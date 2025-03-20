Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 74

Falta el nombre del EA cuya ejecución tuvo lugar al final del registro de ejecución única. Sería bueno añadirlo junto con la cabecera, como se hace al principio de la carrera.
 
Cuando la interfaz gráfica de usuario muestra la lista de cachés que se están optimizando, me gustaría ver en esta lista también el tiempo empleado en la optimización.

Slava, 2019.04.19 15:11

struct TestCacheHeader
  {
   DWORD             msc_avg;                // среднее время выполнения в миллисекундах

   UINT              passes_passed;          // количество пройденных проходов
  };

Es decir, ver el producto de los respectivos campos -msc_avg * passes_passed.

 
En el modo visual, al pulsar "Desplazarse hasta... la fecha", se llega al final de la historia
 
¿Es un error que el modo pips cuente el margen y no tenga suficiente dinero para activar los limitadores?
 


Ahora no se puede encontrar una entrada en esta barra de búsqueda introduciendo un nombre de EA y un símbolo. Sólo se permite una cosa.

 
fxsaber:
¿Es un error que en el modo pips se calcule el margen y no haya suficiente dinero para activar el límite?

¿hay algo que se pueda ajustar en las propiedades del símbolo para que el cálculo de los márgenes consuma menos tiempo?

 
fxsaber:

Una característica interesante de la genética. En la profundidad del algoritmo, he sustituido la multiplicación por uno por un factor de optimización, cuyo rango de optimización incluye el mismo.

Cuando incluí la optimización de este parámetro en la genética, no pude ni siquiera acercarme al resultado que mostraba la genética antes de introducir el parámetro.

Y si se fija este parámetro en 1, o se optimiza muy cerca de él, ¿es posible encontrar el antiguo máximo?

 
Igor Makanu:

¿hay alguna forma de modificar las propiedades del símbolo para que el cálculo del margen tarde menos tiempo?

Haga que todas las monedas de los símbolos coincidan con la moneda de la cuenta. En el modo visual, siempre debe haber un solo símbolo en Market Watch.

 
Andrey Khatimlianskii:

Y si se fija este parámetro en 1, o se optimiza muy cerca de él, ¿es posible encontrar el antiguo máximo?

Con uno -por supuesto, cercano- no lo he comprobado.

 

2402, si se realiza una única ejecución de uno de los resultados de la optimización con un saldo grande, el saldo se exhibe torcido.

Por favor, corrija este error.

