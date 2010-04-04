CotizacionesSecciones
Divisas / CHFJPY
Volver a Divisas

CHFJPY: Swiss Franc vs Yen

186.814 JPY 0.505 (0.27%)
Sector: Divisa Básica: Swiss Franc Divisa de beneficio: Yen

El tipo de cambio de CHFJPY de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 185.927 JPY por 1 CHF, mientras que el máximo ha alcanzado 186.894 JPY.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Franco suizo vs yen japonés. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Franco suizo en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHFJPY News

CHFJPY on the Community Forum

Aplicaciones comerciales para CHFJPY

Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
Asesores Expertos
Creé Range AI para operar con calma y sin riesgos innecesarios. El asesor está basado en un algoritmo complejo entrenado con inteligencia artificial. Su tarea es encontrar puntos de entrada confiables y operar con precisión, sin grid, sin martingala y con una reducción mínima. Range AI construye un rango, espera la confirmación y solo actúa en situaciones donde la probabilidad de éxito es máxima. Para mí fue importante crear un sistema que aporte estabilidad y confianza en cada operación. El a
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
The Rise of Skywalker: Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar el trading según las preferencias del trader. Es una revolución en la personalización del trading. The Rise of Skywalker es un asesor experto basado en el indicador The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Este sistema utiliza sólo un comercio en cada operación. No utiliza Grip ni martingala Sistema de bajo riesgo ya que no tiene f
Connector
Branislav Bridzik
5 (1)
Asesores Expertos
Originalmente no quería publicar este EA... Creé este EA sólo para mi uso personal y pensé que sería "demasiado bueno" para ser vendido en MQL5. Pero entonces tuve una gran idea. El EA estará disponible por un tiempo limitado para que también alguien más pueda tener la oportunidad de poseer este EA. Después de eso, el precio se incrementará extremadamente o voy a eliminar la EA por completo. De cualquier manera, les presento mi mejor Asesor Experto: Conector . Connector will be available only
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilidades
Spack Copier copia la señal de tu canal de Telegram favorito y abre la operación automáticamente en MT5 sin derechos de administrador. {READ: ¡Cómo copiar operaciones de cualquier canal sin derechos de administrador! - Guía Completa - Otros - 25 Julio 2025 - Blogs de Traders } Recibes señales de trading en Telegram y desearías que se ejecutaran automáticamente en MetaTrader T5)? El Copiador de Señales de Telegram a MT5 es un poderoso puente entre sus canales de señales de Telegram y MetaTra
Apocalypse Gold
Xian Qin Ceng
4.4 (10)
Asesores Expertos
A muchas personas les gusta el comercio con XAUUSD, y yo no soy una excepción. Después de acumular algo de experiencia comercial y trabajo duro, creé este EA Apocalypse XAU específicamente para operar con todas las variedades relacionadas con XAU, como   XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF /XAUJPY/XAUAUD. Sin embargo, considerando que muchas personas pueden no necesitar operar con todos los pares de divisas XAU, sino solo con XAUUSD, un EA de nivel de entrada se vuelve muy significativo. Entonces decidí
Multi Strike EA
Branislav Bridzik
2 (1)
Asesores Expertos
Presentación de Multi Strike - Su ventaja estratégica en el mercado de divisas Estimado Trader, Después de innumerables contratiempos, interminables horas de pantalla, y la determinación inquebrantable, el avance está finalmente aquí. Conozca Multi Strike - un revolucionario Asesor Experto (EA) que fusiona múltiples sistemas de trading y habilidades en una poderosa solución. Cuidadosamente diseñado y respaldado por una ventaja probada en el mercado, Multi Strike le permite navegar por las olas d
FREE
RSI Heatmap Indicator MT5
Eda Kaya
Indicadores
Indicador R SI Heatmap para MetaTrader5 El indicador RSI Heatmap para MetaTrader5 es una potente herramienta visual diseñada para medir el impulso de múltiples pares de divisas basándose en el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Detecta y destaca las condiciones de sobrecompra y sobreventa en varios marcos temporales y las muestra en un mapa de calor situado en la parte inferior izquierda del gráfico. Esta representación visual ayuda a los operadores a evaluar rápidamente el sentimiento general de
FREE
Grid Harvester MT5 Free
Grzegorz Korycki
4.5 (2)
Asesores Expertos
¡La versión gratuita de la estrategia «cuadrícula»! Es totalmente idéntica a la versión completa a excepto de que tiene una cantidad limitada de posiciones. Su objetivo consiste en sacar de la tendencia el máximo del beneficio (en modo automático) aprovechando de las correcciones tendenciales. Además, este Asesor Experto (EA) puede ser utilizado por los traders experimentados que operan manualmente. Está estrategia la utilizan muchos traders sociales de éxito que tienen más de 500 suscriptores d
FREE
Rango diario
185.927 186.894
Rango anual
165.853 187.050
Cierres anteriores
186.30 9
Open
186.22 7
Bid
186.81 4
Ask
186.84 4
Low
185.92 7
High
186.89 4
Volumen
36.857 K
Cambio diario
0.27%
Cambio mensual
1.78%
Cambio a 6 meses
10.28%
Cambio anual
10.01%
18 septiembre, jueves
23:30
JPY
Índice de Precios al Consumidor excluyendo Alimentos y Energía a/a
Act.
Pronós.
3.5%
Prev.
3.4%
23:30
JPY
Índice Básico de Precios al Consumidor a/a
Act.
Pronós.
3.0%
Prev.
3.1%