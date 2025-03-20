Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 51
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Esto es algo bueno, porque los datos de los servidores de las diferentes cuentas pueden no coincidir. Por ejemplo, si el probador no tenía suficiente historial, lo descargaba del servidor actual y obtenía una quimera.
Estamos hablando de la creación de perfiles, cuando el historial ya está cargado y se conoce la configuración de la cuenta. Pero hay que advertir de buena manera que puede haber un parón, porque durante la elaboración de perfiles (que es un procedimiento largo) puede ser necesario mirar las facturas, por ejemplo.
Por favor, utilice espacios en la visualización numérica del número de pasos de optimización (número inferior en la captura de pantalla).
En la captura de pantalla no te darás cuenta inmediatamente de que se trata de medio billón.
Por favor, utilice espacios en la visualización numérica del número de pasos de optimización (número inferior en la captura de pantalla).
En la captura de pantalla no te darás cuenta inmediatamente de que se trata de medio billón.
¿Te refieres a utilizar los separadores de dígitos?
¿Se refiere a utilizar delimitadores?
Sí.
2296. En tst el valor de contract_size para las operaciones se ha convertido en cero. Para los pedidos - normal.
¿Dónde has conseguido esta versión? Comprobando la última beta - 2286...
¿De dónde ha sacado esa versión? Comprobando la última beta - 2286...
MetaQuotes-Beta
No aparece nada al pasar el ratón por encima del gráfico deOptimización 2D.
Recuerdo que en MT4 aparecían los valores de entrada de la celda correspondiente y el resultado.
Se trata de la elaboración de perfiles cuando el historial ya está cargado y se conoce la configuración de la cuenta. Pero debemos advertirle de buena fe que puede producirse una parada, porque durante la elaboración del perfil (y este es un procedimiento largo) puede que tengamos que revisar las cuentas, por ejemplo.
No hay garantías de que el Asesor Experto no solicite datos sobre otro símbolo, cuyo historial no está disponible para el probador. ¿Y lo descargará de otro corredor?