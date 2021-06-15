¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 217

Andrey Vorobel:

¡Esto es mucho trabajo!

Gracias por el esclarecimiento.

Que lata, como McDonald's, no revisan a los clientes, conozco a un tipo que cocinaba.

 
awsomdino:

Que fastidio, como McDonald's no revisan a los clientes, conozco a alguien que incluso cocinó

Pero es algo único. Consigues suscriptores, vacías sus cuentas... y eso es todo, nadie más se apuntará.

 
¿alguien sabe qué quiere el cliente de mí?
Intentaré 2marrow Si cualquier problema que me contacto con usted, pero hizo u ver este nombre de la señal es meta trader4 plz tratar hizo u ver el nombre allí
19:03
No puedo allí veo esto sólo mql5 sitio web no en meta4 comerciante intenta y me dice también
19:05
No puedo encontrar su nombre es meta trader4 plataforma stoploss tomar ganancias
19:09
 
Yaroslav Gnidets:
No puede encontrar su señal en Metatrader.

En consecuencia, ofrézcale una suscripción desde la página de la señal.

 
Lo siento, pero ¿cómo lo hago? Él tiene mi página.
 
Yaroslav Gnidets:
Lo siento, pero ¿cómo se hace eso? Él tiene mi página.

Cómo hacer...

Escriba que no está en Metatrader porque la calificación de la señal en el servicio aún no es lo suficientemente fuerte. Y por eso sólo está en la web de MC por ahora.

Quiere encontrarte específicamente en la plataforma. No sé por qué. Y todo lo que te escribió se refiere a que no te encuentra allí.

 
Bien. Gracias.
 
Yaroslav Gnidets:
Bien. Gracias.

Hay un botón de suscripción en la página. Cuando él haga clic, su señal se abrirá en su Metatrader. Eso también se lo puedes explicar a él.

 
Yaroslav Gnidets:
Lo siento, pero ¿cómo se hace eso? Él tiene mi página.

Hay una búsqueda en la esquina superior derecha en Metatrader.
Puede introducir allí el nombre de la señal y hacer clic en buscar.

He encontrado su señal en Metatrader 4 -


