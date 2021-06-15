¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 95

Nuevo comentario
 
Mickey Moose:

Eso no me impide pedir los datos de contacto de la persona en cuestión.

parece que ya se ha reunido aquí, luego se negó a escribir un robot) debe estar listo para ello de inmediato

 
Entonces, ¿cómo diablos terminó, cerró con una pequeña pérdida? Y podría haber obtenido un gran beneficio, ¡estaba disparando en su dirección!
 
Vladimir Tkach:
Entonces, ¿cómo diablos terminó, cerró con una pequeña pérdida? Y podría haber obtenido un gran beneficio, ¡estaba disparando en su dirección!

No, no obtiene grandes beneficios. No es lo suyo, es una especie de pipsetter rentable.

 
Cruzado
 
multiplicator:
cruzado

¿Quiere decir que ya tiene canas?
Sí, con ese tipo de responsabilidad D)))

 

¿Y por qué no se ha abierto hoy? Había señales en tres pares.


 
Vladimir Tkach:

¿Y por qué no se ha abierto hoy?



¿Qué sentido tiene?
Con tantos suscriptores, puedes abrir una pose a la semana ;)
 
Nikolai Krylov:
¿Qué sentido tiene?
Con tantos suscriptores, puedes abrir una pose a la semana ;)

Estoy adivinando cuál.

 
Mickey Moose:

Ni siquiera puedo adivinar cuál.

Los húsares suelen poner una cara sonriente después de una frase así.
 
¿De qué señal estamos hablando? ¿Puedo obtener un enlace a la señal?
1...888990919293949596979899100101102...230
Nuevo comentario