteriormente. En el modo estándar, se abre el cuadro de diálogo. En el modo "Ejecución con un (doble) clic", la orden se envía automáticamente con los parámetros preestablecidos para el instrumento de la ventana activa (al hacer clic en el botón del menú de herramientas) o para el instrumento seleccionado al hacer clic (doble clic) en la visión general del mercado.Puede que no lo crea, pero tal funcionalidad apareció en mi cabeza (como desarrollador me gustan los programas perfectos en todos los aspectos), antes de conocer Trading Station durante mis primeras horas de estudio de MT4 (lo primero que vi ;-)). Al receptor, como se dice...
Mis mejores deseos.
P.D. Este no es el último deseo. ¡Sé fuerte! ;-)
La función WindowScreenShot, que es universal y fácil de usar, debería ser similar a la de MQL4.
Parece que ambos están discutiendo la función ChartScreenShot - ha existido desde el comienzo de MQL5.
Para entender la versatilidad de WindowScreenShot en comparación con ChartScreenShot, puede ver cómo funciona el script HistoryToImages.
Para WindowScreenShot no es necesario mover el gráfico(ChartNavigate) y esto es correcto.
Si hay una amenaza real de cargos, haz lo que hicieron los desarrolladores de Trading Station. Al cambiar al modo "Ejecución con un solo clic", aparecerá una ventana de advertencia y el usuario deberá aceptar asumir posibles riesgos sobre sí mismo.
Se ha decidido añadir un texto de advertencia y una ventana de toma de riesgos de la estación de comercio. Se trata de una mera formalidad (protección contra los idiotas), ya que el riesgo real se reduce con la SL garantizada. Sin la "Ejecución de un (doble) clic" los operadores suelen entrar en el mercado y sólo entonces ponen SL. A veces no lo consiguen por razones puramente técnicas (por ejemplo, por un fallo de conexión). Personalmente, suelo utilizar el "Modo de doble clic": dos clics para abrir una posición y luego, si es necesario, "arrastrar y soltar" las líneas de SL y TP en la ventana del gráfico.
Elección del modo de presentación de órdenes de mercado
Al hacer clic en "Acepto estos términos y condiciones" a continuación, usted reconoce que ha leído y comprendido los siguientes términos y condiciones, y acepta estar obligado por ellos. Su versión actual de la Estación de Operaciones FX le permite elegir entre los siguientes modos de presentación de órdenes.
El modo por defecto para el envío de órdenes ("Modo por defecto") es un proceso de dos pasos. Utilizando el Modo por defecto, primero debe hacer clic en uno de los siguientes elementos: la tasa del símbolo, la tasa de cierre de la posición abierta, los botones Comprar/Vender/Cerrar/Stop/Límite, o las columnas Stop o Límite en la ventana de posiciones abiertas, y una vez que se abra el cuadro de órdenes, deberá confirmar su orden haciendo clic en "Aceptar" cuando se le solicite.
El modo One-Click para el envío de órdenes ("One-Click Mode") es un proceso de un solo paso. Usando el One-Click Mode, su orden será enviada cuando usted haga un solo clic en uno de los siguientes: la tasa, la tasa de cierre en la posición abierta, o las columnas de Stop o Límite en la ventana de posiciones abiertas.
NO HABRÁ UNA PROMESA DE CONFIRMACIÓN SUBSECTIVA PARA QUE USTED HAGA CLIC. SI SU ORDEN ES UNA ORDEN DE MERCADO, NO PODRÁ RETIRARLA O MODIFICARLA UNA VEZ QUE HAGA CLIC. EN CONDICIONES NORMALES DE MERCADO Y DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, UNA ORDEN DE MERCADO SE EJECUTARÁ INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU ENVÍO Y USTED HABRÁ REALIZADO UNA TRANSACCIÓN FX VINCULANTE.
Al hacer clic en los botones de la navegación superior, como por ejemplo: botones de compra/venta/cierre/parada/límite, se abrirá la ventana de confirmación y deberá confirmar su orden haciendo clic en "Aceptar" cuando se le solicite, independientemente del modo de negociación elegido.
En la pantalla del Modo de Negociación podrá elegir la configuración por defecto para:
(a)
Tipo de Orden, como Orden de Mercado con una cantidad especificada de pips o Orden al Mejor, el tipo de orden elegido se mostrará en la barra de título de la Estación de Negociación dbFX.
(b)
Niveles por defecto para las órdenes de stop loss y take profit, en cada orden ejecutada se abrirá una orden vinculada de stop loss y límite en los niveles por defecto. Las cantidades por defecto se establecen como una cantidad específica de pips de la tasa de la orden. Para una orden de stop, los pips especificados serán a partir de la tasa de "cierre". Para una orden limitada, los pips especificados serán de la tasa "abierta". Las tasas de apertura y cierre de cada operación se especifican en la ventana de posiciones abiertas. Por favor, recuerde que los límites se llenarán con la tarifa solicitada o no se llenarán. Para no establecer órdenes de stop y límite por defecto, desmarque la casilla junto a los ajustes de distancia de stop y distancia de límite.
El modo de doble clic para el envío de órdenes ("Modo de doble clic") es un proceso de un solo paso. Utilizando el modo de doble clic, su orden se enviará cuando haga doble clic en cualquiera de los siguientes elementos: la tasa, la tasa de cierre de la posición abierta, o las columnas Stop o Límite en la ventana de posiciones abiertas.
NO HABRÁ NINGÚN AVISO DE CONFIRMACIÓN POSTERIOR PARA QUE HAGA CLIC. SI SU ORDEN ES UNA ORDEN DE MERCADO, NO PODRÁ RETIRARLA O MODIFICARLA UNA VEZ QUE HAGA DOBLE CLIC. EN CONDICIONES NORMALES DE MERCADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, UNA ORDEN DE MERCADO SE EJECUTARÁ INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU ENVÍO Y USTED HABRÁ REALIZADO UNA TRANSACCIÓN FX VINCULANTE.
Al hacer clic en los botones de la navegación superior, como: botones de compra/venta/cierre/stop/límite, se abrirá la ventana de confirmación y deberá confirmar su orden haciendo clic en "Aceptar" cuando se le solicite, independientemente del modo de negociación elegido.
En la pantalla del Modo de Negociación podrá elegir la configuración por defecto para:
(a)
Tipo de Orden, como Orden de Mercado con una cantidad especificada de pips o Orden al Mejor, el tipo de orden elegido se mostrará en la barra de título de la Estación de Negociación dbFX.
(b)
Niveles por defecto para las órdenes de stop loss y take profit, en cada orden ejecutada se abrirá una orden vinculada de stop loss y límite en los niveles por defecto. Las cantidades por defecto se establecen como una cantidad específica de pips de la tasa de la orden. Para una orden de stop, los pips especificados serán a partir de la tasa de "cierre". Para una orden limitada, los pips especificados serán de la tasa "abierta". Por favor, recuerde que los límites se llenarán con la tarifa solicitada o no se llenarán. Para no establecer órdenes de stop y límite por defecto, desmarque la casilla de los ajustes de distancia de stop y distancia de límite.
Al elegir el modo de un clic o el modo de doble clic, usted entiende que sus órdenes se enviarán cuando haga clic en la tasa del símbolo o en la tasa de cierre de la posición abierta el número de veces especificado, sin ninguna otra confirmación de la orden. Usted acepta todos los riesgos asociados al uso del modo de envío de pedidos que ha elegido, incluyendo, sin limitación, el riesgo de errores, omisiones o equivocaciones al enviar cualquier pedido. Usted se compromete a indemnizar y eximir a Deutsche Bank AG de cualquier pérdida, coste o gasto en el que pueda incurrir como resultado de dichos errores, omisiones o equivocaciones por parte de usted, su gestor de operaciones o cualquier otra persona que opere en su nombre.