Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora

El comprobador de los símbolos personalizados ha dejado de funcionar correctamente. Reproducción.
Crear símbolo.
fxsaber, 2020.02.11 01:58
En el Probador de Estrategias (modo estándar, no por pips) inicie este Asesor Experto
habiendo establecido las monedas iguales a la moneda de la cuenta.
Después veremos el beneficio del acuerdo.
El beneficio es 100 veces mayor de lo que debería ser. Esto no ocurría en las versiones anteriores.Cadena de búsqueda: Oshibka 003.
fxsaber, 2020.01.28 14:07
Es la primera vez que me encuentro con una situación con mi EA en la que el resultado GA no coincide con una sola pasada. Todos los pases son diferentes.
El resultado de la fuerza bruta completa es el mismo. Construye 2305.
Tengo la sensación de que en opt at gene los parámetros de entrada de cada pase no están escritos del todo bien.
La situación se repitió. Es difícil imaginar cómo averiguar las razones.
Hay valores de parámetros en la línea de resultados de la optimización.
En una sola prueba, los valores de los parámetros se muestran necesariamente en el registro del probador.
¿Coinciden los valores de la línea de resultados de la optimización y los del registro del comprobador?
Sí coinciden. Esto es lo primero que comprobé. Intentaré sacar los pases de GA a través de los marcos. Y luego comparar con lo que muestra el single.
Tengo la sospecha de que la cadena de parámetros de entrada está formada incorrectamente. Es decir, hice un pase para un conjunto, pero por error prescribí otro conjunto en opt.
ZZZ no consiguió reproducir la historia en un intervalo pequeño.
El probador de estrategias comprueba la corrección de los símbolos originales y de los símbolos personalizados (coincidencia de barras y ticks) de forma diferente al preparar los datos antes del pase.
Creamos un símbolo personalizado, no hay ni un solo error. A continuación, realizamos estos mismos datos en el lado del servidor. Y Tester dice que los datos son un gran error.
Una razón más para ejecutar el probador sólo en símbolos personalizados.
Es que los datos del símbolo original coinciden perfectamente con el personalizado. Pero el personalizado pasa sin errores, mientras que el original no.
En un servidor real me encontré con una situación en la que el mismo volumen de ticks del símbolo original es algo diferente de lo que aparece en el historial de ticks.
Y ahí es mejor no usar Tester en absoluto en los símbolos originales. De lo contrario, podrías encontrarte con ticks generados en lugar de reales.
Yo también tuve una situación similar, traté de analizarla y resultó así,
Los parámetros en la línea de resultados de la optimización son correctos y coinciden con los del registro del probador, pero el Asesor Experto comienza a probar con parámetros diferentes.
Reinicié el terminal y borré todas las cachés pero los parámetros de optimización no se aplicaron al Asesor Experto de todos modos. Tal vez, el antivirus o el firewall han bloqueado algo.
Luego, de alguna manera, se resolvió y empezó a funcionar normalmente. Comprueba también si tu firewall está bloqueando algo.