Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 57
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Las teclas de control de velocidad no funcionan en el Visor.
ZS Está funcionando. Al parecer, se trata de algún tipo de error complicado.
Habiendo probado el Asesor Experto en ticks reales en diferentes brokers usando MT5 con la calidad de modelado de 99-100% con los mismos parámetros de entrada, obtuve resultados absolutamente diferentes: desde una ganancia cósmica hasta una pérdida. Antes de eso, dejé a propósito MT4 porque es más difícil lograr la misma calidad de modelado allí. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo se comportaría el Asesor Experto en el comercio real? ¿Tal vez alguien me dé un buen consejo?
El probador+asesor es una función matemática que asigna un número (beneficio) a cada vector (serie de números - comillas).
En consecuencia, (en general) diferentes vectores significan diferentes beneficios. Y estos beneficios no tienen que obedecer a ninguna regla (por ejemplo, ser positivos).
Diferentes corredores significan diferentes vectores (cotizaciones). No importa si son garrapatas, barras o cualquier otra cosa. Lo que importa es que los vectores son diferentes.
El probador+asesor es una función matemática que asigna un número (beneficio) a cada vector (serie de números - comillas).
En consecuencia, (en general) diferentes vectores significan diferentes beneficios. Y estos beneficios no tienen que obedecer a ninguna regla (por ejemplo, ser positivos).
Diferentes corredores significan diferentes vectores (cotizaciones). No importa si son garrapatas, barras o cualquier otra cosa. Lo principal es que los vectores son diferentes.
Por lo que tengo entendido, en esta situación, debemos elegir el broker que tenga mejores resultados en las pruebas del EA y trabajar con él. Gracias.
En ME es lógico separar estos ajustes de depuración.
Por ejemplo, debe depurar en la Terminal en EURUSD, y en el Probador en EURUSD_Custom. Ahora es imposible configurarlo así.
Tal vez, tenga sentido crear para el Probador un campo de texto de ajustes donde podamos introducir dichos ajustes.
Entonces tendremos una flexibilidad total de ajustes. La interfaz gráfica de usuario no está sobrecargada.
Cadena de búsqueda: Uluchshenie 001.
El botón rojo de Stop permanece encendido aunque se cierre el Visor. No pasa nada, hay que pulsar manualmente Stop. Después de lo cual se rinde.
E incluso crea un archivo opt con cero pases.
Probablemente hay que corregir el comportamiento aquí.Cadena de búsqueda: Uluchshenie 002.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora
fxsaber, 2020.02.11 01:58Se buscó durante mucho tiempo la causa del extraño comportamiento del probador en las garrapatas reales. Lo encontré.
El tiempo del servidor se adelanta y luego regresa. Ocurre en el servidor de comercio real, pero he conseguido crear la reproducción en el símbolo personalizado.
Ejecutar
Se creará un símbolo con historial de ticks, pero con varias barras eliminadas. A continuación, empezamos a depurar el EA anterior en este modo.
Se detiene.
Podemos ver que el tiempo ha pasado un segundo bucle de tiempo.
Cadena de búsqueda: Oshibka 002.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora
fxsaber, 2020.02.01 13:43
Incluso este EA es más del doble de lento que Virtual en modo pips.
¿Por qué ocurre esto? Todo el Asesor Experto está en el primer tick estableciendo BuyLimit. Nada más.
No es posible establecer el tamaño del tick a menos o igual a uno.
Si se prescribe y se vuelve a introducir, el valor es cero. Para valores superiores a uno, todo está bien.
Cadena de búsqueda: Uluchshenie 004.