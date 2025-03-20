Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 50
En la primera captura de pantalla se puede ver que hay tareas completadas. Hay 150 de ellos.
Si se cuentan las tareas del trabajo en la segunda pantalla, hay 103, de las cuales se han completado 9.
Bueno, encontramos 9 tareas completadas. ¿Y dónde están las 150 tareas completadas en la primera pantalla?
¿Has trabajado mucho con un probador de estrategias o quieres dar respuestas a partir de imágenes?
En sus preguntas, usted opera con las capturas de pantalla proporcionadas. Por lo tanto, las preguntas sobre las imágenes. Entonces, ¿en qué parte de la primera pantalla se muestra que las tareas completadas 150?
Me dirigí a los desarrolladores en un hilo dedicado. Por favor, no moleste a los analistas de sofás.
Ya hay 150 resultados y muestra 9. ¿Por qué?
Esta es la imagen de los agentes:
No se puede decir nada de estas fotos. Hay que mirar los registros. Los registros completos son mejores.
¿Dónde está la parte izquierda de la pestaña de resultados de optimización?
Puedo suponer que los primeros 141 resultados proceden de la caché de optimización, que se ejecutó previamente con los mismos parámetros
Sugiero que se consideren varias peticiones para el informe de los probadores:
1) resaltar el depósito inicial en el gráfico de saldo con una línea sólida (se verán los momentos por encima/por debajo del saldo inicial). tanto en el informe como en el propio comprobador.
2) ahora es difícil comprobar si los valores del pase actual se corresponden con el informe realizado anteriormente, sería más fácil si los valores del informe y lo que veo en la pantalla coinciden:
- mostrar las variables de tipo datetime como tiempo, no como segundos desde '70.
- lo mismo que en el subapartado anterior en cuanto a colores (en el informe vemos 8421504 y en el menú inicial Gris), plazos... como máximo del programa, todo enumera, porque es difícil hacer ajustes como en el informe.
- especificar opcionalmente una descripción de la variable (el nombre de la variable no es visible para el usuario, sólo la descripción, pero en el informe ocurre lo contrario)
3) casi del reino de la fantasía, pero bastante factible: si es posible cargar los parámetros no sólo de un archivo de conjunto, sino también de un informe (xml y htm). están allí casi en la misma forma que en el archivo de conjunto! entonces el punto 2 será 80% irrelevante
Por cierto, sí, se ha vuelto a ejecutar. La pareja fue muy lenta en la optimización.
Tal vez entonces tenga sentido escribir no 9/1280 sino
¿150/1280 o 9/1130? (mejor la primera opción). Entonces, la reejecución mostrará que los resultados se toman de la caché, porque 1280 es el número general para mis ejecuciones, independientemente de la caché o no.
Volví a compilar el EA mientras se ejecutaba para comprobar - la optimización no se detuvo, todo está bien. Pero después de reiniciar, los resultados parecen ser tomados de la caché, pero la duplicación ha comenzado.
No he visto ninguna diferencia entre los dos EAs, pero no he visto ninguna diferencia entre ellos.
En cuanto a la cuenta (escrita antes) - si se cambia, la optimización se detiene.
Esto es bueno, porque los datos de los servidores de diferentes cuentas pueden no coincidir. Por ejemplo, el probador no tenía suficiente historia, se descargó del servidor actual - y obtuvimos una quimera.