¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 219
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hola chicos, soy nuevo aquí. Tengo algunas preguntas para usted:
1) Tengo una cuenta en Roboforex en la terminal mt4, ¿cómo puedo ponerla para que los inversores puedan copiarla? por ejemplo por 10 dólares al mes?
2) Puedo adjuntar el seguimiento de la cuenta, el comercio es manual
3) No sé si los enlaces están permitidos aquí.
Sinceramente. Alex
En primer lugar, vaya a "Vendedor" en el menú y verifique su identidad. Una vez verificado como vendedor, las funciones del proveedor de señales estarán disponibles para usted. También puedes conectar la monitorización.
En primer lugar, vaya a la sección "Vendedor" del menú y verifique su identidad. Una vez verificado como vendedor, las funciones del proveedor de señales estarán disponibles para usted. También puedes unirte al seguimiento. Gracias
Gracias Vitaly, he enviado mis documentos para que sean verificados, estoy esperando el procedimiento de verificación.
Gracias Vitaly, he enviado mis documentos para su verificación y estoy esperando que se complete el procedimiento de verificación.
Sólo el precio mínimo es de 30 dólares, de los cuales el 20% se toma como comisión.
Otro hámster apareció en señales y mercado (arriba). Pips (tp 100/ sl 1000) en Asia, abriendo exactamente a las 2:00. De vez en cuando pasa.
Hay una opción de sesión en Londres, perotp 200/ sl 2000.
¿Durará mucho?
Recordemos los monederos NoLimit.
puedes ver que la señal fue "cocinada".
204 personas perdieron su dinero. a los metaqueros no les importa, no hacen nada al respecto.
puedes ver que la señal fue "cocinada".
204 personas perdieron su dinero. a los metaqueros no les importa, no hacen nada al respecto.
Y veo que le han recortado las ganancias de marzo a mayo. Pero tú sigues con las conspiraciones, por supuesto
Sí, dice que "el estilo de negociación ha cambiado".
Pero esta información no dice nada a los suscriptores. Piensan que el comerciante acaba de cambiar su estilo de comercio, eso es todo.
Una inscripción mal elegida.
Y la mayoría de los clientes no saben que las señales pueden "cocinar".