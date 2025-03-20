Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 53
El modo Pips es más lento que el modo normal.
Pips
Convencional
La reproducción es estable.
Después de la optimización, la pestaña de Backtest resultó estar completamente en blanco (informe - todo blanco). En el modo de visualización de Transacciones es así.
Cómo reproducirlo - no lo entiendo. La pestaña Gráfico está bien.
MetaQuotes-Beta
¿Cómo encontrar este servidor? Al abrir una nueva cuenta sólo se ofrece MetaQuotes-Demo
Es la primera vez que me encuentro con una situación en mi EA en la que el resultado del GA no coincide con una sola pasada. Todos los pases son diferentes.
El resultado de una búsqueda completa es el mismo. Construye 2305.
Tengo la sensación de que en opt at gene los parámetros de entrada de cada pase no están escritos del todo bien.
Utiliza la actualización de la beta desde el menú de ayuda.
Siempre lo hago. Pero no siempre tiene las versiones que aquí se informan.
¿Así que no has conseguido registrar una cuenta en la beta?