¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 88
Un par de capturas de pantalla de comentarios interesantes y una traducción de Yandex.
Tal vez el punto no sea el RSI si se considera que varios millones de usd entran en el mercado al mismo tiempo)
Esta errata ya tiene 14 suscriptores, aunque la señal no tiene ni una semana. ¿Se trata de una brigada de abonados contratados que trabajan)?
¿Cuál es el segundo indicador?
¿cuál es la configuración de la APR?
el segundo indicador tiene dos niveles
y tienes 30 y 70 niveles en la imagen -- no se utilizan en la señal -- más de 40 y 80 en la señal -- por alguna razón no son simétricos
Acabo de ejecutar el EA en el probador con los parámetros por defecto. Lo hice por primera vez, así que no puedo decir nada más. Los niveles en el probador se extraen por defecto de MT.
Sólo RSI. Sin cerrar en la señal de reversa. Con la recarga cuando la señal se repite en la siguiente barra M5. No hay cierre de tiempo, es decir, sobre sentada. Pero la reducción máxima es del 68%. Sin stop, toma de beneficios a corto plazo de 25 puntos. Por la noche.
Se está utilizando algún otro indicador además del RSI.
Había una señal de venta hoy - pero no funcionó por alguna razón - la entrada no era realmente una pérdida, pero habría sido una pérdida del 60% - aunque hay tales lotes de caballos de fuerza que tal vez habría sido una pérdida.
Te he puesto una foto del probador más arriba. Allí se puede ver que también se utiliza el ATR.
El movimiento de ayer "en contra de la señal de entrada" fue de sólo 60 pips (4 signos) -- aquí hay una imagen del movimiento de ayer que se muestra en https://www.mql5.com/ru/forum/167008/page88#comment_9948221.
Los riesgos son tan altos que dan miedo: un movimiento "en contra" de sólo media cifra y el depósito se esfuma.
Con todos estos riesgos -incluso una vez a la semana para entrar- ya da miedo la vida de la señal.
Esta semana entró dos veces y faltó las dos siguientes.
Cada semana... empezará a tener miedo de ir todos los días.
Estoy totalmente de acuerdo con el orador anterior.
-- estaba la señal de Gonchar -- era la primera en calidad y atrajo la atención durante más de un año hasta que la gente empezó a suscribirse a ella
-- hay una señal de mujer griega -- estaba en los márgenes del TOP en calidad y atrajo la atención durante un mes o dos antes de que la gente empezara a suscribirse a ella.
Gonchar ha entrado en corto con un pequeño lote en un mercado plano y el griego ha entrado en corto con todo el capital en un mercado plano.
La evaluación del servicio sobre la calidad de la señal ha cambiado claramente.
Gonchar no tenía una casilla de "elección de los abonados", mientras que el griego sí la tiene, ¿entonces la elección de los abonados no es de calidad?
Para mí, por ejemplo, no entiendo con qué señal molestarse: una cosa es ocuparse de la calidad durante años y obtener un rendimiento nulo en el primer puesto del TOP, y otra cosa es ocuparse de las dispersiones de depósitos y obtener ingresos principales durante un trimestre sobre 1000 abonados.
Por supuesto, la valoración ha cambiado claramente. Yo personalmente tuve una señal en 2015. Lo tenía en el top 10 en 2 semanas y en otra semana estaba en el top 3. En el momento de la publicación, la señal tenía 9 meses de antigüedad. Hubo una buena relación entre beneficios y pérdidas. En cuanto apareció el primer abonado, la señal subió bruscamente en el ranking, otro abonado - otra racha. Cuando había 20-30 suscriptores ya estaba en el top 10. Y todo ocurrió realmente en quince días.
Ahora, como vemos, hay una separación de las moscas de las chuletas. El número de abonados no afecta a la evaluación objetiva del atractivo global de la señal.
Pero, por otro lado, la "elección de los abonados" es una clasificación alternativa. Tiene su propio TOP. Para los que quieren hacerse ricos rápidamente. Al fin y al cabo, la mayoría de la gente acude al mercado por este motivo.
Y cada uno ya elige dónde y cómo ganar dinero. En la seguridad de los fondos y el movimiento progresivo suave, o en una cuenta zhakhalny, donde hay una oportunidad de ganar mucho más rápido, pero con mucho mayor riesgo.
Yo solía estar muy en contra de la segunda opción. Pero la mujer griega ha cambiado mi opinión. En cualquier caso, advierte a los inversores sobre la posibilidad de una ciruela. A diferencia de Taras. Hay toda una capa de comerciantes que ganan constantemente durante años mientras pierden dinero constantemente. Lo principal es tener tiempo para retirar el depósito inicial.
Recuerdo que el último campeonato no lo ganó un buen trading, sino un Asesor Experto MACD común (el primero que apareció sólo para participar en el campeonato). Después de semejante "victoria" en el Campeonato, así como de sus ideales, se perdió todo el sentido común(mi opinión personal de por qué se canceló el Campeonato).
Su afición a las teorías conspirativas es bien conocida. Aunque tengas un rasguño en la frente, seguirás con tus ideas.
No me importa si la pregunta ya ha sido respondida.
Luego resulta que la compleja fórmula de calificación, las estadísticas multifacéticas, las decenas de artículos con recomendaciones sobre "cómo elegir la señal", pierden ante un solo indicador "el número de suscriptores".
Y esto no es bueno, porque el objetivo no es obtener el comercio de alta calidad, sino mostrar "el número de suscriptores" con la ayuda de "Co-grupo" y la comercialización y promoción agresiva.
Reúne a tu rebaño y presenta tu fe tú mismo.
"Hail J" (c)