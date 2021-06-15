¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 95
Eso no me impide pedir los datos de contacto de la persona en cuestión.
parece que ya se ha reunido aquí, luego se negó a escribir un robot) debe estar listo para ello de inmediato
Entonces, ¿cómo diablos terminó, cerró con una pequeña pérdida? Y podría haber obtenido un gran beneficio, ¡estaba disparando en su dirección!
No, no obtiene grandes beneficios. No es lo suyo, es una especie de pipsetter rentable.
cruzado
¿Quiere decir que ya tiene canas?
Sí, con ese tipo de responsabilidad D)))
¿Y por qué no se ha abierto hoy? Había señales en tres pares.
¿Y por qué no se ha abierto hoy?
¿Qué sentido tiene?
Estoy adivinando cuál.
Ni siquiera puedo adivinar cuál.