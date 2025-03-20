Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 52

2298 - Fijación de una comisión personalizada. Pero no se tiene en cuenta.
 
fxsaber:
2298 - Fijación de una comisión personalizada. Pero no se tiene en cuenta.

Estamos trabajando en ello. Esta es la primera versión de personalización del grupo comercial en absoluto

 
¿tiene mt5 en cuenta las tasas de transacción a la hora de optimizar?
 
Por favor, haz que la prueba se inicie con una tecla de acceso rápido. Por ejemplo, mediante F7 para activar el botón "Inicio". Trabaje en el MetaEditor, compile el Asesor Experto, cambie con Alt+Tab a la ventana de MetaTrader y comience a probar con F7.
 
En los pocos minutos que pasé estudiando la compilación 2298 (y retrocediendo), me di cuenta de una innovación: la posibilidad de establecer el número máximo de órdenes y posiciones. Muy buena idea, pero también hay que fijar el lote máximo. Y estos valores no sólo deben limitar la configuración del servidor, sino también ampliarla. Esto es necesario cuando se realizan pruebas en servidores de cent, donde los límites son muy draconianos. La mayoría de las veces, por supuesto, los límites de los lotes se interponen, lo que hace imposible probar adecuadamente con MM aparte de arreglar el lote.
 

Esto no está directamente relacionado con el probador, pero es un obstáculo a la hora de probar: además de la compilación, quiero una función de comprobación del código. Todo lo mismo, pero sin cambiar ex5 (y la optimización del código). Cuando hay muchas horas de optimización automática, trabajando en el código, y no quieres que afecte al rendimiento de la instancia.

 
npats2007:
Haga que por favor comience a probar por medio de una tecla de acceso directo. Por ejemplo, mediante F7 para activar el botón "Inicio". Trabaje en el MetaEditor, compile el Asesor Experto, cambie con Alt+Tab a la ventana de MetaTrader y comience a probar con F7.

Hay una depuración en el historial, Ctrl+F5

 
Andrey Khatimlianskii:

Hay una depuración en el historial, Ctrl+F5

Gracias. ¿Por qué al pulsar Ctrl+F5 se establece programáticamente un signo "modo visual con visualización de gráficos, indicadores y comercio" y en consecuencia se inicia la ventana de pruebas visuales? ¿Cómo iniciar las pruebas en el modo normal mediante Ctrl+F5?

 
Construye 2300. Registro de probadores. 
2020.01.22 23:29:55.645 Core 1  EURUSD : real ticks begin from 2019.11.01 00:00:00 // ничего после этой строки не происходило, поэтому в итоге нажал Стоп.
2020.01.22 23:30:48.176 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:30:48.176 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:30:48.177 Tester  stopped by user
2020.01.22 23:30:54.668 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:30:54.668 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:30:54.668 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:30:54.668 Core 1  connected
2020.01.22 23:30:54.686 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:30:54.686 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:00.696 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:00.696 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:00.696 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:00.696 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:00.713 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:00.713 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:14.295 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:14.295 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:14.295 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:14.295 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:14.312 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:14.313 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:24.226 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:24.226 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:24.226 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:24.226 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:24.245 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:24.245 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:34.830 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:34.830 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:34.830 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:34.830 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:34.847 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:34.847 Core 1  connection closed

La visualización está desactivada, la ventana de visualización no está entre las abiertas. Se habilitan seis Agentes locales.

Metatester64.exe en los procesos. Desaparece después de unos minutos y luego se pone en marcha.


Este EA reproduce la situación

double OnTester()
{
  while (!IsStopped())
    ;
    
  return(0);
}


Inicie, luego presione Stop. Después de lo cual Start ya no es capaz de iniciar nada.

 

Construye 2300. En el modo de pips ahora se tiene en cuenta el volumen, ¡Gracias!


Sin embargo, el beneficio de las operaciones InOut en este modo se calcula incorrectamente.


Si lo ejecutas en modo normal, el beneficio es correcto.



Por lo tanto, el modo de pips no está funcionando ahora en el Netting (muestra el beneficio exagerado).

