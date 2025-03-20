Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 52
2298 - Fijación de una comisión personalizada. Pero no se tiene en cuenta.
Estamos trabajando en ello. Esta es la primera versión de personalización del grupo comercial en absoluto
Esto no está directamente relacionado con el probador, pero es un obstáculo a la hora de probar: además de la compilación, quiero una función de comprobación del código. Todo lo mismo, pero sin cambiar ex5 (y la optimización del código). Cuando hay muchas horas de optimización automática, trabajando en el código, y no quieres que afecte al rendimiento de la instancia.
Haga que por favor comience a probar por medio de una tecla de acceso directo. Por ejemplo, mediante F7 para activar el botón "Inicio". Trabaje en el MetaEditor, compile el Asesor Experto, cambie con Alt+Tab a la ventana de MetaTrader y comience a probar con F7.
Hay una depuración en el historial, Ctrl+F5
Gracias. ¿Por qué al pulsar Ctrl+F5 se establece programáticamente un signo "modo visual con visualización de gráficos, indicadores y comercio" y en consecuencia se inicia la ventana de pruebas visuales? ¿Cómo iniciar las pruebas en el modo normal mediante Ctrl+F5?
La visualización está desactivada, la ventana de visualización no está entre las abiertas. Se habilitan seis Agentes locales.
Metatester64.exe en los procesos. Desaparece después de unos minutos y luego se pone en marcha.
Este EA reproduce la situación
Inicie, luego presione Stop. Después de lo cual Start ya no es capaz de iniciar nada.
Construye 2300. En el modo de pips ahora se tiene en cuenta el volumen, ¡Gracias!
Sin embargo, el beneficio de las operaciones InOut en este modo se calcula incorrectamente.
Si lo ejecutas en modo normal, el beneficio es correcto.
Por lo tanto, el modo de pips no está funcionando ahora en el Netting (muestra el beneficio exagerado).