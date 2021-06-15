¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 217
¡Esto es mucho trabajo!
Gracias por el esclarecimiento.
Que lata, como McDonald's, no revisan a los clientes, conozco a un tipo que cocinaba.
Pero es algo único. Consigues suscriptores, vacías sus cuentas... y eso es todo, nadie más se apuntará.
¿alguien sabe qué quiere el cliente de mí?
No puede encontrar su señal en Metatrader.
En consecuencia, ofrézcale una suscripción desde la página de la señal.
Lo siento, pero ¿cómo se hace eso? Él tiene mi página.
Escriba que no está en Metatrader porque la calificación de la señal en el servicio aún no es lo suficientemente fuerte. Y por eso sólo está en la web de MC por ahora.
Quiere encontrarte específicamente en la plataforma. No sé por qué. Y todo lo que te escribió se refiere a que no te encuentra allí.
Bien. Gracias.
Hay un botón de suscripción en la página. Cuando él haga clic, su señal se abrirá en su Metatrader. Eso también se lo puedes explicar a él.
Hay una búsqueda en la esquina superior derecha en Metatrader.
Puede introducir allí el nombre de la señal y hacer clic en buscar.
He encontrado su señal en Metatrader 4 -