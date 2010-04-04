Divisas / CHFJPY
CHFJPY: Swiss Franc vs Yen
186.814 JPY 0.505 (0.27%)
Sector: Divisa Básica: Swiss Franc Divisa de beneficio: Yen
El tipo de cambio de CHFJPY de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 185.927 JPY por 1 CHF, mientras que el máximo ha alcanzado 186.894 JPY.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Franco suizo vs yen japonés. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Franco suizo en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- USD/CHF trades vulnerably near 0.7860 ahead of Fed’s policy decision
- USD/CHF plunges to 14-year low as Fed easing bets hammer the US Dollar
- USD/CHF Forex Signal 16/09: Drifts Lower (Chart)
- Swiss Franc Outlook: USD/CHF bearish bias capped by Fed
- USD/CHF Price Forecast: Drifts towards 0.79509 amid growing bearish traction
- USD/CHF trades flat around 0.7960, investors await Fed’s monetary policy outcome
- Weekly Pairs in Focus 14th to 19th September 2025 (Charts)
- USD/CHF price forecast: Sellers hold control below 20- and 50-day SMAs
- USD/CHF trades steadily below 0.8000 ahead of US Michigan Consumer Sentiment data
- USD/CHF eases as Greenback declines amid Fed rate cut expectations
- USD/CHF Forecast 11/09: USD Sideways Against Franc (Chart)
- USD/CHF remains below 0.8000 as traders await US CPI for fresh cues
- Swiss Franc gains after weak US PPI; SNB’s Schlegel signals cautious stance
- USD/CHF: Near term bounce not ruled out – OCBC
- USD/CHF steady below 0.8000 as markets eye SNB speech, US inflation
- USD/CHF Price Forecast: Steadies near 0.7970 as payroll revision sparks Fed cut bets
- USD/CHF steadies near 0.7940 ahead of US NFP revision
- USD/CHF Forecast 09/09: Weakness Targets 0.79 Support -Video
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- USD/CHF nears two-month lows at 0.7910 with US jobs in the spotlight
- USD/CHF hits multi-week lows at 0.7950 amid higher hopes of Fed easing
- USD/CHF Forecast 08/09: Plunges Below 0.80 (Chart)
- USD/CHF oscillates near one-month low, struggles below 0.8000 level
- Weekly Pairs in Focus 07th to 12th September 2025 (Charts)
Rango diario
185.927 186.894
Rango anual
165.853 187.050
- Cierres anteriores
- 186.30 9
- Open
- 186.22 7
- Bid
- 186.81 4
- Ask
- 186.84 4
- Low
- 185.92 7
- High
- 186.89 4
- Volumen
- 36.857 K
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- 1.78%
- Cambio a 6 meses
- 10.28%
- Cambio anual
- 10.01%
18 septiembre, jueves
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.5%
- Prev.
- 3.4%
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.0%
- Prev.
- 3.1%