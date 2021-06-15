¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 97
Así que es el momento de crear un tema, aquí que no tienen suscriptores, les gusta hacerlo. Es algo así: "¿Qué hace falta para tener abonados?", o "¿Qué hace falta para tener una señal?". Algo así).P.D. En todas las ramas temáticas del foro, es necesario humillar a otras señales con suscriptores, e indirectamente alabar la suya, también es una tendencia aquí, que no tiene suscriptores.
)))) Y el sapo de los comerciantes es su favorito de todos los tiempos )
Como usted tiene un producto en el mercado, es el momento de crear un tema como: "¿Cómo promover los productos", o "¿Cómo y dónde mejor para hacer publicidad", bueno, la imaginación es suya, es importante para atraer la atención de un tema recién creado, incluso si el tema es estúpido - no importa, es importante la atención:)
No, el producto es para mostrar, tal estanque de forma gratuita, y el bien de ella es cero) el verdadero arador nadie va a vender)
Porque los bolsillos del mercado de divisas son lo suficientemente amplios para todos.
No es porque no haya suficiente dinero, ya dije "sapo" antes... Creo que todo el mundo en este foro tiene ideas que no comparte porque cree en la gravedad de la idea.
Estoy aquí sentado pensando en esos productos hoy en día:
Me gasto mucho nervio en el soporte, la belleza, la optimización del código(el algoritmo no cambia),
Y aquí cada día hay 10 nuevos expertos, "Aquí tienes +100600 millones en puntos de control de pruebas, tómalo por 200-10000 libras.Moraleja: mientras tú piensas en tu conciencia, otros van a....
Son como un robot, y luego se quejan de por qué el robot está perdido).
Abrió su última operación larga.
Comprando a las 2:30. El RSI estaba por debajo de 40.
¿De qué señal estamos hablando? ¿Puedo obtener un enlace a la señal?
No es posible establecer un enlace. En este caso, tienes que pensar por ti mismo y utilizar un motor de búsqueda.
Top no asumió ningún riesgo ni ayer ni hoy, refiriéndose al Brexit y algo a 150p. Sin embargo, podría haber obtenido beneficios incluso con la libra.