Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 53

El modo Pips es más lento que el modo normal.


Pips

2020.01.23 00:21:28.152 Core 1  pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.227
2020.01.23 00:21:29.616 Core 1  pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.463
2020.01.23 00:21:30.849 Core 1  pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.233
2020.01.23 00:21:32.098 Core 1  pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.248
2020.01.23 00:21:33.553 Core 1  pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.455
2020.01.23 00:21:34.973 Core 1  pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:01.419
2020.01.23 00:21:36.454 Core 1  pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:01.481
2020.01.23 00:21:37.651 Core 1  pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.196
2020.01.23 00:21:37.651 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01.23 00:21:37.661 Statistics      optimization done in 0 minutes 12 seconds
2020.01.23 00:21:37.661 Statistics      shortest pass 0:00:01.196, longest pass 0:00:02.227, average pass 0:00:01.465


Convencional

2020.01.23 00:22:40.544 Core 1  pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.274
2020.01.23 00:22:42.098 Core 1  pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.554
2020.01.23 00:22:43.448 Core 1  pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.350
2020.01.23 00:22:44.640 Core 1  pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.192
2020.01.23 00:22:45.860 Core 1  pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.220
2020.01.23 00:22:47.768 Core 1  pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:00.967
2020.01.23 00:22:47.768 Core 1  pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:00.939
2020.01.23 00:22:48.964 Core 1  pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.195
2020.01.23 00:22:48.964 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01.23 00:22:48.974 Statistics      optimization done in 0 minutes 11 seconds
2020.01.23 00:22:48.974 Statistics      shortest pass 0:00:00.939, longest pass 0:00:02.274, average pass 0:00:01.336


La reproducción es estable.

 

Después de la optimización, la pestaña de Backtest resultó estar completamente en blanco (informe - todo blanco). En el modo de visualización de Transacciones es así.


Cómo reproducirlo - no lo entiendo. La pestaña Gráfico está bien.

 
No puedo entender el algoritmo exacto de reproducción, pero muy a menudo los valores de los parámetros de entrada en el Probador se restablecen después de compilar el EA o cambiar la cuenta.
 
fxsaber:

MetaQuotes-Beta

¿Cómo encontrar este servidor? Al abrir una nueva cuenta sólo se ofrece MetaQuotes-Demo

 
Artyom Trishkin:

¿Cómo puedo encontrar este servidor? Al abrir una nueva cuenta sólo se ofrece MetaQuotes-Demo

.

 
fxsaber:

.

No tengo ninguno...

 

Es la primera vez que me encuentro con una situación en mi EA en la que el resultado del GA no coincide con una sola pasada. Todos los pases son diferentes.

El resultado de una búsqueda completa es el mismo. Construye 2305.


Tengo la sensación de que en opt at gene los parámetros de entrada de cada pase no están escritos del todo bien.

 
Artyom Trishkin:

No tengo ninguno...

Utiliza la actualización de la beta desde el menú de ayuda.
 
MetaQuotes:
Utiliza la actualización de la beta desde el menú de ayuda.
Siempre lo hago. Pero no siempre tiene las versiones que aquí se informan.
 
Artyom Trishkin:
Siempre lo hago. Pero no siempre tiene las versiones que aquí se informan.

¿Así que no has conseguido registrar una cuenta en la beta?

